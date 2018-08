Ittlingen. (db) In den letzten Wochen herrschte extreme Hitze und Trockenheit. Die Temperaturen lagen am Tag meist deutlich über der 30-Grad-Marke und erreichten Spitzenwerte von 38 Grad Celsius. Auch die Nächte brachten keine Abkühlung und fielen meteorologisch betrachtet bei mehr als 20 Grad Celsius unter die Kategorie tropisch. Regen ist Mangelware und einzelne Gewitterregen brachten nur wenig Wasser in den ausgetrockneten Boden. Die Landratsämter haben aufgerufen, kein Wasser aus stehenden und fließenden Gewässern zu entnehmen.

Ebenso die Gemeinde Ittlingen, wo der Wasserpegel der Elsenz um 25 Zentimeter unter dem Normalstand liegt. "Der Wasserdurchfluss ist um etwa ein Drittel weniger", schätzt Tobias Müller, Vorsitzender des örtlichen Angelvereins, die Lage ein. Noch ist das keine Gefahr für die Fische, da die Elsenz noch eine gute Wassertiefe aufweist. Dennoch: An manchen Stellen ist der Grund des Gewässers gut zu sehen, wo man ihn sonst nicht ausmachen kann.

Anders als in Seen und Teichen fließt in der Elsenz das Wasser. Die Wassertemperatur erwärmt sich deshalb nicht so stark. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten vor allem auch die vielen Bäume und Sträucher entlang des Gewässerlaufes, die Schatten spenden. Kleine Stauwehre im Durchfluss lassen des Wasser zehn bis 20 Zentimeter in eine tiefere Lage abgleiten, wodurch das Wasser aufgemischt und Sauerstoff ins Gewässer gebracht wird. Ebenso sorgen kleine Stromschnellen für einen Sauerstoffeintrag. Trotzdem ist es Stress für die Fische, die bei wärmeren Wassertemperaturen still am Grund verharren und nicht mehr fressen. Das bedeutet auch Pech für die Angler, denn nun beißen die hier vorkommenden Bach- und Regenbogenforellen, Flussbarsche, Rotaugen, Stichlinge und Karpfen nicht mehr an.

Erst nach einem kräftigen Regenguss, der das Wasser abkühlt und Regenwürmer in den Flusslauf spült, werden die Tiere wieder munter. Bei der derzeitigen Situation sind die geschwächten Fische zudem anfälliger für Krankheiten und können verpilzen. Algen und andere Wasserpflanzen breiten sich aus. Die ausgetrocknete und nun frei liegende Uferregion bietet für die Fische keine Deckung mehr. Normalerweise ragt das Ufer bei gewohntem Wasserstand am Rand etwas über die Wasseroberfläche. Der Bewuchs darüber und darunter leidet, denn das Wurzelwerk, das Feuchtigkeit gewohnt ist, liegt zum Teil frei. Und da gibt es eine neue Gefahr: Die ausgetrockneten Uferbereiche können nun bei einem Starkregen herunterbrechen. Ein anderer Nachteil dabei ist, dass Starkregen Schadstoffe in die Elsenz einspült.

Insgesamt sieht Tobias Müller beim derzeitigen Niedrigwasserstand jedoch keine Gefahr für die Elsenz. Anders sieht es da beim Schulteich aus, den der Anglerverein mit betreut und im Jahr drei Mal säubert. Dieser wird aus Regenwasser vom Schuldach gespeist. In das stehende Gewässer, das sich sehr aufgeheizt hat, kommt kein Sauerstoff. Für die darin lebenden Karpfen ist die Situation momentan verkraftbar. Andere Fische, beispielsweise Forellen, wären bereits verendet. Das Wasser verdunstet bei der Hitze, sodass der Wasserpegel um 20 Zentimeter abgesunken ist. Weniger Wasser bedeutet eine höhere Erwärmung des Teiches. Eine Wechselwirkung mit fatalen Folgen, denn der Sauerstoffgehalt nimmt mehr und mehr ab.