Von Detlef Brötzmann

Kraichgau. Es war kein leichtes Jahr für die Winzer. Erst kam Corona, dann der Frost. Ein heißer und trockener Sommer setzte den Junganlagen zu. Im Herbst gab es dann doch eine Weinlese mit sehr guter Traubenqualität. Doch wie sieht es mit der Vermarktung aus? Bei den einschlägigen Weinführern wie "Gault & Millau" und "Vinum" regnete es kürzlich für einige Winzerbetriebe aus Baden wieder kräftig "Sterne" und "Trauben". Doch bleiben die "ausgezeichneten Weine" wegen der Beschränkungen nun im Keller?

Veranstaltungen sind verboten, die Gaststätten zwangsweise geschlossen. Eine nicht repräsentative und zufällige Nachfrage bei Weingütern im Kraichgau gibt einen Einblick, wie es den Winzern geht. Für das Weingut Plag in Kürnbach, das mit einem Lemberger den 1. Platz beim Deutschen Rotweinpreis 2019 belegte, sind im Schwarzrieslingdorf alle Veranstaltungen 2020 weggebrochen. Auch die Besenwirtschaft konnte im April nicht öffnen, und Weinproben mussten abgesagt werden. Die Frage, ob die Weine im Keller bleiben, beantwortet Philipp Plag mit ja, fügt aber gelassen hinzu: "Sie halten aber lange."

Trotz eines geschätzten Umsatzeinbruches von etwa 20 Prozent im Jahr 2020 und einem Ertragsverlust durch im Mai erfrorene Triebe, kann er der Entwicklung etwas Positives abgewinnen. Der Weinabsatz ab Hof und im Online-Geschäft an Privatkunden ist deutlich gestiegen. Die Treue der Kunden zahlt sich nun aus, denn 70 Prozent des Weines werden ab Hof vermarktet. Als neue Idee veranstaltet Plag im Dezember erstmals eine Online-Weinprobe.

Etwas anders sieht die Vermarktungsstruktur bei den gemeinsam geführten Weingütern Heitlinger und Burg Ravensburg in Tiefenbach aus. Die renommierten Betriebe liefern zu rund 70 Prozent an die Gastronomie und haben einen hohen Exportanteil. Für Geschäftsführer Claus Burmeister ist das ein schwieriges Thema in schwerer Zeit. Ein Lichtblick ist auch hier der verhältnismäßig stark gestiegene Absatz ab Hof und über den Onlineverkauf.

Ebenso wie in den beiden Weingütern läuft der Online-Absatz bei den Fachhändlern mit den Weinen aus dem Kraichgau gut. "Die hochwertigen Weine sind gefragt", sagt der Weinfachmann und nennt dabei auch ein anderes Vertriebssegment mit gestiegener Nachfrage bei Weinen: den Supermarkt. Für die Tiefenbacher Weingüter sei dies aber ein sehr geringer Absatzanteil, da hochpreisige Weine in Supermärkten weniger gefragt sind.

Die Umsatzeinbrüche der Weingüter dürften sich bis in etwa zwei Jahren kompensiert haben, schätzt Burmeister. Begeistert zeigt er sich über einen tollen Weinherbst nach einem schwierigen Jahresverlauf. Frostschäden im Frühjahr konnten zur Hälfte wettgemacht werden. Ökologische Weinbehandlungsmethoden mit Baldrian und Kamille brachten eine überraschende Qualität der zweiten Generation mit einem leichten und lebendigen Wein hervor.

Nahezu sorgenlos und sehr zufrieden sieht Alexander Becker vom gleichnamigen Weingut in Malsch die Lage. Er vermarktet einen hohen Anteil seines Weines direkt an Endverbraucher; nur zehn Prozent gehen an die Gastronomie. Der junge Winzer ist vorrangig in sozialen Medien unterwegs. Mit Erfolg, denn das brachte ihm einen deutlichen Kundenzuwachs.

Zum anderen sieht Becker das Umsatzplus auch darin begründet, dass er seinen Betrieb von 2014 bis 2017 zu einem Bio-Weingut umgewandelt hat. Der Versandhandel und Bestellungen von Selbstabholern florieren. Derzeit läuft der Kontakt noch über Telefon und E-Mail, doch bis zum Frühjahr soll es einen Onlineshop auf seiner Webseite geben. Die Weine bei Becker bleiben jedenfalls nicht im Keller liegen. Noch vor Weihnachten muss er seine 2020er Weißweine abfüllen, um die Kundennachfrage bedienen zu können.