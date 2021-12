Von Anjoulih Pawelka

Angelbachtal/Kraichgau. Nun sollen also auch Tierärzte, Apotheker und Zahnmediziner dabei helfen, die Corona-Schutz-Impfungen voranzutreiben. Doch ist das auch sinnvoll? Und welche Schwierigkeiten könnte es dabei geben?

Christian Fiedler, Inhaber der Schlossgartenapotheke in Angelbachtal, glaubt, dass die Apotheker für das Impfen nicht der richtige Weg sind. Daher sagt er auch: "Wir werden das nicht machen." In Praxen dürfe eine Arzthelferin nur impfen, wenn der Mediziner dabei ist, in einer Apotheke wäre das nicht der Fall. Fiedler sagt, man könnte das grundsätzlich schon machen, wenn es dafür Schulungen gebe. Doch was passiert, wenn eine zu impfende Person nach der Spritze einen anaphylaktischen Schock, also eine lebensbedrohliche allergische Reaktion bekommt?

Fiedler glaubt, dass er dann Hilfe leisten könnte, doch es gebe für ihn und seine Apotheke einen enormen Imageschaden, wenn das schief laufe. Er versteht auch die Ärzte, die sich durch die Aufforderung der Politik auf den Schlips getreten fühlen. Denn seiner Meinung nach liegt die schleppende Impfkampagne nicht daran, dass es zu wenig Menschen gibt, die impfen, sondern an dem fehlenden Impfstoff und fehlender Zeit von Medizinern, die in ihren Praxen auch ohne Corona schon viel zu tun haben.

Trotzdem gibt es auf der Homepage seiner Apotheke die Möglichkeit, Impftermine zu buchen. Allerdings ist das eine Kooperation mit der Gemeinde und Ärzten. Angelbachtal habe bereits elf Impfaktionen gestartet. Dafür übernehmen Fiedler und sein Team die Terminkoordination. Für ihn ist das die optimale Lösung. "Jede Seite fühlt sich wertgeschätzt." Außerdem sei der Bürger auch zufrieden, der dann sagen könnte, dass die Aktion "top organisiert" war, weil er nicht lange warten musste. Das Konzept kann Fiedler sich auch bei Grippeimpfungen vorstellen und sieht darin vor allem für Berufstätige einen Vorteil.

Zahnarzt Peter Wegner sieht das ähnlich wie Fiedler. "Das hat sich irgendein Sesselpupser ausgedacht", sagt er und macht damit deutlich, was er von der Aufforderung der Politik hält. Wegner ist einer der wenigen Zahnärzte im Sinsheimer Umland, die sich zu dem Thema überhaupt öffentlich äußern wollen. Er glaubt auch, dass Apotheker dafür nicht geeignet sind, weil sie keine medizinische Ausbildung haben. Und auch dass Zahnärzte nun ebenfalls impfen sollen, sieht er kritisch. Die hätten gar nicht beigebracht bekommen, in einen Muskel zu spritzen. Er glaubt aber auch: "Das kann man den Menschen lehren."

Auch seiner Meinung nach gibt es zu wenig Impfstoff. Wegner, der selbst Humanmedizin studiert hat und eine Zahnarztpraxis in Angelbachtal betreibt, sieht auch noch ein weiteres Problem: Den Platz. Selbst wenn er in seiner Praxis impfen wollte, könnte er das eigentlich nicht, denn wo sollen die Patienten zur Beobachtung sitzen? Seine Praxis ist dafür zu klein. Das müsste dann alles außerhalb der Behandlungszeiten stattfinden. Außerdem bräuchte er dann mehr Personal. Er rechnet damit, dass eine Kraft nur für das Telefon und die Terminvereinbarung nötig ist. Dass er in einer Impfstraße oder Impfstation hilft, kann er sich aber gut vorstellen. "Ich wäre jederzeit dabei."

Wer die Kosten übernimmt und wo die Zahnärzte den Impfstoff bestellen können, sind weitere Aspekte, die eine Zahnmedizinerin im Gespräche mit der RNZ verlauten lässt. Mit Namen möchte sie allerdings nicht in der Zeitung erscheinen. Es bräuchte außerdem eine Software, um die Zertifikate auszustellen. Das hätten die Zahnarztpraxen auch nicht. Überhaupt sei im vierten Quartal auch immer viel los. Viele Patienten wollten vor Weihnachten noch einen Termin. "Da brennt die Luft." Dann auch noch zu impfen, dafür fehle schlichtweg die Zeit. Außerdem hätten die Zahnmediziner bisher nicht impfen dürfen, selbst wenn sie gewollt hätten, und jetzt auf einmal sollen sie doch, erzählt sie und schnaubt dabei.

Und auch die Tierärztinnen in den Umlandgemeinden wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. Grundsätzlich können sie nun aber impfen. Wie es in einer Meldung der Bundestierärztekammer (BTK) heißt, könnten die Tiermediziner aufgrund der derzeitigen Impfstofflimitierungen und ungeklärten Umsetzungsdetails vermutlich nur die Mobilen Impfteams, Arztpraxen oder Impfzentren unterstützen. Allerdings rät die BTK ihren Mitgliedern, bevor sie beim Impfen helfen, sich von ihrer Berufshaftpflichtversicherung schriftlich bestätigen zu lassen, dass die Impftätigkeit gegen Covid-19 im Versicherungsschutz beinhaltet ist. Denn Impfen sei eine ärztliche, keine tierärztliche Leistung. Um in Tierarztpraxen zu impfen, bräuchte es außerdem technische Voraussetzungen wie zum Beispiel geeignete Software.