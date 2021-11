„Combat Nurse – Krankenschwester in der grünen Hölle“ lautet der Titel des neuen Romans der Waibstadter Autorin Natascha Hohneder-Mühlum, der die Leserinnen und Leser in einer actionreichen Kriegsgeschichte mit in den Vietnam-Krieg nimmt. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Rund zweieinhalb Jahre nach ihrer jüngsten Veröffentlichung ist er da: Der neue Roman "Combat Nurse – Krankenschwester in der grünen Hölle" der Waibstadter Autorin Natascha Hohneder-Mühlum erzählt auf 244 Seiten eine actionreiche Kriegsgeschichte.

Dieses Mal entführt Hohneder-Mühlum ihre Leserinnen und Leser in das Vietnam des Jahres 1967. Um die Anerkennung ihres Vaters zu erringen, folgt die US-amerikanische Krankenschwester Sarah MacKenzie einer Infanterieeinheit mitten ins Kriegsgebiet. Von den Männern abgelehnt, muss Sarah sich immer wieder behaupten. Durch Wissen und eine gehörige Portion Mut werden die neuen Kameraden zu guten Freunden, für deren Leben sie alles aufgibt, was ihr lieb und teuer ist. Als es für die Einheit keine Rettung zu geben scheint, setzt Sarah alles auf eine Karte. Doch reichen ihre Bemühungen aus?

Wie die Kriegsgeschichte mit einer Frau an vorderster Front ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Wie immer hat Hohneder-Mühlum, die im Hauptberuf als Optikermeisterin die "Optikwelt" in der Waibstadter Schloßstraße führt und sich in mehreren Vereinen ehrenamtlich engagiert, viele persönliche Elemente einfließen lassen. "Ich wurde in dem Jahr geboren, in dem der erste Golfkrieg ausbrach und man John Lennon ermordet hat. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man mit dem A-Team, Jackie Chan und McGyver groß wurde", erzählt die zweifache Mutter. Die Urlaube ihrer Eltern führten sie eigenen Angaben nach an die entlegensten Orte der Welt.

Als sie aus dem Alter war, in dem man mit Mama und Papa Abenteuer erlebt, ging es mit ihrem Mann und später mit ihren Töchtern weiter. "Ich habe Dinge gesehen, von denen die meisten froh wären, sie niemals sehen zu müssen. Und ich habe Dinge erlebt, auf die man gerne verzichten könnte. Und doch waren es gerade jene Augenblicke, die mich so gemacht haben, wie ich letztendlich geworden bin", sagt Hohneder-Mühlum über sich selbst. "Das Schreiben ist für mich Ausgleich, so wie andere Fernsehen oder Bücher lesen. Ich bin wie ich bin und kann in meinen Büchern alles sein, was ich nicht oder noch nicht bin", erzählt die Romanautorin aus dem Kraichgau.

Für das Titelbild des neuen Buchs hat sich ihre Tochter Tamara als "Model" zur Verfügung gestellt. Auf dem Foto trägt sie die Uniform ihrer Mutter. "Ich selbst war hobbymäßig einige Jahre als Combat Nurse Sam Hawk bei der 25th Infantry Division, 4/23rd Tomahawks Germany Reenactment Group tätig und habe daher noch die komplette Ausrüstung im Original zu Hause", gewährt die Autorin spannende Einblicke in ihr außergewöhnliches Hobby, bei dem historische Ereignisse wie beispielsweise der Vietnam-Krieg realistisch nachgespielt werden, um Zuschauern das Leben im Krieg näherzubringen.

Info: Das neue Buch, ISBN-13: 978-3899185041, sowie die Vorgängerwerke "Akte 258", "Die Autorin" oder "Drachenlady" können direkt in der Optikwelt in Waibstadt gekauft oder im Internet bei Amazon bestellt werden.