Sinsheim-Waldangelloch. (bju) Es hätte ein schöner Nachmittag werden können, der sicher auch einen besonderen Platz in der Firmenhistorie der B&S Service GmbH bekommen hätte. Internationale Experten, die die "International Conference on Climate Action" (ICCA) in Heidelberg besuchten, sollten am Donnerstagnachmittag im beschaulichen Waldangelloch aufgezeigt bekommen, was "im Kleinen" für den Klimaschutz alles getan wird. Doch es kam anders. Denn von den Experten kam niemand.

Eine betriebsinterne Biomasseheizung mit selbst erzeugtem Miscanthus-Schilf und Holzhackschnitzel, Nutzung von Hybrid- und Elektroautos für Kundenbesuche, ein selbstkonstruierter Solar-Carport auf dem Firmengelände oder die Nutzung eines Elektro-Lastenrads - alles praktische Umsetzungen in Richtung Emissionssenkung und Klimaschutz.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten alles für die angekündigten rund 30 Gäste vorbereitet", erzählt Konrad Weiß, Gründer und Eigentümer der B&S Service GmbH, die Alarm-, Sicherheits- und Warensicherungssysteme produziert und deren Wartung übernimmt. Essen, Getränke, englische Übersetzungen der Präsentationen und sogar eine Spezialbetreuung für die asiatischen Gäste. Doch auf die internationalen Konferenzteilnehmer wartete das Team vergeblich.

"Die müssen erst noch in Heidelberg eingesammelt werden", hieß es zunächst. Doch die Busfahrt von der Stadt am Neckar in den an diesem Tag sonnigen Kraichgau fand am Ende gar nicht mehr statt. "Es wird vermutet, dass viele auf das Solarschiff umgestiegen sind, das tags zuvor nicht fahren konnte", berichtete Weiß der RNZ, der aber auch keine exakten Gründe nennen konnte.

Dabei war er sehr stolz, dass sein Unternehmen überhaupt für die Exkursion im Rahmen der ICCA ausgewählt worden war. "Als einziges in Sinsheim." Denn zu den Zielen der Klimakonferenz zählt auch, die Bereitschaft zum Handeln und bisherige Erfolge darzustellen sowie Motivationen und Treiber des Klimaschutzes aufzeigen. Die Exkursionen beinhalteten besonders erfolgreich Projekte, die bereits mehrfach in verschiedenen Kontexten angewandt wurden oder die das Potenzial dazu aufzeigen.

Ob nun die 800 Besucher der zweitägigen ICCA eine Nummer zu groß für die Heidelberger Organisatoren waren, ist spekulativ. Fakt ist: Weiß und sein Team hatten sich auf das internationale Interesse gefreut und waren auf die Besucher aus Afrika, Asien und Amerika vorbereitet. Die RNZ fragte bei den Organisatoren der Klimakonferenz nach, erreichte die zuständigen Personen am Freitag aber nicht.