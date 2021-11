Von Armin Guzy

Ittlingen. Der Sprit ist hier fast immer günstiger als im Umland, und doch ist an den Zapfsäulen kein Auto zu sehen. Das einzige einsame Fahrzeug steht in der Werkstatt und bekommt von Tankstellenpächter Uli Hoffman gerade einen Satz Winterreifen aufgezogen. Immerhin etwas Beschäftigung. Und immerhin etwas Geld in der Kasse, in der seit einem Monat Ebbe herrscht – seit die Landesstraße 592 zwischen Ittlingen und Reihen gesperrt ist. Betrieb herrscht seither nur auf der einige hundert Meter nördlich des Ortseingangs gelegenen Baustelle. Bis Februar wird das auch so bleiben.

Zumindest voraussichtlich, denn die große Unbekannte in der Rechnung sind die Temperaturen. Spielen die nicht mit, beispielsweise weil es zu kalt zum Asphaltieren ist, wird sich der Bauzeitplan ins Frühjahr hinein verschieben. Derzeit verteilen die Arbeiter Schotter auf der rund 500 Meter langen Strecke, um den Untergrund zu verbessern. Rund 3200 Tonnen davon werden gebraucht. Läuft alles glatt, könnte im Dezember der Asphalt auf die neue Strecke gewalzt werden. Aber: "Wir sind eben sehr vom Wetter abhängig", sagt der Polier, während ein Lkw gerade eine neue Ladung Schotter abkippt. Außerdem muss der ausgebaute Asphalt der bisherigen Strecke noch auf Schadstoffe hin untersucht und dann auf die entsprechende Deponie gefahren werden. All das dauert.

All das dauert vielen entschieden zu lange. Vor weit mehr als zehn Jahren haben die Planungen für die Sicherung des bislang unbeschrankten Bahnübergangs begonnen. Er ist bekanntlich nötig, weil die Gefahr besteht, dass lange Traktor-Gespanne zwischen Bahnlinie und Bundesstraße eingekeilt werden und dann zum Teil auf die Gleise ragen. Dass alle Unfälle bisher vergleichsweise glimpflich ausgingen, ist kein Freibrief, und um die Aufstellfläche zu verlängern, muss die komplette Landesstraße an dieser Stelle um einige Meter nach Osten verlegt werden. Was nun, nach einem eher "holprigen Start", von dem Ittlingens Hauptamtsleiterin Jana Gärtner berichtet, seit 1. Oktober auch geschieht.

Glücklich sind damit die wenigsten. Pendler müssen seither lange Umweg über Adelshofen oder Kirchardt in Kauf nehmen, was in beiden Orten für deutlich mehr Verkehr und immer wieder auch für Beinahe-Unfälle sorgt, wenn sich die breiten Lkw an Engstellen begegnen oder Ortsunkundige die Kurven falsch einschätzen. Anwohner der Ausbaustrecke klagen über lange Laufwege zu ihren Häusern und über Lkw, deren wohl nicht aktualisierte Navigationssysteme die Baustelle nicht anzeigen. Wenden können sie dann nur beim Imbiss und auf dem Gelände des Kfz-Service Kistner. Imbiss-Inhaber Ralf Schneider hat das inzwischen mit Hindernissen unterbunden.

In seiner freien Zeit, und davon hat er nun ziemlich viel, vernichtet er schon mal Unkraut mit heißem Kaffee, den ohnehin keiner trinkt, weil eben keiner vorbeikommt. 99 bis 100 Prozent Umsatzeinbußen habe er, von sechs Würsten, die er auf den Grill lege, schmeiße er fünf weg. Er bedauert "die armen Kirchardter", mehr aber noch den Niedergang seines vor drei Jahren eröffneten Imbisses, der fast ausschließlich von durchfahrenden Kunden lebt. Inzwischen kostet ihn der Strom täglich mehr, als er Umsatz macht, sagt Schneider – und denkt bereits mit Grausen an die Sanierung der Ortsdurchfahrt, die in zwei bis drei Jahren ebenfalls ansteht. "Von was leb’ ich dann?"

Mindestens noch bis Februar ist die Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen gesperrt. Der bisherige Streckenverlauf wird auf einer Länge von rund 500 Metern um einige Meter Richtung Wald verschoben. Rechts ist der alte Straßenbelag aufgehäuft. Foto: Armin Guzy

Wie Hoffmann bemängeln auch Schneider und Peter Zutavern die Kommunikation der Baustellenverantwortlichen von Deutscher Bahn und Land. Selbst Bürgermeister Kai Kohlenberger habe sich über Umwege über die Planung informieren müssen, sagt Zutavern, der das Restaurant Hammberger Hof verantwortet und der, wie auch Schneider, gerade erst von den Schließungen in der Corona-Zeit arg gebeutelt wurde. Mindestens 50 Prozent Umsatz fehlen ihm im ersten Baustellenmonat, sagt Zutavern. "Würden wir nicht zu St. Thomas gehören (einem gemeinnützigen Verein, der sich um psychisch kranke Menschen kümmert), wir wären alle schon verhungert." Ein privater Pächter könnte das sicher nicht stemmen, sagt Zutavern. Viele seiner Stammgäste bleiben aus, vermutet der Gastronom, weil manche nur 45 Minuten Mittagspause hätten und die Umleitungsstrecken dafür zu lange sind.

Auch mit seiner Meinung, dass man die "unsinnige Baustelle" auch bei halbseitiger Sperrung hätte abwickeln können, steht er nicht gänzlich alleine, und Tankstellen-Pächter Hoffmann versucht zu überschlagen, wie viele zusätzliche Kilometer die rund 12.000 Fahrzeuge zurücklegen müssen, die sonst täglich auf der Strecke unterwegs sind – und das über mindestens fünf Monate hinweg. "Ein Irrsinn", findet er, nicht nur, weil er 60 Prozent weniger Sprit und 80 Prozent weniger Waren im Tankstellenshop verkauft und einen Teil der Belegschaft in Kurzarbeit schicken musste, sondern auch aus ökologischen Gründen.

Aus rund 3200 Tonnen Schotter wird derzeit der neue Unterbau für die verschwenkte Landesstraße aufgebaut. Im Idealfall kann noch im Dezember asphaltiert werden. Foto: Armin Guzy

"Vor Kurzem waren wir noch systemrelevant", erinnert Hoffmann, der seine Tankstelle am 2. Februar 1999 eröffnet hat. Jetzt aber sei von Hilfen keine Spur zu sehen. Er müsse wohl an seine Ersparnisse. Das bestätigt auch Hauptamtsleiterin Gärtner: Die Gemeinde habe zwar entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten prüfen lassen und mit dem Regierungspräsidium darüber gesprochen, doch die Hürden dafür seien zu hoch.

Jeder der drei trägt nun sein unternehmerisches Risiko auf seine Weise. Zutavern setzt auf Events: Martinsgans-Essen, österreichische Stubenmusik und das Weihnachts- und Silvester-Geschäft könnten die Misere im Hammberger Hof vielleicht etwas abfedern, obwohl schon Firmen ihre Weihnachtsfeier abgesagt hätten. Tankstellenpächter Hoffmann setzt auf "meine treuen Stammkunden", viel mehr bleibe ihm schließlich nicht, und Imbiss-Betreiber Schneider auf den Verkauf von Bio-Tannenreisig und ein paar halben Hähnchen, die er mittwochs auf Vorbestellung anbietet. Nach der Weihnachtszeit will er seinen Imbiss schließen, bis die Baustelle Geschichte ist. "Das lohnt sich einfach nicht." Sein Vermieter stunde ihm bereits die Miete, sagt er. Und alle drei hoffen insgeheim auf das Wunder, das es natürlich nicht geben wird: "Dass die Baustelle einfach über Nacht fertig ist", sagt Zutavern – oder dass die Strecke, wie er gehört haben will, nach dem Asphaltieren wenigstens zeitweise freigegeben wird.