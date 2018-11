Von Günther Keller

Helmstadt-Bargen. "Wow", fuhr es Aron Schweizer durch den Kopf, "was für eine Frau". Schlank, blonde Haare, ein bezauberndes Lächeln, eine Prinzessin ganz in Weiß. Als der 26-Jährige aus Helmstadt die gleichaltrige Selina das erste Mal sah, schien sie wie für ihn gemacht.

Keine Viertelstunde nach dem ersten Augenkontakt waren die beiden schon verheiratet - und zwar richtig mit Standesbeamtin, Hochzeitsgesellschaft, Eheringen, Fotografen. Und vor dem Rathaus wartete die Kutsche. Dass er heiraten würde, wusste Aron Schweizer schon länger. Nur wen, war unklar.

Die Braut ausgesucht haben andere. Das ist nämlich der Gag bei der Sat1-Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick". Gut zwei Millionen Fernsehzuschauer waren am vergangenen Sonntag Trauzeugen, als Aron und Selina sich das Ja-Wort gaben.

Wenn all die Sozialpsychologen, Eheberater und Konflikttherapeuten, die in die Sendung eingebunden sind, recht haben, dann sind der Helmstadter und die Limburgerin ein "perfect match", also ein ideales Paar. Um sich zu finden, mussten beide allerdings eine mehrmonatige Auswahlprozedur durchlaufen, schildert Aron Schweizer. Hunderte Fragen waren beim Seelen-Striptease zu beantworten, Dutzende von Gesprächen mit Beziehungsexperten zu führen, unzählige Tests zu absolvieren. Einmal durfte der Helmstadter drei Tage lang das Unterhemd nicht wechseln: Liebe, so sagen Wissenschaftler, geht auch durch die Nase.

Ein DNA-Test sollte Auskunft über physische Verträglichkeiten geben. Dass Aron Hundeliebhaber ist, im eigenen Haus zwei Chihuahuas hält, war ebenso zu berücksichtigen wie seine berufliche Beanspruchung als Filialleiter einer Bank und seine musikalische Vorliebe für Rap und Hip-Hop. Dass der Kandidat einen extravaganten Kleidungsstil pflegt, gleichzeitig einen ausgeprägten Ordnungs- und Sauberkeitsfimmel hat, blieb den Experten gleichfalls nicht verborgen.

Drei Wochen vor dem Hochzeitstermin im Rathaus von Zwenkau bei Leipzig wurde Aron Schweizer vom Diplompsychologen Markus Ernst, der die Sendung betreut, eröffnet: Die Braut für das Blind-Date vor dem Traualtar ist gefunden. "Von da an war ich unglaublich nervös", gesteht der 26-Jährige mit dem Hipster-Bart, der nach eigener Einschätzung "mit Frauen bisher nicht so das glückliche Händchen hatte".

Trauringe besorgen, den Hochzeitsanzug aussuchen, Familie und Freunde in die Feierlichkeiten einweihen - und das immer begleitet von den Kameras. Aron wurde von Tag zu Tag aufgeregter. "Er redete von nichts anderem mehr", beschreibt seine Schwester. Als dann der große Tag gekommen war, war der Kandidat "nah am Herzinfarkt", wie er selbst sagt.

"Ich habe Selina kurz vor der Trauung das erste Mal gesehen", schwört Aron Schweizer Stein und Bein, dass "Hochzeit auf den ersten Blick" kein Fake sei. Um so erfreulicher war für den Bräutigam der erste Eindruck von der Zukünftigen: "Sie sah im Hochzeitskleid einfach super aus." Was folgte, war obligatorisch: große Fete, Hochzeitsnacht, Flitterwochen. Die beiden, so konstatierte das in Beziehungsthemen versierte Boulevard-Blatt "Bild der Frau", haben "vom ersten Moment an wie frisch verliebt" gewirkt und seien überhaupt "das süßeste Paar" der ganzen Sendestaffel - ein Eindruck, der prompt von 81 Prozent der Leserschaft in einer Umfrage bestätigt wurde.

Unterdessen war bei den Frischvermählten schon so etwas wie Alltag eingekehrt. Selina kam für drei Tage nach Helmstadt, Aron stattete einen Gegenbesuch ab. Und sonst? Der Gatte verweist auf die Verschwiegenheit, auf die ihn Sat1 verpflichtet hat. Verstöße werden geahndet. Aber dann lässt er doch durchblicken: Zusammenziehen ist offenbar derzeit kein Thema.

Für gemeinsame Zukunftspläne hat der frischgebackene Ehemann momentan ohnehin keinen Kopf - und auch gar keine Zeit: "Ich habe nur sonntags etwas Luft", sagt er. Denn neben dem Ehe-Projekt arbeitet Aron Schweizer auch an seiner Musikerkarriere. Als er nach dem Ja-Wort seine Angetraute mit dem Hip-Hop-Song "Traum meiner Träume" überraschte, flossen bei Selina Tränen der Rührung. Aber das war nur ein Vorgeschmack: Im Januar soll die erste CD von Aron Schweizer alias KXD erscheinen.

Der Musiker hat schon einige Bühnenerfahrung, arbeitete mit Hip-Hop-Größen wie Kool Savage, Eko Fresh, Olli Banjo und "Die Firma" zusammen. Wortakrobatisches Schnellsprech und melodische Tonführung sind die Markenzeichen des 26-Jährigen. Acht Songs sind im Kasten, aufgenommen im eigenen Tonstudio. Er ist eben ein Tausendsassa, dieser Aron Schweizer.

Info: Die Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" läuft sonntags ab 17.30 Uhr auf Sat1. Musikalisches gibt es im Internet unter www.aronschweizer.de