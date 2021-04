Kirchardt. (isi) Der Baubeschluss wurde einstimmig gefasst: Damit ist der Weg frei, das ehemalige Bankgebäude in der Hauptstraße 36 zum neuen Rathaus umzugestalten. Architekt Martin Oszter hat die überarbeiteten Pläne jetzt vorgestellt. Der Umbau soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Kosten werden mit knapp 2,2 Millionen Euro angegeben – inklusive der Neugestaltung des Rathausplatzes. Vor der Sitzung hatte sich das Gremium im ehemaligen Bankgebäude über das Vorhaben informieren lassen.

Wichtig ist nicht nur eine neue Raumaufteilung, auch die Brandschutzauflagen müssen umgesetzt werden, erklärte der Architekt. Zudem soll sich die Aufenthaltsqualität vor dem Rathaus deutlich erhöhen. Dazu wird der Parkplatz neben dem Rathaus komplett umgestaltet. Zukünftig wird dort Parken auf zwei Ebenen möglich sein. Der Platz kann aber auch für Feste oder einen Weihnachtsmarkt genutzt werden. Dazu werden genügend Steckdosen und ein Wasseranschluss installiert. Doch das Hauptaugenmerk liegt auf einer Sitzecke inmitten der neuen Fläche. Ob "etwas Besonderes", nämlich ein Wasserspiel oder ein Brunnen, integriert werden kann, wie es Gemeinderat Werner Fröhlich vorschlug, wird geprüft. Außen am Rathaus soll eine Sonnenuhr ihren Platz finden und das Relief, das bisher das Rathaus ziert.

Geplant sind auch ein barrierefreier Aufgang zum neuen Rathauseingang und, im Foyer, eine weiße, skulpturale Treppe, die ins Obergeschoss führt. Auf der Galerie sollen Meilensteine aus den letzten Jahrhunderten der Ortsgeschichte aber auch der vergangenen Jahrzehnte ausgestellt werden, erklärte der Architekt.

Im Erdgeschoss kommt das großzügig geschnittene Bürgerbüro unter. Die Büros für Bauamt, Hauptamt, Kämmerei und Bürgermeister sind bereits verteilt. Zudem bleibt eine Reserve im Obergeschoss. In jeder Abteilung soll ein zusätzlicher Arbeitsplatz eingerichtet werden – als Reserve und für Auszubildende. An der Gebäuderückseite werden zusätzlich zu den bestehenden Parkplätzen weitere sieben Stellplätze gebaut, wofür der Hang mit einer Wand abgestützt werden muss. Zu den Umbaukosten kommen 145.000 Euro für das Anlegen der oberen Parkplätze hinzu.

Ratsmitglied Philipp Kumpf regte an, prüfen zu lassen, ob sich das Dach für eine Fotovoltaikanlage nutzen lasse. Das wird nun geprüft. Eine Ladestation für Elektroautos ist bisher nicht vorgesehen, aber die Verwaltung sei im Kontakt mit Anbietern, vielleicht auch für eine Carsharing-Möglichkeit. Da es eine Ladestation für E-Bikes an der nahen Eisdiele gibt, ist bisher keine weitere am Rathaus vorgesehen. Leerrohre für solche Anschlüsse werden in jedem Fall verlegt, versicherte Bürgermeister Gerd Kreiter.

Gremiumsmitglied Dr. Joachim Hartmann regte an, als Bäume, die auf dem Platz gepflanzt werden sollen, größere Exemplare auszuwählen, die bald Schatten spenden, und keine "kleine Stecken". Gemeinderat Jürgen Czemmel fand den bisher vorgesehenen Schriftzug "Rathaus" am Gebäude zu klein. Die Detailfragen hat der Rat nun in den Gebäudeausschuss zur Vorberatung verwiesen. Der Baubeschluss ist nun jedoch gefasst; damit können die Arbeiten ausgeschrieben werden, sodass im Sommer mit dem Umbau begonnen werden kann.