Von Michael Fritz

Kürnbach. Wohnraum ist knapp, und Bauplätze zur Verwirklichung der eigenen Wohnträume sind begehrt – nicht nur in den Ballungszentren, sondern zunehmend auch im ländlichen Raum. So war es nicht verwunderlich, dass die Bauplätze im Kürnbacher Neubaugebiet "Alsberg" innerhalb kurzer Zeit vergeben waren. Aufgrund mangelnder Finanzierung oder anderen Prioritäten der Kaufinteressenten wurden fünf Grundstücke der ersten Vergaberunde nun aber doch nicht verkauft und kommen wieder auf den Markt.

"Die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen hoch", wusste Bürgermeister Armin Ebhart aus zahlreichen Anfragen zu berichten "Es ist davon auszugehen, dass die verbliebenen Bauplätze schnell verkauft werden können." So beschloss der Kürnbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, diese fünf Parzellen mit einer kurzen Bewerbungsfrist bis Ende Juni erneut zum Verkauf anzubieten. Um die Ernsthaftigkeit der Kaufgesuche zu untermauern, wird nun eine Reservierungsgebühr in Höhe von 500 Euro von jedem Kaufinteressenten gefordert. Da die Erschließungsarbeiten im Baugebiet weitgehend abgeschlossen sind – die offizielle Freigabe und Widmung ist für Ende Mai geplant –, konnten die Bauplätze bereits Ende April freigegeben werden.

Dass es die neuen Eigentümer durchaus eilig haben, ist schon daran erkennbar, dass bereits ein Kran gestellt und in einer weiteren Parzelle die Baugrube ausgehoben wurde. In der Gemeinderatssitzung wurden folglich gleich fünf Bauanträge behandelt. Bei zwei Baugesuchen stimmte der Gemeinderat den beantragten Befreiungen vom Bebauungsplan zu und erteilte das Einvernehmen der Gemeinde, drei weitere Baugesuche – ohne beantragte Befreiungen – nahm der Gemeinderat zur Kenntnis.

Kürnbach ist, wie auch Sulzfeld und Zaisenhausen, am gemeinsamen Industriegebiet mit Oberderdingen beteiligt. Bürgermeister Ebhart erläuterte nun die Jahresabschlüsse für 2018 und 2019 und informierte über das Ausscheiden der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH auf deren eigenen Wunsch aus dem Gemeinschaftsprojekt. Die Anteile der Landsiedlung seien von den vier Mitgliedskommunen im bisherigen Verhältnis übernommen worden.

Ebhart lobte das gemeinsame Engagement und betonte, dass eine Gemeinde alleine nicht in der Lage wäre, ein Industriegebiet dieser Größe zu betreiben. Auch für die Gemeindekasse mache sich die Beteiligung bezahlt: Rund 62.000 Euro flossen Kürnbach im Jahr 2018 und 97.000 Euro im Jahr 2019 als Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer zu.

Und auch eine weitere Beteiligung erweist sich für Kürnbach als lukrative Anlageentscheidung. Die Kapitaleinlage in Höhe von 200.000 Euro, die im vergangenen Jahr für "EnBW vernetzt" beschlossen wurde, wirft nach dem ersten Jahresabschluss bereits voraussichtlich rund 5000 Euro für den Gemeindehaushalt ab. Eine weitere Entlastung der Haushaltskasse bringt der Verkauf eines Grundstückes in der Gewerbestraße. Da der Verkaufserlös deutlich über dem Buchwert liegt, kann sich die Kämmerin über einen außerordentlichen Ertrag von rund 30.000 Euro freuen.