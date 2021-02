Kirchardt. (isi) Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, nicht nur in Kirchardt. Um Möglichkeiten der Nachverdichtung optimal nutzen zu können, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Punkte festgelegt, nach denen zusätzlicher Wohnraum in bestehenden Häusern geschaffen werden darf.

Schon mehrfach hat das Gremium über weniger Flächenverbrauch und mehr Nachverdichtungsmöglichkeiten in der 6000-Einwohner-Kommune debattiert. Im Ort gibt es nicht nur leer stehende Häuser und Baulücken, sondern auch Menschen, die gerne weitere Wohnungen in ihrem Haus einbauen möchten – etwa im Sinne eines Mehrgenerationenhauses ihre Eltern bei sich mit einziehen lassen wollen. Auch für das Wohnen in zweiter Reihe kamen Anfragen.

Im Januar 2020 wurden bei einer Einwohnerversammlung die Meinungen der Kirchardter, Berwanger und Bockschafter eingeholt. Wichtig war allen, dass der Charakter der bestehenden Wohngebiete nicht verändert werden sollten. Darüber hinaus ist die Stellplatzfrage genau zu regeln. "In Berwangen müssen Sie schon jetzt Slalom in der Ortsdurchfahrt fahren, weil so viele Fahrzeuge auf der Straße geparkt werden", sagte Ratsmitglied Dr. Joachim Hartmann. "Das Parken bei uns ist eine Katastrophe", betonte auch Ratskollege Gerd Wolf. "Wir sind froh, dass wir endlich eine Entscheidung treffen und Innenentwicklung vor Außenentwicklung setzen", erklärte Jürgen Czemmel.

Bürgermeister Gerd Kreiter hatte genau aufgeschlüsselt, welche Möglichkeiten es in den Baugebieten gibt. Auch für die Wohnbezirke, deren Bebauungspläne keine Beschränkung enthalten, müssten klare Regelungen her. Denn in der Vergangenheit wurde an manchen Stellen schon Wohnraum geschaffen, der gar nicht erlaubt ist. Auch dafür seien die Regelungen wichtig, denn nun habe die übergeordnete Baubehörde in Bad Rappenau eine Handhabe gegen solchen Wohnraum. Künftig soll selbst das Rückbauen solcher nicht genehmigter Bauten durchgesetzt werden können.

Geeinigt hat man sich im Rat, dass in Baugebieten wie dem "Altenberg" – außer die Häuserreihe entlang des Waldes – dem "Lug" und dem "Brunnenberg" die Wohneinheiten von zwei auf drei erhöht werden dürfen – außer bei Doppelhäusern. Hier darf jeweils eine Einliegerwohnung pro Hausseite eingebaut werden. Im Baugebiet "Ittlinger Graben" in Berwangen bleiben in der "Winterhälde" zwei Wohneinheiten beibehalten, bei Doppelhäusern maximal zwei Wohneinheiten pro Haushälfte. In der "Sommerhälde" bleibt es ebenfalls bei den bisherigen Regelungen, und auch im Baugebiet "Ob dem Herrenberg" und im Neubaugebiet "Metzgersrain" gelten die bestehenden Regelungen weiterhin.

Das Bauen in zweiter Reihe wird erlaubt, wenn es das bestehende Kanalnetz zulässt. Darüber soll im Einzelfall entschieden werden. In keinem Fall darf die bauliche Nutzung überschritten werden. Pro Wohneinheit müssen zwei Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Wurden in der Vergangenheit mehr als drei Wohneinheiten gebaut, muss zurückgebaut werden. In Gebieten ohne Bebauungsplan – beispielsweise in Kirchardt im "Herrenberg", im "Schneckenberg", "Hinter den Dorfgärten", im "Liebenstall" oder im Berwanger "Forstgässle oder "Ob der unteren Mühle" sowie in Bockschaft "Ob dem Hof" oder "Fuchsloch II bis IV" – muss im Einzelfall entschieden werden. Geschlossen hat das Gremium zugestimmt.

Ratsmitglied Elke Betz regte an, bei Sanktionen gegen "Schwarzbauten" Zurückhaltung zu üben, denn oft haben die derzeitigen Besitzer die Häuser bereits so gekauft. Zum Teil könne auch im Nachhinein genehmigt werden, erklärt Kreiter. Gemeinderat Josef Kaya sprach sich dafür aus, dass Schwarzbauten sanktioniert werden müssten und Investoren zukünftig klare Rahmenbedingungen erhalten, damit sie auch bezahlbaren Wohnraum schaffen.