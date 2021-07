Von Angela Portner

Ittlingen. Kindern ein Bewusstsein für Natur und ökologisches Gleichgewicht zu vermitteln, ist wichtig. Waldkindergärten oder Naturkindergärten liegen momentan überall im Trend. Weil die derzeitigen Betreuungsmöglichkeiten ausgereizt sind, wird auch in Ittlingen schon seit Längerem nach einem passenden Standort dafür gesucht. Mit der sogenannten "Mulde" hoffte die Verwaltung, ihn gefunden zu haben. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag sollte über den Bauantrag abgestimmt werden, doch der vehemente Protest der zahlreich erschienenen Bürger machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Deren Sorge, dass damit eine "vielschichtige Naturlandschaft" zerstört werden könnte, ist groß.

In dem recht weitläufigen Wiesengrund stehen vereinzelt ein paar kleine, knorrige Apfelbäume, größere Bäume sind weit weg. Hier kreucht und fleucht alles, was die Natur an Insekten zu bieten hat – ein Paradies auch für Kleinlebewesen wie Eidechsen, Blindschleichen und Käfer. Morgens gibt es ein Singvogelkonzert, nachts schreien Käuze und sogar Eulen, auch Fledermäuse wurden gesichtet. "In den Jahrzehnten der Nichtbewirtschaftung hat sich die Natur hier einen wichtigen Lebensraum zurückerobert", weiß Gottfried Mühling und bekommt damit Rückendeckung von anderen Bürgern. Rund zehn sind zur Sitzung erschienen.

Wo früher Müll abgelagert wurde, sollen heute Kinder spielen. "Das ist der totale Schwachsinn", sagt Mühling bei einem Ortstermin mit der RNZ. Nur ein paar Tage vor der Sitzung seien die Anwohner über das Bauvorhaben informiert worden. Jetzt fühlen sie sich überrumpelt. Sie haben Gegenargumente gesammelt, mit Förster Michael Meny und der Naturschutzbehörde gesprochen, sich mit Vorschriften beschäftigt und über die Probleme anderer Waldkindergärten informiert. Sie bitten eindringlich darum, Heimatverein und Naturschutzbund einzubeziehen und nach einem besseren Standort zu suchen.

Die Bürger bringen die alte Grillhütte ins Spiel, die seit Jahren nicht mehr genutzt wird und im gemeindeeigenen Wald steht. Dort hätten die Tiere im Gegensatz zur "Mulde" genügend Rückzugsmöglichkeiten. Eine Wasserleitung könne man kostengünstig vom Bauernhof Schechter aus verlegen.

Bauhofleiter Stefan Kompe widersprach: "Die Erschließung wird deutlich teurer." Hinzu käme die Verkehrssicherungspflicht, wonach der Baumbestand regelmäßig hinsichtlich der Sicherheit kontrolliert werden muss. Außerdem wäre eine Abholzung des Waldes im Umkreis von rund zehn Metern notwendig.

"Ich bin überrascht, mit welcher Vehemenz die Ablehnung deutlich gemacht wird", monierte Gemeinderat Karlfred Ebert die aufgeladene Stimmung der Bürger. Seiner Ansicht nach könne das in der "Mulde" eine "tolle Sache" werden. Für seinen Ratskollegen Peter Wittmer ging es fast schon um "Deeskalation", und Carsten Scheuermann riet deswegen, "ganz massiv" über Alternativen nachzudenken.

Ein Blick auf die Kindergartenbedarfsplanung macht den Handlungsbedarf deutlich. Mit dem Naturkindergarten können relativ kurzfristig und kostengünstig 20 Plätze geschaffen werden. Nach Abzug der Fördermittel verblieben knapp 76.000 Euro Kosten bei der Gemeinde, wobei dabei weder Bodenplatte, noch Außenanlage oder Personalkosten eingerechnet sind.

Der Bedarf werde steigen, sagt Wittmer. Er plädierte dafür, lieber den vorhandenen Kindergarten zu erweitern: "Dann hätten wir einen zentralen Standort." Dem Argument konnte sich auch Bürgermeister Kai Kohlenberger nicht entziehen: "Dann müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen." Bei aller, teils kontrovers geführten Diskussion fand es Daniel Schmidt wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, und riet: "Nachdenken und sinnvoll handeln."

Am Ende entschied sich der Gemeinderat einstimmig dafür, das Thema in einer weiteren Sitzung zu behandeln.