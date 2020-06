Von Falk-Stéphane Dezort und Angela Portner

Bad Rappenau/Eppingen/Gemmingen.Nach dem Lockdown aufgrund des Corona-Virus und den damit einhergehenden Einschränkungen nimmt das gesellschaftliche Leben infolge zahlreicher Lockerungen in den vergangenen Wochen wieder an Fahrt auf. Sportstätten haben geöffnet, Restaurantbesuche sind wieder erlaubt, und in den eigenen vier Wänden darf man wieder kleine Partys mit bis zu 20 Gästen feiern. Und auch die Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Personen verharren seit Wochen auf einem konstant niedrigen Niveau. Da sich seit Mitte Mai täglich im Schnitt nur noch sechs Menschen in der Fieberambulanz in der Mühltalhalle in Bad Rappenau auf das Virus testen lassen, wird diese Einrichtung nun wieder geschlossen.

Am Mittwoch werden die letzten Patienten behandelt, am Freitag soll die Halle dann geräumt werden, bestätigt Hauptamtsleiter Wolfgang Franke am Montag auf Nachfrage der RNZ. Es gelte momentan zu klären, inwieweit die Halle grundgereinigt werden muss. Franke geht davon aus, dass die Mühltalhalle ab Anfang kommender Woche von den Vereinen wieder genutzt werden kann.

Wegen schwindender Fallzahlen ist die Fieberambulanz in Eppingen seit vergangener Woche nur noch dreimal in der Woche besetzt. Im Bild (v.l.): Kinderärztin Dr. Nadja Schulze, Oberbürgermeister Klaus Holaschke, Thomas Blösch von der Freiwilligen Feuerwehr Eppingen, Dr. Stefan Linke, Arzthelferin Eva Hansert, sitzend die Ärztinnen Dr. Anke Kraft und Dr. Eleonora Messere. Foto: Angela Portner

Als erste von dreien im Landkreis Heilbronn war in der Kurstadt die Mühltalhalle Anfang April binnen weniger Tage von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Rappenau zur Fieberambulanz umgewandelt worden. "Das war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung", betont Franke, der davon ausgeht, dass wenn es eine zweite Virus-Welle geben sollte, man in der Kurstadt wieder schnell reagieren werde. "Das wird man sicherlich schnell wieder hinbekommen. Wir haben ja jetzt Erfahrung, was alles benötigt wird. Aber ich hoffe, dass wir über den Berg sind und eine zweite Welle nicht kommt."

Der Anfang war hart: "Wir hatten viele Patienten. Aber den Ansturm hatte man dadurch begrenzt, dass man nur mit einem Termin herkommen durfte", blickt Dr. Christiane Krestel-Al Khouri, die behandelnde Ärztin in der kurstädtischen Fieberambulanz, auf die vergangenen zwei Monate zurück. Das zu Beginn eingesetzte Sicherheitspersonal war schnell überflüssig geworden, denn alle hätten sich ordentlich und friedlich verhalten. Die Bad Wipferner Medizinerin ist davon überzeugt, dass sich vor allem der Lockdown und die höhere Sensibilität für hygienisches Verhalten in den sinkenden Infektionszahlen widerspiegeln. "Wenn wir uns nicht an die Einschränkungen gehalten hätten, hätten wir die Zahlen wie in den Nachbarländern", ist sich Krestel-Al Khouri sicher. Sollte es eine zweite Welle geben, stünde die Medizinerin für eine möglicherweise erneute Fieberambulanz in Bad Rappenau zur Verfügung.

Die Sorge vor einem unberechenbaren Anstieg von Erkrankungszahlen trieb in den letzten Monaten auch in Eppingen die Stadtverwaltung um. Ein Krisenstab wurde gebildet, Schutzmasken und -kleidung sowie Krankenhausbetten gekauft. Noch bevor das Land weitreichende Kontaktbeschränkungen verordnete, hatte man seitens der Verwaltung per Lautsprecherdurchsage ein Betretungsverbot für öffentliche Plätze ausgesprochen. Bereits Mitte März setzte man alles daran, bei der Kassenärztlichen Vereinigung die Einrichtung einer Fieberambulanz durchzusetzen. Am 17. April war es dann soweit: Die Stadthalle wurde zur Anlaufstelle von Menschen mit Erkältungssymptomen wie Halsschmerzen, Husten und Fieber. Für ansässige Ärzte ein Segen in zweierlei Hinsicht: Sie konnten ihre Patienten direkt am Ort schnell und fachkundig behandeln lassen und denen, die wegen anderen Erkrankungen in die Praxis kamen, die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus nehmen.

Es war ein Kraftakt für Ärzte und Arzthelferinnen der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Linke und Dr. Dorschner: An fünf Tagen in der Woche schoben sie zusätzlich Dienste, bevor das multimodale Konzept Früchte trug und sie von anderen Ärzten unterstützt wurden. Doch seit einer Woche ist die Fieberambulanz nur noch Montag, Mittwoch und Freitag besetzt. "Wir hatten einfach weniger Fallzahlen", begründet das Dr. Eleonora Messere. Ein Umstand, der sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass die jahreszeitlich bedingten Erkältungskrankheiten stark rückläufig sind. Zuletzt seien im Schnitt nur noch sechs bis acht Patienten täglich gekommen. Von denen gab es viel positive Rückmeldung, denn in hausärztlichen Praxen wurden sie wegen der Ansteckungsgefahr abgewiesen. Gefährlich, denn so kann es durchaus passieren, dass ernsthafte Erkrankungen nicht erkannt und verschleppt werden. Dr. Stefan Linke sprach in diesem Zusammenhang bei der Eröffnung von "noch nicht absehbaren Kollateralschäden".

Nachdem die Ambulanzen in der Kurstadt (Mittwoch) und in Neckarsulm (Freitag) nun geschlossen werden, wird nur noch die in Eppingen geöffnet sein. "Dort, wo es möglich ist, fahren wir Schritt für Schritt wieder herunter", erklärt Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Solche Ambulanzen seien mit einem hohen Aufwand verbunden, da man außerhalb von Praxen Personal benötige und die Hallen meist nun wieder anderweitig genutzt werden könnten. Allerdings seien die Schließung des Großteils der rund 50 Fieberambulanzen im Land keine Kappung der Versorgung, denn im Gegenzug fahre man die Zahl sogenannter Schwerpunktpraxen hoch, sodass ein "flächendeckendes Versorgungsnetz" entsteht. Und im Falle einer zweiten Corona-Welle könnte man schnell wieder umrüsten.

Geöffnet bleibt also auch die Corona-Schwerpunktpraxis in der Gemminger Kraichgauhalle, die Dr. Manfred Klimm Ende März dort eingerichtet hatte. Zwar verzeichne man auch hier niedrigere Fallzahlen und man öffne täglich je nach Patientenaufkommen nur noch von 10 bis 12 Uhr, geschlossen werde die Anlaufstelle aber erst, "wenn eine Impfung da ist", betont Klimm.

Bisher gibt es laut Sozialministerium (Stand: 7. Juni, 16 Uhr) in Baden-Württemberg 34.930 bestätigte Corona-Fälle. Am Sonntag kamen 24 Erkrankte hinzu. Im Stadtkreis Heilbronn waren 439 und im Landkreis 944 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.