Für die geplante Sanierung der Mess- und Regeltechnik am Hochwasserrückhaltebecken „Bernau“, das auf Waibstadter Gemarkung steht, haben die Vertreter des „Zweckverbands Hochwasserschutz“ im Haushaltsplan für das laufende Jahr 330 000 Euro veranschlagt. Foto: C. Laier

Von Christian Laier

Waibstadt/Kraichgau. Die Finanzen sowie einen Überblick über den aktuellen Stand der Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen beschäftigte die Verbandsversammlung des "Zweckverbands Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach" in ihrer öffentlichen Sitzung, die im Bürgersaal des Waibstadter Rathauses stattfand.

Der Verbandsvorsitzende, Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher, berichtete zunächst, dass die Gemeindeprüfungsanstalt die Rechnungsjahre 2011 bis 2016 geprüft habe. "Bis auf zwei Punkte wurden alle Prüfungsfeststellungen mittlerweile erledigt", führte Locher aus. Bei den noch fehlenden Punkten handelt es sich um die Abrechnung von gewässerbegleitenden Maßnahmen.

Aber auch um die Finanzen ging es bei der Sitzung. So erläuterte Gerold Werner, Geschäftsführer des Verbandes, die Jahresrechnung 2018. Es mussten keine Kredite aufgenommen werden, denn die allgemeinen Rücklagen waren hoch genug, um zum Jahresabschluss knapp 38.000 daraus zu entnehmen. Damit beliefen sich diese zum 31. Dezember 2018 auf rund 926.000 Euro. Trotzdem hat der Zweckverband Schulden, und zwar in Höhe von rund 12,6 Millionen Euro.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand der Haushaltsplan für dieses Jahr. Der Ergebnishaushalt beträgt 348.000 Euro. Der Betrieb und die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen kosten rund 394.000 Euro. Allerdings bekommt der Verband vom Land einen Zuschuss in Höhe von etwa 250.000 Euro. Für die Fortschreibung des Hochwasserschutzkonzepts sind 250.000 Euro eingeplant. Insgesamt investierte der Verband 4,6 Millionen Euro. Darunter fallen auch die rund 2,6 Millionen Euro für den Neubau der Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Richen, Hoffenheim, Schwarzach, Eppingen sowie dessen Stadtteil Rohrbach. Die Jahresrechnung und der Haushalt wurden jeweils einstimmig beschlossen.

Die geplante Sanierung der Mess- und Regeltechnik am 20 Jahre alten HRB "Bernau", das auf Waibstadter Gemarkung steht, war ebenfalls Thema in der Sitzung. 330.000 Euro wurden dafür veranschlagt. Es häuften sich die Reparaturen, sagte Werner. "Die Funktionsweise sowie die Geräte befinden sich nicht mehr auf dem Stand der Technik, weshalb eine Sanierung unumgänglich ist. Gerade in der Mess- und Regeltechnik in Verbindung mit der Digitalisierung gab es große Veränderungen." Bei einer so wichtigen Anlage stehe die Sicherheit im Vordergrund "damit der zuverlässige Betrieb bei Hochwasser immer gewährleistet ist". Auch das Gebäude selbst werde umgebaut, erklärte Werner.

Danach informierte Henry Liphardt vom Zweckverband über aktuelle Projekte: In Meckesheim-Mönchzell wurde ein bestehendes Mastfundament durch eine zusätzliche Bodenplatte verstärkt und das Stauvolumen soll erhöht werden. Bei fünf Sinsheimer HRB, nämlich in Reihen (Reihenbach), Rohrbach (Bruch), Eschelbach (Herrenbach), Hoffenheim (Unter dem Balzfelder Weg) und am Waidbach in Sinsheim wurden im Zuge der vertieften Sicherheitsüberprüfung Mängel festgestellt, die nach und nach beseitigt werden.

Realisiert wurden bereits die ersten beiden Bauabschnitte an der Elsenz in Sinsheim von der Brücke Friedrichstraße bis zur Elsenzhalle. In Planung ist der dritte Bauabschnitt, der am HRB "S63 Wiesentalpolder" enden soll. Einiges passiert in Sachen Hochwasserschutz ist bereits am Ilvesbach in Sinsheim, der "Gewässerabschnitt 5" zwischen der Eisenbahnüberführung bis zur Neulandstraße wird derzeit geplant.

Ein weiteres Thema über das Liphardt berichtete, betrifft die Tierwelt. "Der Biber kehrt zurück", informierte er die Anwesenden. Am HRB "Adelshofen E 57" ist seit einiger Zeit eines der streng geschützten Tiere im Bereich der Stauwurzel aktiv. Im Laufe der Zeit hat er unmittelbar vor dem Pfahlrechen des Hochwasserschutzdamms einen Biberdamm gebaut. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeauftragten des Landratsamts Heilbronn wurde das Bauwerk entfernt, damit der sichere Betrieb der Schutzanlage gewährleistet ist. "Die meisten Konflikte entstehen innerhalb eines Abstands von zehn Metern zum Gewässerrand. Die effizienteste Vorbeugung vor Biberschäden und zugleich ökologisch wirksamste Maßnahme ist daher die Einhaltung des im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehenen Zehn-Meter-Gewässerrandstreifens, der allenfalls extensiv genutzt wird", erklärte Liphardt.

Zum Schluss gab es einen Bericht über Unwetter in der Region in den vergangenen 16 Jahren: 37 teilweise schlimme Gewitterstürme und 17 Dauerregen die länger als zwölf Stunden anhielten, wurden registriert. "Starkregen kommt fast ohne Vorwarnzeit, deshalb müssen Kommunen und Eigentümer diese Ereignisse vordenken und vorplanen", sagte Werner.