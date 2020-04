Ittlingen. (y) Trotz sinkender Wassermengen, steigender Wassertemperaturen und zunehmender Verschmutzung der Elsenz haben die Ittlinger Angler in der zurückliegenden Woche zwei positive Entdeckungen hinsichtlich der Artenvielfalt gemacht. Außerdem ist die Fischseuche, die, wie berichtet, in einer Aquakultur mit Zulauf zur Elsenz aufgetreten war, offenbar nicht in den Bach vorgedrungen.

Die meisten Fische in der Elsenz bekomme man normalerweise nicht zu Gesicht, weil sie im Verborgenen leben, teils nachtaktiv oder schlichtweg so klein sind, dass sie nicht mit der Angel gefangen und somit nachgewiesen werden können. Bei der letzten Bestandserhebung mittels Elektroabfischen vor einigen Jahre hatte sich gezeigt, dass die heimische Bachforelle kaum eigenen Nachwuchs hervorbringt: Damals waren lediglich vier Jungfische in den betrachteten Gewässerabschnitten nachgewiesen worden, für die Fischer ein ernüchterndes Ergebnis. Auch der "Dreistachelige Stichling" wurde damals nicht nachgewiesen.

Nun aber fingen die Fischer beim Angeln auf kleine Weißfische durch Zufall eine kleine, nur etwa acht Zentimeter lange Bachforelle, die sofort wieder ins Gewässer zurückgesetzt wurde. "Es muss sich hier um ein Exemplar handeln, das aus eigener Reproduktion stammt, was ein sehr gutes Zeichen ist, zumal sich die Lebensbedingungen durch die Maßnahmen am Bach verbessert wurden und wir uns natürlich weitere positive Effekte erhoffen", freute sich Vereinsvorsitzende Tobias Müller.

Hintergrund Trotz der Absage des Karfreitag-Fischessens und des damit verbundenen finanziellen Verlusts für den Angelverein, soll der Besatz der Elsenz mit neuen Fischen wie geplant erfolgen. Demnach werden die Angler in den nächsten Tagen etwa 75 Kilogramm fangreife Bachforellen und 600 Bachforellensetzlinge in die Elsenz bringen. (rnz) Trotz der Absage des Karfreitag-Fischessens und des damit verbundenen finanziellen Verlusts für den Angelverein, soll der Besatz der Elsenz mit neuen Fischen wie geplant erfolgen. Demnach werden die Angler in den nächsten Tagen etwa 75 Kilogramm fangreife Bachforellen und 600 Bachforellensetzlinge in die Elsenz bringen. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Außerdem wurde im Magen einer gefangenen Bachforelle nach langer Zeit wieder ein "Dreistacheliger Stichling" gefunden. Diese Fischart ist in der Elsenz sehr rar, obwohl sie durch ihre Robustheit in anderen Gewässern häufig vorkommt und auch keine geschützte Art ist. Anders verhält es sich zum Beispiel mit Bachschmerle und Gründling, die in der Elsenz bei Ittlingen in sehr großer Zahl nachgewiesen wurden und andernorts streng geschützt und kaum noch anzutreffen sind. Auch wenn diese Fische für den Verzehr und die Fischerei ungeeignet beziehungsweise nicht interessant sind, sind sie doch sehr wichtig, denn sie tragen mit ihrem Verhalten zur Stabilität des Ökosystems bei – beispielsweise als Nahrungsquelle für andere Fischarten, Eisvögel oder Reiher.

Positives meldete der Verein auch zur Fischseuche, die Mitte Februar in einer Aquakultur nahe der Elsenz beim Hammberger Hof festgestellt worden war. Damals war unter Fischern die Sorge umgegangen, dass sich die für Forellen meist tödlich verlaufende Viruserkrankung auch in der Elsenz verbreiten und die Bestände vernichten könnte. Inzwischen seien einige Forellen gefangen und gründlich untersucht worden, teilte der Verein mit. Dabei seien keinerlei Krankheitssymptome festgestellt worden. "Da uns auch von offizieller Seite und von anderen Angelvereinen nur positive Meldungen erreichen, hoffen wir darauf, dass sich die Seuche nicht weiter ausgebreitet hat", äußerte sich Müller.

Kurz zuvor hatte auch Gemeinderat Peter Wittmer im Gremium über die Fischseuche und den aktuellen Sachstand in der Forellenzuchtanlage berichtete. Dort seien, wie vom Landratsamt Heilbronn gefordert, alle Zuchtbestände vernichtet und die Becken komplett desinfiziert worden. Laut Wittmer geht man auch beim Veterinäramt des Landkreises davon aus, dass der Erreger der Fischseuche durch eine Wildente oder einen Graureiher in der Aquakultur eingeschleppt worden war. Der Betreiber der Anlage, der diese erst vor wenigen Monaten übernommen hatte, wolle künftig offenbar keine Zucht mehr betreiben, sondern Bestandsfische von anderswoher beziehen und diese dann vor Ort für Angelaktionen zur Verfügung stellen. Auch Bürgermeister Kai Kohlenberger hatte in der Sitzung berichtet, dass er mit dem Betreiber der Anlage in Kontakt stehe. Dessen Planungen für die Zukunft seien aber "mehr als ungewiss".