Ittlingen. (pol/lyd) Ein 39-Jähriger hat am Donnerstag, 11. November, in einem Einkaufsmarkt in Ittlingen Geld und Zigaretten erpresst, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Der Täter betrat gegen 18.30 Uhr den Supermarkt in der Hauptstraße und fragte zunächst den 19-jährigen Kassierer nach seinem Alter. Nach dessen Antwort entgegnete er, ob er wolle, dass ihm in so jungen Jahren schon etwas passiere. Hierbei steckte er seine Hand so in die Jackentasche, dass es für den Mitarbeiter den Anschein hatte, er habe dort eine Waffe oder Ähnliches versteckt.

Im weiteren Verlauf übergab der eingeschüchterte Geschädigte dem Täter Bargeld in Höhe von rund 2000 Euro und ließ ihn Zigaretten mitnehmen. Durch Ermittlungen konnte wenig später ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Das Raubgut wurde in seiner unmittelbaren Nähe sichergestellt. Waffen oder ähnliche gefährliche Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung erlassen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.