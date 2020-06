Die Seilbahn wird vom Spielplatz Schneckenberg in der Gartenstraße an den Ortsrand nahe der Fun-Arena verlegt. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) Eine unkomplizierte Lösung hat der Gemeinderat jetzt für die Anwohner des Spielplatzes Schneckenberg gefunden. Das inzwischen eingeschränkte Spielgerät ist sehr beliebt, seit der mit neuen Spielgeräten ausgestattete Platz im Herbst 2017 eingeweiht wurde. Das Geräusch, das die Seilbahn verursacht, brachte dem Rathaus allerdings jede Menge Beschwerden ein.

"Das Surren und Schlagen der Seilbahn zerrt sehr an den Nerven der nur wenige Meter entfernt wohnenden Nachbarn", erläuterte Bürgermeister Gerd Kreiter: "Wir waren vor Ort und haben es uns angehört." Mit dem Lärm, den spielende Kinder verursachten, könnten die Anwohner leben, das seien sie seit Jahren gewohnt. Aber dieses surrende Geräusch sei schon sehr nervtötend, räumte der Rathauschef ein.

Rein rechtlich sei die Lage zwar so, dass sich die Anlieger des Spielplatzes Schneckenberg in der Gartenstraße mit dem Krach abfinden müssten, aber die Beschwerden seien nachvollziehbar, und man lege auf ein gutes Miteinander im Ort viel Wert. Deshalb hat man das bewegliche Teil des Seilzugs, auf dem die Kinder hin- und herfahren, bereits entfernt. Denn die nächste Terrasse sei nur gut fünf Meter entfernt von der Seilbahn.

Nun hatte die Verwaltung die Idee, das Spielgerät ab- und am Ortsrand wieder aufzubauen: Neben der Fun-Arena, die früher eine Skaterbahn war und jetzt ein Bolzplatz ist, hinter dem Feuerwehrgerätehaus, hat die Gemeinde noch ein Grundstück, auf dem die Seilbahn Platz finden kann. Das nächste Wohnhaus ist 85 Meter entfernt, weshalb sich Anwohner hier nicht gestört fühlen sollten, schätzt die Verwaltung. Der Bauhof wird das Umsetzen erledigen, was mit 6500 Euro an Kosten veranschlagt wäre, zuzüglich rund 600 Euro für Baumaterial.

"Das war die Attraktion auf dem Spielplatz", bedauerte Gemeinderat Jürgen Czemmel die Verlagerung. Wenn es die Haushaltssituation zulasse, solle unbedingt ein neues Gerät auf dem Spielplatz Schneckenberg aufgestellt werden, lautete seine Anregung. Seine Fraktionskollegin Elke Betz fand, dass der Spielplatz ohne dieses Gerät künftig nicht mehr so attraktiv sei. Zudem wäre der neue Platz am Ortsrand für die Kinder der Wohngebiete nicht so gut zu erreichen. Gemeinderat Werner Fröhlich war hingegen froh, dass man ein offenes Ohr für die Nöte der Anwohner hat und Rücksicht nimmt. Bei einer Gegenstimme wurde dem Versetzten der Seilbahn an den Ortsrand zugestimmt.