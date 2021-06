Von Armin Guzy

Kirchardt. Der Gemeinderat hat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich die baurechtlichen Voraussetzungen für eine weitere Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf Kirchardter Gemarkung geschaffen. Das sei "ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zur Energiewende", stellte Bürgermeister Gerd Kreiter nach dem Beschluss fest – und deutete zugleich eine kommende Diskussion über eine Windkraftanlage auf Gemeindegebiet an.

Zuvor hatte sich das Gremium mit den Stellungnahmen und Anregungen der Fachbehörden zur geplanten Solaranlage im Gebiet "Grombacher Mühle" nördlich der Autobahn auseinandergesetzt. Anke Tkacz, Diplom-Ingenieurin für Landespflege der Heilbronner Gesellschaft "Die Naturschutzplaner" (DNP) erläuterte den Gemeinderäten dabei, dass die Ausgleichsfläche vergrößert werden muss und mit dem künftigen Betreiber eine Rückbauvereinbarung vertraglich verankert wird.

Einwände aus der Bürgerschaft gab es nicht. Von Behördenseite hatten das Landratsamt Heilbronn und das Regierungspräsidium Stuttgart Bedenken geäußert, weil für die Anlage "gute landwirtschaftliche Böden" überbaut werden. Die Gemeinde sieht hingegen die Möglichkeit, mit der neuen Anlage den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion zu erhöhen, und wertet dieses Ziel höher als die Erhaltung der Landwirtschaftsfläche. Zudem werden von den 25.000 Quadratmetern Plangebiet letztlich nur 7100 Quadratmeter tatsächlich bebaut, und die nie naturschutzrechtlich vorgeschriebene Ausgleichsfläche wird um 800 auf nun insgesamt 4500 Quadratmeter erhöht, vor allem, um die in der Nähe nachgewiesene Feldlerche zu schützen.

Ursprünglich sollte die Anlage deutlich größer werden. Die Gemeinde hatte sich aber gegen eine Nutzung des gesamten Flurstücks ausgesprochen, woraufhin der Investor die geplante Gesamtleistung auf 750 Kilowatt/Peak reduzierte. Die in unmittelbarer Nähe verlaufende Autobahn ist den Planern zufolge ohnehin eine Vorbelastung für Flora und Fauna, hat aber wegen der hohen Lärmschutzwand zugleich den positiven Effekt, dass die auf freier Fläche bis zu drei Meter hoch aufragenden Solarmodule kaum zu sehen sein werden. Eine Beeinträchtigung des Verkehrs durch Spiegelungen ist damit ebenso ausgeschlossen, wie eine größere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Weil der Unterbau der Solarmodule durch Rammfundamente im Boden verankert wird, das Gebiet also nicht komplett zubetoniert werden muss, wird auch der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt als sehr gering gewertet. Der künftige Betreiber, dessen Name noch nicht öffentlich genannt wurde, wird verpflichtet, die Anlage wieder komplett zu entfernen, falls sie zwei Jahre lang nicht mehr genutzt wird. "Damit sei gesichert, betonte Kreiter, "dass später keine Fotovoltaik-Ruine in der Landschaft steht".

Mit Blick auf die politische Entwicklung und dem erklärten Willen der Landesregierung, die Windkraft künftig stärken zu wollen, sieht Kreiter aber auch die nahezu unausweichliche Diskussion darüber auch in der Gemeinde, wenngleich Kirchardt keine für Windkraftanlagen besonders geeigneten Flächen hat. "Wir werden uns Gedanken machen müssen, ob es auf unserer Gemarkung einen Windkraftstandort geben soll. Wasserkraft scheidet bei uns leider aus. Dieser Diskussion müssen wir uns in den kommenden Monaten stellen", sagte Kreiter und verdeutlichte: "Auch in unserer Gemeinde läuft die Transformation, wir stehen aber erst am Anfang."

Auf Nachfrage der RNZ sagte Kreiter, dass es aktuell keine konkreten Anfragen für den Bau von Windrädern in der Gemeinde gebe. "Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es sie bald geben wird."