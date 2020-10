Vier Kinder des Kindergartens Süd durften den Spendenscheck der Dietmar Hopp-Stiftung über zwei Millionen Euro halten. Ihre jüngeren Freunde können in der neuen Einrichtung in rund einem Jahr spielen. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. "Das hätten wir gerne viel größer gefeiert", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am gestrigen Mittwochmorgen mit Wehmut in der Stimme. Corona-bedingt kamen nur rund 15 Erwachsene und vier Kinder zum Richtfest des neuen Kindergartens Süd. Doch es gab richtig was zu feiern: Die Dietmar Hopp-Stiftung unterstützt den 4,2 Millionen Euro teuren Neubau mit zwei Millionen Euro.

Diese im Bereich Bildung außergewöhnlich hohe Spende begründe sich in Hopps Verbundenheit zu Sinsheim, erläutert Carina Friedrich, die bei der Stiftung die Bereiche Bildung und Soziales betreut. Was außerdem noch eine Rolle gespielt hat: Das Gebäude ist das erste Passivhaus der Stadt. Es braucht keine Energie von außen und ist somit sehr umweltfreundlich. Dazu wird beispielsweise eine besonders gute Dämmung verbaut. Und Räume, in denen sich viele Kinder aufhalten, haben große, nach Süden ausgerichtete Fenster, sodass dort im Winter weniger geheizt werden muss. Und ein Balkon hält im Sommer, wenn die Sonne höher steht, Sonnenlicht und Wärme ein Stück weit aus den Räumen, erklärt Baudezernent Schutz.

Ein Kindergarten in Passivhausbauweise ist selten. Und ob sich die Eigenheiten hier bewähren, müsse sich zeigen, fügt Schutz hinzu. So gibt es eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das Fenster zum Lüften zu öffnen, ist deshalb eher nicht vorgesehen. Ob das auch praktiziert wird, wenn ein Kind die Hosen voll hat, werde sich zeigen, hieß es. Die Besonderheiten sorgen auch dafür, dass "die Baukosten steigen", räumt Oberbürgermeister Jörg Albrecht ein. Doch es gehe um eine Vorbildfunktion. Weitere städtische Neubauten sollen künftig ebenfalls diese Standards erfüllen.

Die Kinder, die voraussichtlich ab Herbst 2021 dort spielen können, dürften sich für andere Sachen begeistern. Zum Beispiel für kleine Fenster, die extra für sie deutlich tiefer eingebaut wurden. Und auch die 13 Kräfte des Kindergartens fiebern der Eröffnung entgegen: "Wir freuen uns schon riesig", sagt Leiterin Carina Mack-Duhanaj, als sie sich die neuen Räume des Rohbaus anschaut. Der neue Kindergarten wird in jeder Hinsicht größer: Zu den drei Gruppen mit 72 Kindern kommen zwei Krippengruppen mit insgesamt 20 Plätzen hinzu. Für die Ganztagesbetreuung sind auch Räume vorgesehen, in denen die Mädchen und Jungs essen und schlafen können. Und es gibt neben größeren Zimmern, in denen gespielt und getobt werden kann, auch kleine Zimmer: Dort sollen Fachkräfte mit einem oder wenigen Kindern lesen und experimentieren oder Musikunterricht und Sprachförderung geben. All das sei bisher nur unter Einschränkungen möglich, sagt die Kindergartenleiterin, weil es im momentan genutzten Bau recht eng zugehe.

Der jetzige Kindergarten Süd stammt aus den 1970er-Jahren und wurde aus Holz gebaut. Laut Baudezernent Tobias Schutz dünsten die Spanplatten Essig-Gerüche aus. Dies sei nicht gesundheitsbelastend, aber störend. Und das Gebäude könne nicht erweitert werden. Vor diesem Hintergrund fiel damals der Entschluss, in unmittelbarer Nähe einen neuen Kindergarten zu bauen. Das Areal gehörte früher der Lebenshilfe, ein Grundstückstausch mit mehreren Beteiligten ermöglicht nun, dass die Kinder während der Bauphase nicht in Containern spielen müssen, sondern direkt vom alten ins neue Gebäude wechseln können. Das alte Kindergarten-Gebäude will die Lebenshilfe nutzen, um Material unterzustellen.

Überaus erwähnenswert: Zimmerer Patrick Foerster, mit 21 Jahren der jüngste im Team der Firma Fleischmann Holzbau, verlas einen Richtspruch, der so ausführlich, liebevoll und kreativ war, dass alle Beteiligten staunten. Der OB schlug spontan vor, ihn zu rahmen und im neuen Gebäude aufzuhängen. Und noch etwas Schönes gibt es zu vermelden: Der Kindergarten soll künftig nicht mehr nur "Süd" heißen. Darauf haben sich das Team und die Eltern geeinigt. Der neue Name soll erst später bekannt gegeben werden. Er werde aber unter anderem die Vielfalt der Kinder, die ihn besuchen, zum Ausdruck bringen. Von Mädchen und Jungs von gut ausgebildeten und gut verdienenden Eltern bis hin zu jenen aus Flüchtlingsfamilien.