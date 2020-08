In Bad Rappenau wurde im April die erste Fieberambulanz des Landkreises Heilbronn in Betrieb genommen. Dort wurden in der Mühltalhalle gezielt Corona-Patienten behandelt. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad RappenauBad/Gemmingen/Ittlingen. (fsd) Die Urlaubszeit ist auf ihrem Höhepunkt, und im ganzen Land steigen seit Wochen die Zahlen der Corona-Neuinfizierten. Daher eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in allen Landkreisen wieder sogenannte Corona-Abstrichstellen. Hier sollen Patienten mit grippeähnlichen Symptomen, Reiserückkehrer und Beschäftigte in Schulen und der Kinderbetreuung auf Covid-19 getestet werden.

Darüber hinaus stellt die KVBW den Baden-Württembergern mittlerweile über 700 Corona-Schwerpunktpraxen zur Verfügung. In Bad Rappenau ist dies die Praxis von Adrian Rittmann, Raiffeisenstraße 1, in Gemmingen von Adelheid Halttunen, Schwaigener Straße 14, und in Ittlingen die Praxis Uebel und Nittka in der Burgtorstraße 2. Eppingen und Kirchardt verfügen momentan über keine Schwerpunktpraxis.

Unklar ist derzeit noch, ob die KVBW in Zusammenarbeit mit den Kommunen auch die Fieberambulanzen reaktiviert. Im Landkreis Heilbronn wurden in Neckarsulm, Bad Rappenau und Eppingen Corona-Verdachtsfälle zentralisiert behandelt, um das Verbreitungsrisiko des Virus so gering wie möglich zu halten. "Wir planen derzeit, in den Landkreisen Abstrichstellen einzurichten, um dem gesteigerten Bedarf an Tests zu decken. Wir sind dabei gerade mit den Kreisen im Gespräch", heißt es dazu von KVBW-Sprecher Kai Sonntag auf Nachfrage der RNZ.

In der Kurstadt ist bisher noch keine Anfrage eingegangen, die Fieberambulanz in der Mühltalhalle wieder in Betrieb zu nehmen, erklärt Bad Rappenaus Hauptamtsleiter Wolfgang Franke. "Auszuschließen ist dies aber nicht." Und auch in Eppingen hat man seitens der KVBW oder des Gesundheitsamtes des Landkreises keine Signale dahingehend wahrgenommen, erklärt Pressesprecherin Cathrin Leuze.

Franke schaut besorgt nach Heilbronn. Dort ist die Zahl der Corona-Infizierten zuletzt nahezu explodiert. Oberbürgermeister Harry Mergel rief am Montag die Corona-Vorwarnstufe aus. Nach dem jüngsten Tagesbericht des Landesgesundheitsamts ist die Anzahl der Fälle bis zum 23. August auf 556 geklettert. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag in Heilbronn in den vergangenen sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) bei 38,8. "Diese Entwicklung ist kein Grund zur Panik, aber zur Sorge und erfordert von uns allen besondere Vorsicht", mahnt Mergel. "Wenn das so weiter geht, werden wir an neuen Einschränkungen nicht vorbeikommen", schätzt Franke, der aber die Hoffnung nicht aufgibt, dass sich mit dem Ende der Ferien in Baden-Württemberg die Lage wieder beruhigen wird.