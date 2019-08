Von Detlef Brötzmann

Ittlingen. Die Mühlgasse im alten Ittlinger Ortskern erinnert noch heute an die Mühlen im Ort. Zwischen der Mühlgasse und dem Elsenzlauf befinden sich noch zwei Mühlengebäude, die "Gruner Mühle" und die "Seitz’sche Mühle". Allerdings besitzen beide Mühlen heute kein Mühlrad mehr. Neben diesen beiden Kornmühlen gab es außerhalb des Dorfes noch eine Sägemühle.

Mühlen klapperten wohl schon zur römischen Besatzungszeit (90 bis 260 n. Chr.) im Elsenztal, denn das Mühlengewerbe hat eine uralte Tradition - zunächst als Mühlen für den eigenen Hofbedarf, dann als konzessionierte Mühlen der Herrschaft für Dörfer und Dorfteile. Erstmals ist für Ittlingen eine Mühle dokumentiert, die im Jahr 829 im Zusammenhang mit Schenkungen an das Kloster Lorsch Erwähnung fand.

Aus dem Jahr 1360 ist die "Obere Mühle" belegt, die schon Jahre zuvor im Eigentum der Grafen von Öttingen stand, welche um 1200 die Burg Steinsberg erbauten. Diese Mühle war an Ravan Göler zu Streichenberg als Lehen ausgegeben. Durch die Lokalisierung "Obere Mühle" wird deutlich, dass es zu diesem Zeitpunkt eine "Untere Mühle" gegeben haben muss.

Über die "Obere Mühle" ist wenig bekannt. Sie wurde im Laufe der Zeit zu freiem Eigentum und bis in die Nachkriegszeit von der Müllerfamilie Seitz betrieben. Zur "Unteren Mühle" ist ein Kaufbrief aus dem Jahr 1695 belegt. Eigentümer waren bis dahin die beiden Ittlinger Ortsherren Johann Dietrich von Gemmingen und Georg Greck von Kochendorf, die ihre Anteile an der Mühle mit allen Rechten, samt Baumgarten und Wiese, für 1550 Gulden an den Müllersohn Hans Martin Oberacker aus Dielheim verkauften. Dessen Tochter Anna Eva heiratete am 7. März 1713 den Verwalter auf Schloss Guttenberg, Wolfgang Friedrich Gruner, womit die Mühlendynastie Gruner ihren Anfang nahm.

Das Mühlrad der "Gruner Mühle" klappert heute nicht mehr. An dessen Stelle entstand der private Terrassenbereich eines chinesischen Künstlers. Foto: Detlef Brötzmann

Wolfgang Friedrich Gruner baute die Mühle um und gab ihr die noch heute schmuck wirkende, zweigeschossige Sandsteinfassade zur Mühlgasse hin. 222 Jahre lang war die Mühle im Besitz der Familien Oberacker/Gruner. 1917 verkaufte Jakob Gruner die Mühle samt Liegenschaft an Karl Müller, da sein Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen war.

1937 gelangte die Mühle wieder an die Familie Gruner zurück, als Edwin Gruner, der aus einer Seitenlinie stammt, die Mühle kaufte. Er ließ die in Stein gehauene Gedenktafel über dem Eingang erneuern. Der Spruch der Inschrift nennt die Namen der Erbauer sowie die Jahreszahl, die den Umbau im Jahr 1725 belegen. Im Türsturz darunter steht "Erbaut im Jahr 1710, was darauf schließen lässt, dass die alte Mühle zu diesem Zeitpunkt von Hans Martin Oberacker neu errichtet wurde.

Der letzte Müller, Hugo Gruner, hielt den Mühlenbetrieb durch den Verkauf von Futtermitteln bis Ende der 1970-er Jahre zunächst zäh am Leben, unterlag aber im Konkurrenzkampf mit den Großmühlenbetrieben. Die Erben verkauften die Mühle an einen chinesischen Künstler und Maler, der seinen Hauptwohnsitz in Paris hat und die Mühle als privates Feriendomizil nutzt.

In der Mühle sind noch Transmissionen erhalten, nicht aber das Mahlwerk. Der hintere Bereich der Mühle liegt idyllisch an der angestauten Elsenz. Das Wasser fließt halbseitig bis an ein Wehr, das heute durch eine Betonmauer ersetzt wurde. Dahinter befand sich das breite, unterschlächtige Mühlrad überdacht zwischen Hauswand und einer Außenmauer zur Elsenz. Das nicht benötigte Wasser fließt heute, wie einst, seitlich als kleiner Wasserfall in die Tiefe. Über einen hoch liegenden Brückentrakt waren die Mühle des aktiven Müllers und das Haus des Altmüllers miteinander verbunden. Bei Wassermangel konnte die Mühle über einen künstlich angelegten Kanal mit Wasser aus einem Seitenarm der Elsenz versorgt werden, der 1860 zum Schutz vor Hochwasser ausgegraben wurde.