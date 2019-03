Von Angela Portner

Eppingen. Wer sich gern die Nacht um die Ohren schlägt, war am Samstag in acht Trinklokalen der Stadt gut aufgehoben. Die 15. Kneipennacht lockte mit Live-Covermusik aus den 1960er, 70er und 80er Jahren, und so manche Band lief dabei regelrecht zur Hochform auf. Wo es platztechnisch möglich war, wurde bei ausgelassener Partystimmung mitgetanzt, gesungen und gejubelt. Wer längere Fußwege auf sich nahm, oder einen Shuttlebus erwischte, kam im Reiterstüble bei der Gruppe "Tube Creegs" in der Talstraße oder im Clubhaus des Fußballvereins voll auf seine Kosten.

Im Letzteren mischten die Jungs von "Flugrost" die Bude auf. Kaum ein Gast konnte hier Arme und Beine stillhalten, und bald zog ein Polonaisewurm durch die Massen. Das Bier floss in Strömen. Am Zapfhahn stand Axel Muth vom gleichnamigen Immobilienbüro, der die Veranstaltung in diesem Jahr gesponsert hatte. Dass er dann nicht nur den Geldhahn, sondern auch den Zapfhahn großzügig aufdrehen durfte, schien ihm besondere Freude zu machen. "So etwas darf einfach nicht sterben", sagte er mit Blick auf die Stimmung und die proppevollen Lokale. Gerade in der Altstadt kam es an den Eingängen zu Staus. Viele nutzten dabei die Gelegenheit, sich auszutauschen, wo die Stimmung am besten sei.

Foto: Angela Portner

Für Otello Weber und seine Freunde war das ohne Frage das Duo Stumpf, das in Eppingens Kultkneipe "Andy’s" nicht nur bekannte Songs aus der Blues- und Rockgeschichte intonierte, sondern die Stimmung auch mit flapsigen Sprüchen befeuerte. Für die Fans gediegener Balladen gab es von Günther Goller im "La Cage" nicht nur Wunschmusik auf die Ohren, sondern sogar Sitzplätze, die zum Verweilen und Erholen einluden. Viel Platz zum Tanzen bot der Ahnenkeller, in dem Chris Löhner ein bisschen einsam, dafür aber mit beeindruckender Vollpower das Sandsteingewölbe "begroovte".

Wer dachte, dass eine solche Veranstaltung ohne "blauen Dunst" über die Bühne gehen kann, der sah sich allerdings getäuscht. Die Ankündigung des Veranstalters "Meinzer Musik" ließ hoffen. "Keine Raucherkneipen" hieß es da. Mirzet Gicic, der seit September letzten Jahres "Mellis Cafébar" bewirtschaftet: "Davon weiß ich nichts." Der guten Stimmung indes tat es keinen Abbruch. Besonders junge Leuten sahen das positiv und fanden, dass - Gesetz hin oder her - eine Kneipennacht und Rauchverbot einfach nicht zusammen passten. Einen Abend könne man hier mal eine Ausnahme machen.

Wo Platz zum Tanzen war, wie im Ahnenkeller bei Cover-Musik von Chris Löhner, wurde der von den Gästen auch eifrig genutzt. Foto: Angela Portner

"Are you ready?" schrie Gitarrist Andy in Teufelsgestalt fragend ins Publikum. Das konnte im "Grünen Hof" kaum eine musikalische Pause akzeptieren. Impulsiv, leidenschaftlich, laut und mit vollem Körpereinsatz brachte "Sinful Touch" aus Karlsruhe die Stimmung stundenlang fast zum Überkochen und zelebrierte auf der Bühne eine Performance, die an die "wilden Jahre der Rockmusik" erinnerte. Hardrock vom Feinsten schien aus jeder Pore der fünf Musiker zu puffern. Es wurde mitgekreischt, getrampelt, gejubelt, gepfiffen und geklatscht. Für viele war das Lokal letzte Station, und wer sich mitreißen ließ, fand erst in den frühen Morgenstunden nach Hause.