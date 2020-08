Die Gebühren für die Kinderbetreuung, wie beispielsweise im Kindergarten Ortsmitte, steigen auch in Kirchardt um 1,9 Prozent an. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt. (fsd) So sicher wie das Amen in der Kirche sind in den letzten Gemeinderatssitzungen vor der Sommerpause die Anhebung der Betreuungsgebühren ein Thema. So auch in Kirchardt.

Doch anders als in den umliegenden Gemeinden entbrannte hier im Gremium keine teils sehr emotional geführte Diskussion. Denn bereits vor Jahren hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass in Kirchardt grundsätzlich die landeseinheitlichen Empfehlungen angewandt werden. So wurde der Tagesordnungspunkt auch im Schnelldurchgang behandelt und die Anhebung einstimmig beschlossen.

Somit werden die Gebühren in der 6000-Einwohner-Gemeinde zum neuen Kindergartenjahr um 1,9 Prozent angehoben. Je nach Anzahl der Kinder in der Einrichtung und Betreuungsform kommen damit Mehrbelastungen zwischen einem und zehn Euro auf die Familien zu. Am höchsten ist der Anstieg für ein Kind in einer Krippengruppe in der Ganztagsbetreuung.

Bei seinem einhelligen Beschluss für die Gebührenanpassung stimmte das Gremium auch dafür, die Gebühren für die Betreuung von Schulkindern in der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung mit in die Gebührensatzung aufzunehmen. "Damit wir eine allumfassende Satzung haben", erklärte Bürgermeister Gerd Kreiter. Somit wurden die Gebühren analog zu denen in den Kindergärten hier ebenfalls um 1,9 Prozent angehoben. "Alle Jahre wieder ist das ein Thema. Es sind moderate Erhöhungen", findet Kreiter.

Ebenso rasch haben die Gemeinderäte der Fortschreibung der Allgemeinden Kanalisationspläne (AKP) zugestimmt. Die bestehenden Aufzeichnungen stammen aus den Jahren 2006 (Berwangen) und 2007 (Kirchardt) und sollten nach Empfehlung alle zehn bis 15 Jahre überarbeitet werden, erklärte Michael Baumgartner. "Mit jeder versiegelten Fläche besteht die Notwendigkeit, das anfallende Regenwasser schnell in die Kanäle zu bekommen. Das AKP berechnet die Formel, wie viel Regenwasser in den Kanälen abgefangen werden kann." Das wirtschaftlichste Angebot kam vom Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim, das für mehr als 40.700 Euro den Auftrag erteilt bekommen hat. Hinzu kommen 3700 Euro für Voruntersuchungs- und Vermessungsarbeiten.

Darüber hinaus wurde die Verwaltung vom Gremium dazu ermächtigt, gegebenenfalls auch eine Schmutzfrachtberechnung in Auftrag zu geben. Doch ob dies notwendig wird, ist noch unklar. Denn laut Kreiter habe der Abwasserzweckverband Oberes Elsenztal in Erwägung gezogen, für alle Verbandsgemeinden, zu denen auch Kirchardt gehört, eine gemeinschaftliche Berechnung zu beauftragen.