„Von Baumeistern, Blumenschläfern und Pollensammlern“ handelt ein Vortrag am 8. Mai in der „Klima Arena“. Gast ist Dr. Paul Westrich, der seit mehr als 40 Jahren die heimischen Wildbienen erforscht. Symbolfoto: Armin Guzy

Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Die Gesellschaft "zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften zu transformieren, zählt zu unseren Aufgaben und Zielen", sagt Dr. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger an der "Klima Arena". Die Themen Klima und Nachhaltigkeit seien trotz oder gerade wegen der aktuellen Krisen unverändert wichtig, hieß es jetzt bei einem Ausblick der Einrichtung auf die kommenden Wochen und Monate im laufenden Veranstaltungsjahr.

Los geht es zum Saisonstart am Sonntag, 10. April, 10 bis 18 Uhr, mit einem Tag der offenen Tür. Eine Kreativwerkstatt, Informations- und Mitmachangebote von Kooperationspartnern, ein Klima-Talk mit Landrat Stefan Dallinger und Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht und die Vorstellung der Sinsheimer "PreZero"-Arena als geplantes erstes abfallfreies "Zero Waste-Stadion" der Bundesliga gehören zum Programm. Einen "Teachers Day" gibt es am Dienstag, 10. Mai, unter dem Motto "Gemeinsam nachhaltig handeln: Schulen, Stiftungen und Kommunen", bei dem unter anderem Workshop-Programme für Bildungseinrichtungen die Hauptrolle spielen. Mittlerweile sei die "Klima Arena" dadurch für Kindergruppen und Schulklassen auch ein außerschulischer Lernort geworden, sagt Welz.

Ein "Klima-Community-Event" mit dem Klima-Netzwerk "Prio1" gibt es von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Mai. Interessierte zwischen 16 und 25 Jahren sind dann eingeladen, Persönlichkeiten aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft zum Thema Klimakrise zu befragen, Workshops und Diskussionsrunden zu aktuellen Klimathemen zu besuchen und eigene Ideen einzubringen. Die dreitägige Veranstaltung wird von der Klimastiftung für Bürger, der Dietmar-Hopp-Stiftung, der Klaus-Tschira-Stiftung gGmbH und dem Rhein-Neckar-Kreis gefördert. Die Sonderausstellung "ÜberLebensmittel", die bereits länger geplant gewesen sei, beginnt am Freitag, 10. Juni. "Sinfonie für unsere Erde" heißt das zweite Open-Air-Festival von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli, bei dem auch tagsüber ein Bühnenprogramm angeboten wird. Festgestellt habe das Team der "Klima Arena", laut Welz, dass Vereine und Gruppen verstärkt Interesse an einem Besuch zeigen würden. "Das gemeinsame Erleben hat oft größere Lerneffekte", sagt der Vorsitzende, der auch von Unternehmen berichten kann, die gezielt mit ihren Mitarbeitern die "Klima Arena" ansteuerten, um von deren praktischen Tipps zu profitieren. Man habe in der Einrichtung noch viel vor, schaue jetzt nach vorne und möchte die Menschen "mitnehmen".

Das ganze Team der "Klima Arena" freue sich nach zwei Jahren der Corona-Verordnungen "auf den Neustart", sagte Welz zu Beginn der Präsentation, bei der auch ein neues "Klimafood-Bistro" namens "Barhama" gezeigt wurde. Seit Oktober 2019 können Besucher der Einrichtung im Gewerbe- und Freizeitgebiet Süd nicht nur ihr Wissen zum Klimawandel erweitern, sondern auch Denkanstöße zum eigenen Handeln bekommen. Interaktive Zukunftsszenarien und praktische Aspekte wie "Wohnen und Energie" oder "Lebensstil und Konsum" werden vermittelt.

"2022 ist das erste Jahr, in dem wir komplett zwölf Monate geöffnet haben", sagt Welz, der auf Nachfrage auf eine jährliche Besucherzahl von mehr als 50.000 hofft. Welz zieht trotz der fünfmonatigen Schließung im Jahr 2021 eine positive Bilanz, verhehlte jedoch nicht, "dass wir noch nicht bekannt genug sind und uns immer wieder ins Bewusstsein bringen müssen".

In der Schließungszeit konnten Ausstellungen ergänzt, digitale Angebote erweitert und der zweisprachige Ausbau fortgesetzt werden. Einen Rechner zum klimatischen Fußabdruck, einen virtuellen Gletscher, Open-Air-Veranstaltungen und die aktuell laufende Sonderausstellung "Auf den Spuren der Gletscher" zählt er als Höhepunkte des Jahrs 2021 auf. Erfolgreich sei die "Klima Arena" im Internet geworden. Ein eigener Youtube-Kanal hatte zuletzt rund 15.000 Abonnenten und sei "stetig gewachsen". Die Sonderausstellung "ÜberLebensmittel" werde mit Blick auf die Ukraine einen neuen Stellenwert bekommen.