Der vor allem in dieser Größe seltene Gast in der Elsenz hat seinen Besuch in Ittlingen nicht überlebt. Besonders bedauerlich: Das Weibchen war kurz vor dem Laichen und hätte wohl für viele Nachkommen gesorgt. Foto: Angelverein Ittlingen

Ittlingen. (rnz) Dass selbst in kleinen Gewässern durchaus überraschende und ungewöhnliche Tiere ihr Zuhause haben, hat sich in der vergangenen Woche in Ittlingen gezeigt. Allerdings mit einem tragischen Ende.

Am Donnerstag war bei der Gemeinde der Anruf einer aufgeregten Bürgerin eingegangen, die einen sehr großen Fisch mit der Bauchseite nach oben treibend im kleinen Kanal am Damm meldete. Da Bauhofleiter Stefan Kompe auch Gewässerwart im örtlichen Angelverein ist, wurde in seiner Person auch gleich der richtige Experte an den Ort des Geschehens beordert.

Kompe fand in dem kleinen Kanal dann einen kapitalen Hecht vor, der allerdings schwer verwundet im Wasser trieb. Der Fisch hatte eine große und sehr tiefe Kerbe hinter dem Kopf, die augenscheinlich nicht natürlichen Ursprungs war, und musste, nachdem er geborgen war, von seinem Leiden erlöst werden.

Die anschließende Untersuchung zeigte, dass es sich um ein trächtiges Weibchen handelte, dessen Bauch voller Laich war. Die Länge des Tiers betrug 85 Zentimeter bei einem Gewicht von sieben Kilogramm. Außer der Wunde hinter dem Kopf fanden die Fischexperten keinerlei Anzeichen dafür, dass der Hecht an einer Krankheit litt oder Kontakt mit einem Angelhaken hatte. Wegen der derzeitigen Laichzeit und der damit verbundenen Schonzeit ist das Angeln auf Hechte derzeit ohnehin verboten.

Dass in der Elsenz im Ittlinger Abschnitt vereinzelt Hechte vorkommen, ist den Fischern bekannt. Da allerdings seltenst auf Hecht geangelt wird und die Hechte sich für die üblicherweise beim Angeln auf Forelle oder Barsch benutzten Köder nicht sonderlich interessieren, wurde der letzte Hecht laut Mitteilung des Vereins im Jahr 2011 im unteren Elsenz-Bereich gefangen. Dieser hatte allerdings lediglich 2,4 Kilo auf die Waage gebracht.

"Es ist natürlich sehr bedauerlich, ein so altes und großes Tier, das im Begriff zu laichen war, zu verlieren", äußerte sich Tobias Müller, Vorsitzender des Angelvereins. Er vermutet, dass dem Tier sein Laichverhalten zum Verhängnis wurde: "Hechte schwimmen paarweise in Kreisen an der Oberfläche. Häufig geschieht dies in flachen Bereichen, was oft durch lautes Platschen nicht unbemerkt bleibt. Den Wunden nach hat jemand versucht, dem Fisch mit einer Gartenharke oder Ähnlichem habhaft zu werden. Das brachte dem Tier die schwere Wunde bei."