Von Armin Guzy

Kirchardt. Die Gemeinde Kirchardt hat für 3,1 Millionen Euro das Gebäude der Raiffeisenbank Kraichgau in Kirchardt gekauft. Gleichzeitig wurde ein Mietvertrag über 30 Jahre für den Altbau des Gebäudes geschlossen. Dort soll das neue Regionalmarktzentrum der Volksbank Kraichgau einziehen. Damit ist nach Einschätzung der Vertragspartner sowohl der Weg für die Verlagerung des Rathauses in die Ortsmitte als auch für die Modernisierung des Bankstandortes Kirchardt frei.

Und, wie Bürgermeister Gerd Kreiter betont: Die Lösung eines Rathausumzugs in die Raiffeisenbank sei für die Gemeinde nicht teurer als die lange Zeit verfolgte Lösung eines Umzugs ins Schulgebäude. "Es war schon immer der Wunsch aller, das Rathaus in die Ortsmitte zu bringen", weiß Kreiter auch den Gemeinderat in dieser Angelegenheit geschlossen hinter sich.

Mehrmals hatten sich Kreiter und die Bankvorstände Wolfgang Schön und Volker Häcker getroffen, um Kaufvertrag und Mietvertrag auszuhandeln. Bedingung war allerdings, dass die Vertreterversammlungen von Raiffeisenbank Kraichgau und Volksbank Kraichgau einer Fusion zustimmen, was, wie berichtet, inzwischen geschehen ist.

Unmittelbar danach wurde der notarielle Kaufvertrag unterzeichnet. "Damit sind auch die formalen Voraussetzungen geschaffen, das Rathaus in die frei werdenden Räumlichkeiten der Raiffeisenbank zu verlagern", teilten Gemeinde und Bank in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Kreiter machte gegenüber der RNZ zwar keinen Hehl daraus, dass sein Herz schon ein wenig an einer selbstständigen Kirchardter Bank gehangen habe, bezeichnete die Fusionsentscheidung aber als "vernünftigen Schritt". Zugleich ist er froh, dass der große Komplex mitten im Ort nun nicht leer stehen wird.

Um das Gebäude für das neue Regionalmarktzentrum der Volksbank vorzubereiten, will die Bank den Altbau für rund eine Million Euro umgestalten und mit den neuesten Standards des Bankgeschäftes sowie den Anforderungen für eine langfristige Sicherung des Bankstandorts Kirchardt versehen.

Sämtliche Kundenbereiche und Berater der Bank verbleiben vor Ort, heißt es vonseiten der Bank: Kirchardt werde auch langfristig ein wichtiges Zentrum der neuen Volksbank sein.

Der Umbau soll bis Sommer 2020 abgeschlossen werden. Danach will dann die Gemeinde den Anbau für ihre Bedürfnisse umgestalten. Der Umzug des Rathauses ist im Jahr 2021 geplant. Dann werden laut Kreiter weitere eins bis 1,5 Millionen Euro fällig. Einerseits für den Umbau, in dessen Zug dort auch ein Bürgerbüro und ein neuer Eingangsbereich entstehen sollen, anderseits weil auch die freie Fläche vor dem Gebäude neu gestaltet werden soll. Die Gemeinde hatte kürzlich ein nach dem Abbruch eines Hauses dort frei gewordenes Grundstück gekauft.

Neben Parkplätzen soll daher nun auch ein schmucker Rathausvorplatz entstehen. Wie dieser aussehen soll, muss noch geplant werden. "Wir haben jetzt Zeit dafür", sagt Kreiter. Die Gemeinde hofft hier auf Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm, nach deren Höhe sich auch die Platzgestaltung richten dürfte.

"Die Umnutzung des Bankgebäudes mit Umgestaltung des Umfeldes ist eine sehr gute Lösung für das Rathaus und neben der Umgestaltung des Gasthauses Hirsch ein weiterer Meilenstein in der Ortskernsanierung", betonte Kreiter.

Die Bank hat sich auch zu Renovierungen im Fassaden- und Außenbereich verpflichtet. "Wir möchten damit nicht nur ein zeitgemäßes Bankgebäude gestalten, sondern auch ein Zeichen für den langfristigen Erhalt des Bankstandorts Kirchardt setzen", erklärten die Bankvorstände Schön und Häcker.

Die Gemeinde hatte im Oktober 2016 den Grundsatzbeschluss gefasst, das Rathaus in die frei werdenden Erweiterungsbauten der Birkenbachschule zu verlagern und auch schon Geld für die Planung ausgegeben. Nachdem im letzten Jahr die Planungen zur Fusion der beiden Bankhäuser bekannt wurden, hat die Gemeinde diese ursprünglichen Planungen zurückgestellt.

Die Erweiterungsbauten der Birkenbachschule stehen nun für anderweitige Nutzungen zur Verfügung: Im Gespräch sind Kinderbetreuung, Bürgersaal, Vereinsräume, Bücherei und Jugendhaus. Das alte Rathaus soll laut Kreiter in den kommenden Jahren abgerissen werden.

Zunächst aber muss auch für den dort untergebrachten Bauhof ein neues Refugium geschaffen werden, wofür laut dem Bürgermeister wohl nochmals "ein siebenstelliger Betrag" nötig sei.

Was nach Umzug und Abriss aus dem Rathausgrundstück wird, wird noch geplant, geht aber eher in Richtung "Erhalt einer Reservefläche", da man nicht wissen könne, was in zehn oder 15 Jahren gebraucht werde, sagt Kreiter. Die aktuelle Phase mit vielen Großprojekten sei wichtig für die Gemeinde, aber auch mit nie da gewesenen Investitionen verbunden: Der "Hirsch" wird gerade saniert, der Kindergarten Goethestraße wurde für 1,6 Millionen Euro umgebaut, und die 3,5 Millionen Euro teure Schulsanierung soll im Sommer beginnen.

Und nun der Kauf des Raiffeisenbank-Gebäudes. "Wir können da nicht überziehen", weiß der Bürgermeister, "wir müssen erst wieder sparen." Das alte Rathaus wird daher wohl noch ein paar Jahre stehen bleiben, vermutet Kreiter