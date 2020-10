Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Ein "merkwürdiges Gefühl" sei es gewesen, die Kraichgau-Werkstatt für Menschen mit Behinderung wochenlang ohne Künstler zu erleben. Diese hätten seit März zwar Zeit für Arbeiten, zu denen man sonst nie kommt, gehabt. "Doch nach einiger Zeit fiel mir die Decke auf den Kopf und eine große Schachtel Buntstifte auf den Boden", sagt Gruppenleiter und Musikpädagoge Georg Philipski,

Die Kraichgau-Werkstatt für behinderte Menschen in der Adolf-Münzinger-Straße bietet mehr als 240 Menschen aus der Region Arbeit und Tagesstruktur. Durch angepasste Arbeitsplätze ist es den Frauen und Männern mit Handicap möglich, qualifizierte Arbeiten zuverlässig zu erledigen. Eine integrierte, bereits 1987 gegründete Kunstwerkstatt ist dabei eine besondere, weltweit anerkannte Einrichtung, wobei deren Künstler in der Vergangenheit durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sowie Preisverleihungen bekannt wurden. Unter anderem wurden Werke in Sydney, Florenz oder Bern ausgestellt. Unverwechselbare Bildsprachen, ausgeführt in Aquarelltechnik, Gouache oder Tusche, luden stets zu einer Entdeckungsreise ein, ebenso ein schön gestalteter Jahreskalender, der immer wieder zum besonderen Blickfang wurde.

Eine eigene Kunstausstellung in Sinsheim oder wie zuletzt in Eppingen konnte wegen der Corona-Pandemie nicht in Betracht gezogen werden. "Daran war in diesem Jahr leider nicht zu denken. Trotzdem wollten wir die großartige Leistung der Künstler der Öffentlichkeit präsentieren", sagt Philipski, dem während der Pandemie "einfach die Gespräche, das Lachen und eine Herausforderung" fehlen.

Da wurde die Idee einer virtuellen Ausstellung geboren, die schnell Gestalt annahm. "Als die Kraichgauer Kunstwerkstatt im September wieder komplett war, starteten wir das Projekt", sagt Philipski, der nun alle interessierten Menschen zur virtuellen Ausstellung "Kunst mit Abstand" einlädt. Auf dem Online-Videoportal "YouTube" kann man in 20 Minuten 71 Werke von 13 Kraichgau-Künstlern bestaunen. Die Bilder werden zudem mit stimmungsvoller Musik untermalt.

"Nehmen Sie etwas Abstand von dieser turbulenten Welt", heißt es bei Werkstattleiter Markus Hertner und seinem Team. "Kunst mit Abstand" sei der passende Titel zu dieser Zeit, doch die Welt hat, so die Einschätzung aus Sinsheim, schon schlimmere Tage gesehen. Positives Denken sei immer noch die beste Medizin. "Die Bilder der Kraichgauer Künstler können ebenfalls dazu beitragen, denn sie strahlen sehr viel Freude aus", betont Philipski.

Er hatte ziemlich genau vor einem Jahr mit der Musikgruppe der Offenen Hilfe mit Namen "Sonnenengel" beim Konzertabend der weithin bekannten Formation "Die Chefs" in der Carl-Orff-Schule mit einer Einlage einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt. Einige Bilder aus der Ausstellung wurden auch in den Kunstkalender 2021 mit dem passenden Titel "Mit dem Herzen schauen" aufgenommen. So wie Hans Schön mit "Verrückte Zeit" oder Karsten Helm mit "Zwei Katzen".

Info: Kunst- und Tischkalender, die in der eigenen Werkstatt von Hand gebunden wurden, sind ab sofort vor Ort oder per E-Mail an kunst@kraichgau-wfbm.de erhältlich. Alle Infos zur Kraichgauer Kunstwerkstatt gibt es auch unter www.kraichgau-wfbm.de