Zuzenhausen. (bs) Wenn es nach der Kapelle des Musikvereins geht, dann geht es in der Elsenztalgemeinde auch im Jahr 2020 flott voran. Nach einem Trommelwirbel starteten die Musikanten mit dem Fliegermarsch schwungvoll ins Jahr. Die Häuselgrundhalle war beim Jahresrückblick und Ausblick mit über 300 Besuchern bis auf den letzten Platz belegt. Mit einem Sonderapplaus wurde Ehrenbürger Dieter Steinbrenner begrüßt. Die Zuzenhäuser schätzen diese Mischung aus Information und Präsentation, Dorfabend und geselliger Runde. Sie wollen Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr ihrer Gemeinde hören und die Entwicklungen im neuen Jahr aufgezeigt bekommen. Bürgermeister Hagen Zuber freute sich über diese Verbundenheit der Bürgerschaft.

Die Erschließung des Neubaugebiets "Zehn Morgen", das größte Projekt der Gemeinde im Jahr 2019, ist nahezu abgeschlossen. Der noch fehlende Anschluss an das Glasfasernetz wird im März erfolgen. Der Startschuss für die flächendeckende Glasfaserversorgung in der Gemeinde soll im zweiten Quartal 2020 fallen und zwischen acht und zwölf Monate dauern. Im Zuge dieser Arbeiten sollen auch einige Gehwege saniert werden. Als Paradebeispiel einer gelungenen Ortskernsanierung bezeichnete Zuber die Beseitigung eines Engpasses in der Rechgasse durch den Abriss von insgesamt drei Gebäuden. Zwei junge Familien werden jetzt auf der Freifläche neue Einfamilienhäuser errichten. Das Sanierungsprogramm läuft noch bis 2024. Der Bürgermeister sieht aber auch bei Maßnahmen der Innenentwicklung und der Verschönerung des Ortsbildes Potenzial in den Förderprogrammen LSP und ELR. "Sprechen Sie die Verwaltung an, bevor Sie ein Projekt beginnen", forderte er die Bewohner östlich der Bundesstraße 45 auf.

Mit der Umrüstung von 309 Leuchten auf LED-Technik werden laut Zuber 729 Tonnen CO2 eingespart und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Als größtes Projekt für den Umweltschutz wurde nach vierjähriger Bauzeit die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Meckesheimer Cent ausgebaut. Die Baukosten von 12,6 Millionen Euro müssen nun über Abwassergebühren finanziert werden. Unter der B 45 mussten eine Wasserleitung beim Wehrloch und ein Kanal beim Gewerbegebiet saniert werden. Während diese Maßnahmen rund 120.000 Euro kosteten, muss die Gemeinde 2020 in die Sanierungen der Kanäle der Gartenstraße und der Von-Venninen-Straße sowie in die Inliner-Sanierungen östlich der B 45 rund 1,23 Millionen Euro investieren.

In die energetische und brandschutztechnische Ertüchtigung des Dorfgemeinschaftshauses "Alte Schule" will die Gemeinde 530.000 Euro investieren. Die Sanierung des Wirtschaftsweges beim Wingertshäusel soll mit den Belagsarbeiten im Frühjahr fertiggestellt werden. Doch nicht alle Straßenarbeiten sind problemfrei: "Seit über einem Jahr schwebt über uns die mögliche Sanierung der B 45 vom Ortsausgang Richtung Meckesheim bis zur Abfahrt nach Eschelbronn", wies Zuber auf eine drohende Großbelastung hin. Die Kommunikation des für die Arbeiten zuständigen Baureferats Nord im Regierungspräsidium Karlsruhe sei "nicht nur an dieser Stelle ausbaufähig".

Für 12.600 Euro erhielt der Spielplatz Etzwiese neue Spielgeräte, und im neuen Jahr soll der Rutschen-Turm am Goethespielplatz erneuert werden. Spenden von Vereinen und aus der Bürgerschaft machten solche Projekte möglich.

Großartig war auch das Engagement der 40 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit über 5200 Stunden bei Übungen und Einsätzen, Jugendarbeit und Nachbereitung sowie Veranstaltungen. Die Gemeinde unterstützte dieses ehrenamtliche Engagement mit einem neuen Löschfahrzeug HLF 10 für 420.000 Euro sowie Digitalfunk, neuer Schutzausrüstung und in einigen Wochen soll auch der neue Mannschaftstransportwagen für 90.000 Euro übergeben werden. Für Bürgermeister Zuber "alles in allem gut investiertes Geld in die Sicherheit unserer Gemeinde".

Als herausragende Beispiele für das Engagement im zwischenmenschlichen, sozialen und solidarischen Bereich zeichnete Zuber Anette Ochwatt und Rita Risch für die Wiederbegründung des monatlichen Seniorentreffs aus. FC-Kapitän Tobias Keusch wurde stellvertretend für seine Mannschaft für das praktizierte Fair Play im Heimspiel der Verbandsliga gegen die SpVgg Neckarelz gelobt, als man dem Gegner das Siegtor schenkte. Zuvor hatte der FC aufgrund eines Missverständnisses ausgeglichen. "Der FC verlor zwar ein Spiel, gewann aber den Respekt eines ganzen Fußballverbandes", würdigte Zuber das außergewöhnliche Handeln.

Das Dorfleben wird von ehrenamtlichem Engagement getragen. Bei der Gestaltung des Blumenwappens und des Osterbrunnens, bei der jährlichen Säuberung des Elsenzufers und der Krötensammlung: Auf das Engagement der Zuzenhäuser sei Verlass. Insgesamt ist die Bevölkerung um eine Person auf 2216 Menschen gewachsen. Beim vorausschauenden Blick auf das Jahr 2020 orientierte sich der Bürgermeister an Willy Brandt: "Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten." Zuber ist überzeugt: "Wenn wir gemeinsam Ziele entwickeln und verfolgen, dann können wir viel erreichen." Nach viel Beifall wurde zusammen gesungen: das Heimatlied "Zuzenhausen an der Elsenz".