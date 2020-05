Sinsheim. (zg) Sehnlich von manchen Eltern erwartet wird gerade in Zeiten der Corona-Krise der "Sinsheimer Ferienspaß", das städtische Kinderferienprogramm. Dessen Broschüren gibt es jetzt an zahlreichen städtischen Abholstellen, aber auch in Buchhandlungen und Arztpraxen, auch im Umland von Sinsheim.

Das Programm steht unter neuen Vorzeichen: Bei den Angeboten der Stadt Sinsheim und der Vereine müssten "alle bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften und Durchführungsbestimmungen der Corona-Verordnung der Landesregierung eingehalten" werden, heißt es im Begleittext an Eltern. Aufgrund bestimmter Vorschriften könnten einige angekündigte Veranstaltungen nicht angeboten werden. Die Teilnehmerzahl wurde auf 20 Kinder beschränkt, auch wenn im Programm von anderen Zahlen die Rede sei.

Unverändert bleibt das Anmeldeverfahren, bei dem Kinder bis 19. Juni zehn Favoriten im Rathaus oder bei den Verwaltungsstellen vormerken. Ausgelost wird über ein Zufallsprinzip am Computer, daraufhin erhalten die Kinder sogenannte Ferienpässe als Bestätigung.

Wie diese ausgegeben werden, ist noch unklar. Grundsätzlich sei die Ausgabe im Bürgerbüro und in den Verwaltungsstellen in der Zeit vom 6. bis 10. Juli 2020 geplant. Wird der Ferienpass bei einer Verwaltungsstelle abgeholt, muss dies bereits auf der Anmeldung des Kindes vermerkt sein. Die Ausgabemodalitäten könnten sich jedoch bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der geltenden Bestimmungen zur Corona-Verordnung noch ändern, hieß es zuletzt. Falls der Ferienpass in der obigen Zeit nicht abgeholt wird, werden die Plätze am 16. Juli anderweitig vergeben.