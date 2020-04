Von Armin Guzy

Eppingen. Ob es zur Gartenschau Tiere zu sehen geben wird, und ob sich die Sinsheimer Klima-Arena erstmals an einer Großveranstaltung in der Region beteiligt, das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber mit einer Besonderheit dürfte Eppingen im kommenden Jahr in jedem Fall punkten können: Die "Kleine Gartenschau" in der Fachwerkstadt wird die erste sein, die für die Besucher eine Blumenhalle einrichtet, wie sie bislang nur auf Landes- oder Bundesgartenschauen zu finden war – zwar in kleinerem Maßstab, aber immerhin: "Damit setzt Eppingen neue Maßstäbe", hoffen die Planer.

Und auch sonst mangelt es bislang nicht an Beiträgen, wie aus einem Konzept hervorgeht, das nun im Gartenschau-Ausschuss des Gemeinderates vorgestellt wurde. Problematisch ist eher, dass wegen der coronabedingten Einschränkungen die Rekrutierung und Schulung der ehrenamtlichen Gartenschauführer ins Hintertreffen geraten ist. Diese sollten eigentlich im Mai anlaufen; nun hoffen die Planer, dass sie über Werbung und Aufrufe in den Sozialen Medien genügend Freiwillige finden. Wenn es bis dahin wieder möglich ist, soll im Sommer eine große Infoveranstaltung stattfinden, sagte Bürgermeister Peter Thalmann.

Auch hinsichtlich der Ausstellungsbeiträge wird an der einen oder anderen Stelle noch verhandelt oder gefeilt, das Grobkonzept aber steht und ist mit 26 Großbeiträgen recht umfangreich. Bemerkenswert ist auch, dass nicht alle davon auf dem eigentlichen Gartenschaugelände platziert werden, sondern sich auch in der Stadt verteilen. Der Besucher dürfe nicht den Eindruck haben, dass die Gartenschau außerhalb des Geländes plötzlich abreißt, erläuterte Thalmann das Ziel. So ist die erwähnte Blumenhalle beispielsweise in der Scheune "Wolf" in einem Seitenarm der Altstadtstraße geplant. Neun Schauen mit unterschiedlichen floristischen Themen sollen dort über die 129 Tage verteilt gezeigt werden. Auch Floristen aus der Region werden dort auf sich aufmerksam machen.

Neben den Beiträgen von Schulen und Kindergärten, dem Verein "Kraichgau-Stromberg-Tourismus", von einheimischen Landwirten und der Forstverwaltung, die eigens einen 350 Quadratmeter großen Pavillon und eine riesige Murmelbahn aufbauen will, sind auch die beiden großen Kirchengemeinden, die regionalen Friedhofsgärtner, die Winzer und die Fischereiververeine der Umgebung sowie bekanntlich das Land (im "Schwanen"), die drei Partnerstädte und der Landkreis mit Beiträgen präsent – der Landkreis gar mit einer eigenen Show-Bühne und 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf dem "Auftaktplatz" am Haupteingang "Altstadt". Dort sollen sich auch Städte und Gemeinden aus dem Kreis Heilbronn präsentieren können. Die Fachwerkstadt selbst und ihre Stadtteile werden sich ebenfalls beim "Auftaktplatz" im ehemaligen Heilbronner Buga-Pavillon präsentieren, der dafür extra umgebaut wird.

"Sehr erfreut, dass Eppingen-spezifische Themen dabei sind", zeigte sich SPD-Stadtrat und Heimatfreunde-Vorsitzender Reinhardt Ihle, der zugleich eine Bildergalerie zur Stadtgeschichte anregte. Thalmann griff den Vorschlag auf und will mit den Heimatfreunden nun ins Detail gehen. Mit im Boot sind auch Bewohner der Leiergasse und der Landesverband für Obstbau, Garten- und Landschaftsbau, der zusammen mit den zwei örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen die "Alte Saftscheuer" betreut und dort beispielsweise alte Obstsorten vorstellt oder den Besuchern zeigt, wie man eine Handsense dengelt.

Während für das Engagement der Landfrauen noch ein Alternativstandort gesucht wird, nachdem sich der angedachte Standort in den "historischen Gärten" vor der Stadtmauer zerschlagen hat, sind andere Beiträge bereits fest verortet: Die Imker werden ein kleines, aber aufwendig restauriertes Häuschen am Bachwegle beziehen, und auch der Bund für Umwelt und Naturschutze (BUND) wird dort ausstellen. Mit 900 Quadratmetern Fläche und fünf bis sechs Schaugärten steuert der Verband Garten- Landschafts- und Sportplatzbau (VGL) auf der "Festwiese Elsenzaue" den räumlich größten Beitrag zur Gartenschau bei. Dort wollen die sechs besten Azubi-Teams am Eröffnungstag auch den "Landschaftsgärtner-Cup 2021" öffentlich austragen und dabei kleine Gärten um die Wette bauen und gestalten. Außerdem werden dort täglich Fachleute des VGL die Besucher im "Treffpunkt Grün" empfangen und ihnen individuelle Anregungen und Tipps für ihre heimischen Gärten geben.

Bemerkenswert ist auch das Steinhauer-Symposium, bei dem Steinhauer aus den Partnerstädten zwei bis drei Wochen lang ihre alte Handwerkskunst vorstellen. Die Skulpturen, die dabei entstehen, sollen dann dauerhaft in Eppingen und den Stadtteilen aufgestellt werden. Die vielfältigen Projekte der Eppinger Bürger sollen in einem selbst angelegten Garten im Bereich der neuen Kleingärten gebündelt werden, in dem sich alle Altersgruppen und Menschen aller Nationen treffen können. Dort werden auch Geflüchtete, die in Eppingen eine neue Heimat gefunden haben, ihre Erfahrungen und Erlebnisse den Besuchern näherbringen. Außerdem soll auf dem Kleinbrückentorplatz ein Gartenmarkt eingerichtet werden, eine Mischung aus Obst- und Gemüsemarkt und Pflanzenverkauf mit regionalem Bezug und wöchentlich wechselnden Anbietern.

Bleibt noch das Thema Streichelzoo, bei dem Ihle und Brigitte Hilker (Grüne) nachhakten. "Wir arbeiten derzeit an einem Konzept", antwortete Bürgermeister Thalmann. So etwas sei gewollt, werde aber wohl eher auf eine Tierschau hinauslaufen – in die Gehege dürfe aus logistischen und Sicherheitsgründen niemand.