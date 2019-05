Von Anjoulih Pawelka

Kraichgau. Wenn am Sonntag die Wahllokale geöffnet sind und unter anderem auch die Gemeinderäte gewählt werden, werden wieder weitaus mehr Männer als Frauen in die Ortsparlamente einziehen, denn es haben sich deutlich weniger Frauen als Kandidaten aufstellen lassen. Doch warum ist das so? Ein Erklärungsversuch:

Für die Kommunalpolitik interessierten sich grundsätzlich viele Frauen, sagt Maria Daub-Verhoeven. Die 53-Jährige sitzt seit zehn Jahren im Waibstadter Gemeinderat. Trotzdem sei es schwer, Frauen für die Arbeit im Gemeinderat zu gewinnen. Die Waibstadter Wählergemeinschaft, zu der Daub-Verhoeven gehört, habe viele potenzielle Kandidatinnen angesprochen. Immer wieder sagten diese, dass sie der Aufgabe im Gemeinderat gerecht werden möchten, das aber in der jetzigen Situation nicht könnten und an anderer Stelle mehr gebraucht würden. "Das habe ich von Männern noch nicht gehört", sagt Daub-Verhoeven.

Auf die Frage, woran es liegen könnte, dass sich Frauen nicht aktiv in der Gemeindearbeit engagieren möchten, muss die Ärztin ein wenig überlegen. "Vielleicht liegt es daran, dass Frauen insgesamt in der Regel mehr Aufgaben gleichzeitig haben." Sie hätten eine Mehrfachbelastung durch Familie und Beruf. "Es müsste einfacher sein, den Frauen zeitliche Freiräume zu schaffen", sagt die Gemeinderätin.

Simone Zimmerer sieht das ähnlich: "Befreien Sie die Mamas von den jährlich gefühlt 100 Kuchenbasaren, bei denen alle ,freiwillig‘ - nach der Arbeit und vor dem Hausaufgaben kontrollieren - noch schnell einen Kuchen backen sollen." Die meisten unsichtbaren Ehrenämter in einer Gemeinde würden von Frauen begleitet, meint die Tagesmutter. "Da ist am Ende der Woche einfach keine Zeit und Energie mehr übrig." Zimmerer hat sich für die Junge Liste in Angelbachtal aufstellen lassen. Für sie kandidieren genauso viele Frauen wie Männer - eine Seltenheit im Kraichgau.

Sie selbst habe alle ihre weiblichen Bekannten, Verwandten und Freunde angesprochen, und versucht, weitere Kandidatinnen zu gewinnen. Auch in Angelbachtal war das nicht einfach. "Manche Frauen wurden von mehreren Listen für eine Kandidatur angesprochen." Da ihre eigenen Kinder sowie die Tageskinder in Angelbachtal aufwachsen, fühle sie sich für das Leben in der Gemeinde mitverantwortlich. "Durch meine ehrenamtlichen Projekte habe ich gemerkt, wie viel Freude es mir macht, wenn durch die Mitarbeit vieler einzelner sowie der Unterstützung aus dem Rathaus neue Projekte entstehen."

Natürlich müsse man Anreize schaffen, um die Arbeit in den Gemeinderäten attraktiver zu machen, aber: "Kinderbetreuung ist nicht alles", sagt Tanja Grether. Die Neckarbischofsheimer Bürgermeisterin weiß wie es ist, an der Spitze zu stehen. Sie ist neben Sarina Pfründer aus Sulzfeld und Cathrin Wöhrle aus Zaisenhausen eine von drei Rathaus-Chefinnen im Kraichgau. Man müsse aufzeigen, dass es erfüllend sein könne, etwas durchzusetzen, sagt Grether.

Grundsätzlich wisse sie aber auch nicht, warum sich nur so wenige Frauen in der Kommunalpolitik engagieren möchten. "Darüber zerbreche ich mir auch immer wieder den Kopf." Vielleicht scheuten viele Frauen die Öffentlichkeit, und ihnen seien andere Dinge doch wichtiger, mutmaßt die Bürgermeisterin.

Es liegt jedoch nicht nur an den wenigen Frauen, die für die Listen der einzelnen Parteien kandidieren. Schlussendlich werden von den wenigen Bewerberinnen noch weniger in die Gemeinderäte gewählt. Ittlingen ist dafür das beste Beispiel: Bei den letzten Kommunalwahlen 2014 gab es genauso viele weibliche wie männliche Bewerber - insgesamt nämlich 24. In den Gemeinderat haben es aber nur vier Frauen geschafft.

Das ist eine Quote von 33,3 Prozent. Damit ist Ittlingen zwar Spitzenreiter in der Region, aber irgendwie auch Verlierer. Eine Gemeinde weiter, in Kirchardt, sieht es nicht besser aus. 2014 konnten die Bürger nur fünf Frauen von insgesamt 43 Bewerbern wählen. Eine wurde auch Gemeinderätin. Das entspricht einem Frauenanteil von 6,7 Prozent.

"Es fehlen die weiblichen Vorbilder", sagt Merit Klenk. Gerade in den höheren Gremien, wie dem Kreistag, sei der Frauenanteil noch geringer. Daher war für die 23-jährige Studentin der Politikwissenschaften klar, dass sie nicht nur als SPD-Mitglied für den Neidensteiner Gemeinderat, sondern auch für den Kreistag kandidieren möchte. Sie habe den Eindruck, dass Frauen manchmal kritischer mit sich selbst seien. Auch Klenk findet die Frage, warum so wenige Frauen in den Gemeinderat wollen, schwer zu beantworten. Sie sehe ja, dass sich viele Frauen vor allem im sozialen Bereich engagieren würden. Man müsse sie dort abholen.

Dass es auch anders funktionieren kann, zeigt Kraichtal. Hier wurden prozentual sogar mehr Frauen in den Gemeinderat gewählt, als es Bewerberinnen gab. Die Gemeinde hatte eine Quote von 17,2 Prozent an Kandidatinnen. Im Ortsparlament sitzen jetzt 22,2 Prozent. Also gibt es in Kraichtal mehr Frauen wie Tanja Grether, Simone Zimmerer, Merit Klenk und Maria Daub-Verhoeven, die die Arbeit in der Gemeinde fasziniert.

Dass dieser Job sinnerfüllend sein kann, wird deutlich, wenn Bürgermeisterin Tanja Grether von ihrer Arbeit schwärmt. Es gebe ständig neue Themen, und die Aufgaben seien total vielseitig. Maria Daub-Verhoeven fasziniert an der Kommunalpolitik vor allem, den nicht so viel gehörten Minderheiten eine Stimme zu geben. "Ich finde es wichtig, dass junge Frauen sehen, dass es machbar ist", fügt Daub-Verhoeven hinzu. Und auch die Angelbachtaler Kandidatin Simone Zimmerer ist sich sicher: "Wem es wirklich am Herzen liegt, in den Gemeinderat zu gehen, der schafft sich diesen zeitlichen Freiraum auch."