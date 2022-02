Kirchardt/Bad Rappenau-Grombach. (isi/fsd) Ein Radweg zwischen Kirchardt und dem Bad Rappenauer Stadtteil Grombach soll gebaut werden. Zwischen den Nachbarorten gibt es bereits einen Fußweg entlang der Kreisstraße K2144, der auch von Radfahrern genutzt wird. Eine Begegnung sei allerdings gefährlich, findet Kirchardts Bürgermeister Gerd Kreiter, denn der Weg ist stellenweise zu eng, um bequem aneinander vorbeizukommen, sodass es häufiger zu kritischen Situationen komme. Deshalb soll die Verbindung in absehbarer Zeit ausgebaut werden. Seit dem Jahr 2018 ist der Ausbau in der Radverkehrskonzeption des Landkreises enthalten.

Die Planungen für den kombinierten Geh- und Radweg übernimmt die Gemeinde Kirchardt, darüber wurde jetzt der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung informiert. Denn überwiegend befindet sich der Weg auf Kirchardter Gemarkung. Die Kosten für die Planungen trägt der Landkreis Heilbronn, die Bau- und Grunderwerbskosten werden zu 70 Prozent ebenfalls vom Kreis übernommen, den Rest teilen sich die beiden Kommunen. Diese Aufwendungen werden anteilig aufgrund der jeweils auf der Gemarkung anfallenden Herstellungskosten aufgeteilt. Nach Fertigstellung gehört der Radweg dem Landkreis. Für die Unterhaltung und den Winterdienst sind die beiden Kommunen zuständig und erhalten dafür einen jährlichen Kostenersatz von 850 Euro pro Kilometer.

Die Kosten für den Ausbau auf 1700 Metern Länge soll nun ein Ingenieurbüro ermitteln. Die Gemeinde Kirchardt stellt zudem einen Förderantrag beim Bund für Mittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land". In der mittelfristigen Finanzplanung von Kirchardt sind 400.000 Euro für das Jahr 2024 eingeplant. Erhofft wird eine Förderquote von 90 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln. "Die Kosten bleiben für uns in einem überschaubaren Rahmen", sagte Bürgermeister Kreiter. Einstimmig hat der Kirchardter Rat den Vereinbarungen mit dem Landkreis sowie mit der Stadt Bad Rappenau zugestimmt.

Wenige Tage zuvor hatte sich auch das Gremium in der Kurstadt geschlossen für das Projekt ausgesprochen. Verwaltung und Ratsrund waren sich einige, dass die Voraussetzungen so gut wie noch nie sind. "Es besteht ein hoher Bedarf", sagt CDU-Ratsmitglied Franz Fleck. "Das Projekt ist sinnvoll. Es ist toll, dass die Gemeinden an einem Strang ziehen." Klaus Ries-Müller (ÖDP) betonte, dass man unbedingt das Sonderprogramm des Landes nutzen sollte. "Wir befürchten, dass die Bedingungen nach einem Corona-Kassensturz nicht so gut bleiben."