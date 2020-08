Kraichgau/Epfenbach. (zg/jou) "Seit Wochen ist bei uns kaum mehr Regen gefallen. Und der wenige Regen, ist sofort wieder verdunstet", erläutert Diana Neuhauser vom Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises. Durch die anhaltende Hitze und die direkte Sonneneinstrahlung wird jeder Tropfen Feuchtigkeit aus dem Waldboden, dem Laub und der Vegetation gezogen. Fällt nun ein Funke auf den ausgetrockneten Boden, ist es wahrscheinlich, dass sich ein Feuer entwickelt und rasant ausbreitet. "Im Rheintal herrscht bereits die höchste Waldbrandstufe, aber auch im restlichen Rhein-Neckar-Kreis sieht es nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes kaum besser aus", sagt die Expertin des Kreisforstamtes.

2020 folgt dem Trend der vergangenen Jahre und weist erneut mehr zu trockene als zu feuchte Monate auf. Die Bodenwasserspeicher haben keine Chance, sich aufzufüllen. Den Pflanzen stehen keine Wasserreserven zu Verfügung. Vielerorts herrscht, laut dem Dürremonitor des Helmholtz Instituts, bis in 1,80 Meter Bodentiefe extreme Trockenheit. Schon jetzt verfärben sich viele Baumarten braun und beginnen ihre Blätter abzuwerfen. Das ist ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass die Bäume zusätzlich Wasser verdunsten und vertrocknen. Fraglich ist nur, wie lange ein Baum mit solchen Extremen zurechtkommt.

Auch in Epfenbach leidet der Wald. "Das ist überall das Gleiche", sagt Revierförster Markus Groß, den die RNZ in seinem Urlaub erreicht. Wegen der schon länger anhaltenden Waldbrandgefahr, ist auch der Grillplatz in der Gemeinde gesperrt. In regelmäßigen Abständne kontrolliert Groß sein Gebiet und schaut dabei auch, dass Spaziergänger zum Beispiel im Wald nicht rauchen. "Feuer im Wald ist definitiv verboten", sagt er. Einen Brand habe es aber schon einmal im Epfenbacher Wald gegeben. Das sei aber schon um die sechs Jahre her. Normalerweise würden Brände durch Unachtsamkeit der Menschen ausgelöst.

Aufpassen sollten Waldbesucher aber nicht nur, damit kein Feuer entsteht, sondern auch, dass sie selbst nicht verletzt werden. "Auch wenn viele Menschen die wunderschönen Spätsommertage so lieben: Die Natur dürstet nach Feuchtigkeit und die Bäume reagieren entsprechend. Äste, Kronenteile oder sogar ganze Kronen können vertrocknen und stellen eine große Gefahr für Waldbesucher dar. Diese Trockenäste können ohne Vorwarnung herunterfallen und große Schäden verursachen", warnt Neuhauser. So zum Beispiel auch bei der alten Buche im Wolfsloch in Helmstadt-Bargen, deren riesige Äste beim Herunterfallen zum Glück niemanden verletzt haben.

Das Kreisforstamt bittet daher alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher, besonders umsichtig zu sein, keine potenziellen Zündquellen wie Zigarettenstummel oder Glasscherben im Wald zu hinterlassen und die Waldwege nicht zu verlassen.