Von Falk-Stéphane Dezort

Kraichgau. Experten gehen davon aus, dass weltweit rund 2,5 Millionen Menschen davon betroffen sind, in Deutschland kommen im Schnitt jährlich rund 2500 Personen hinzu. Frauen sind drei Mal häufiger betroffen als Männer. Die Rede ist von der chronisch-entzündlichen Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS). Betroffen sind die Nerven des Gehirns und des Rückenmarks, das sogenannte Zentrale Nervensystem. Die Krankheit, die oft im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 40 Jahren entdeckt wird, verläuft bei jedem Menschen unterschiedlich und wird daher auch die "Krankheit der 1000 Gesichter" genannt.

Seit mehr als 35 Jahren hat Edgar Mühlburger aus Helmstadt-Bargen tagtäglich mit dieser Krankheit zu tun. Nicht etwa, weil er selbst darunter leidet, sondern weil er sich seit Jahrzehnten bei der "Aktion Multiple Sklerose Erkrankter", kurz Amsel, engagiert. Mit seinem Ehrenamt begann er, weil seine Frau, die 2001 verstarb, an MS erkrankt war. Sein Verlust gab ihm aber keinen Grund, mit seinem Engagement aufzuhören. "Die Amsel ist wie eine Familie. Man kennt die Leute so lange, ich wollte sie nicht in Stich lassen. Solange es geht, werde ich weitermachen", sagt Mühlburger.

Die Amsel ist eine Anlaufstelle und ein Mutmacher für MS-Betroffene und Angehörige. 2008 ist die Kontaktgruppe "Schwarzbachtal" aufgrund einer Teilung der Ursprungsgruppe "Neckar-Odenwald-Kreis" entstanden. Mühlburger ist seitdem als Hauptorganisator in einem großen Einzugsbereich tätig. Dieser geht von Bad Rappenau über Hüffenhardt und Haßmersheim im Osten bis nach Aglasterhausen und Obrigheim im Norden, Spechbach, Epfenbach und Helmstadt-Bargen im Westen bis nach Kirchardt im Süden. "Er ist im Kraichgau bekannt wie ein bunter Hund", sagt Mühlburgers Lebensgefährtin Gisela Askani.

Jede freie Minute widmet Edgar Mühlburger der Amsel-Kontaktgruppe. "Mein Leben ist die Amsel." Als er noch berufstätig war, arbeitete er nach Feierabend bis tief in die Nacht für die Gruppe. Heute ist er nahezu täglich mit seinem Bus, der mit 25.000 Euro von der Dietmar-Hopp-Stiftung teilfinanziert wurde, unterwegs und begleitet Mitglieder zu Arztbesuchen, organisiert Ausflüge und Fahrten zu einem Vortrag des Landesverbandes oder holt MS-Erkrankte für die monatlichen Treffen in Wollenberg zuhause ab. Im Schnitt kommen rund 30 der 65 Mitglieder einmal im Monat zu einem Gesprächskreis zusammen. Mühlburger wünscht sich, dass auch mehr jüngere Betroffene den Weg in die Amsel finden. Er geht davon aus, dass die Bequemlichkeit des Internets und ein mögliches Schamgefühl, dass man an MS leidet, Menschen daran hindere, den Kontakt vor Ort zu suchen. "Wenn man zusammen am Tisch sitzt, kann man sich anders unterhalten als im Internet", ist sich Mühlburger, der für sein Engagement mehrere goldene Ehrennadeln erhalten hat, sicher. Willkommen seien sowohl erkrankte als auch gesunde Personen, Angehörige oder Interessierte.

Der Hol- und Bringservice sowie die sonstigen Aktivitäten der Amsel-Gruppe werden aus Spendengeldern finanziert. Regelmäßig wird Mühlburger bei Firmen in der Region vorstellig und stellt die Gruppe vor. Über die Jahre habe er so einige Kontakte geknüpft. Beispielsweise erhalte er von der Audi-Belegschaft eine Summe, mit der er den Bus versichern und das ganze Jahr lang tanken kann. Aber auch viele Privatpersonen unterstützen die Amsel. "Ohne sie wäre das alles nicht möglich", betont Mühlburger.

Eine eigene Einnahmequelle ist aber der Verkauf von Strickwaren. Die Wolle für Socken, Mützen, Schals und Co. bekommt Amsel von einem Kraichgauer Textilhaus gestiftet. Eine ehemalige Schulfreundin von Edgar Mühlburger habe inzwischen mehr als 700 Paar Socken für die Amsel-Gruppe gestrickt. Weitere unzählige Paare kommen von einer Frau und der Schwägerin eines Betroffenen hinzu. Verkauft werden sie zumeist auf Festen. Aber auch auf Abruf. So bietet Edgar Mühlburger einen "Socken-Lieferservice" an.

Info: Ein Herbstbasar zugunsten der "Amsel"-Kontaktgruppe Schwarzbachtal findet am Wochenende, 26. und 27. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr im alten Josefsaal in Untergimpern statt. Für den guten Zweck werden unter anderem selbst gestrickte Socken, Schals und Mützen verkauft.