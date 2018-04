Ittlingen. (db) Die Elsenztalgemeinde will sich für die Zukunft rüsten. Die Weichen dazu stellte der Gemeinderat von Ittlingen auf seiner zurückliegenden Sitzung. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung gab das Gremium grünes Licht für eine Auftragsvergabe an das Stadtentwicklungsbüro Rieschl in Stuttgart. Das soll sich in den nächsten 14 Monaten mit der Zukunft der Kommune befassen und ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeiten, das den Arbeitstitel "Ittlingen 2035" trägt.

Bereits im vergangenen Herbst hatte sich der Gemeinderat in einer Klausursitzung wegen der notwendigen Ausweisung zusätzlicher Wohn- und Gewerbeflächen mit dem Zukunftsthema Ittlingen befasst. Mit der Materie verbunden ist die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Eppingen-Gemmingen-Ittlingen auf Ittlinger Gemarkung. Zur fachlichen Begleitung stellten sich inzwischen drei Beratungsbüros vor, die ihr Beratungskonzept jeweils in nicht-öffentlichen Sitzungen präsentierten.

Letztendlich ging der Zuschlag für rund 43.000 Euro brutto an das Büro Rieschl. Dessen Planentwurf sieht ein Handlungskonzept mit integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept vor - Bürgerbeteiligung inbegriffen. Bei der Herangehensweise soll die Frage der Identität der Gemeinde eine zentrale Rolle spielen.

Im Mittelpunkt stehen alle Lebensbereiche des Ortes - von der sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur, über den öffentlichen Raum, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Nahversorgung, Baukultur und Mobilität, bis hin zu den Bereichen Wohnraum und Wohnumfeld. Im ersten Schritt werden im Rahmen einer Analyse struktur- sowie flächenbezogene Daten der Gemeinde erhoben und bewertet. Daraus lassen sich Vorausberechnungen erstellen, die Aussagen über künftige Entwicklung ermöglichen.

Das Gemeindeentwicklungskonzept "Ittlingen 2035" soll in einem Dialogverfahren gemeinsam mit der Bürgerschaft gestaltet werden, beispielsweise in Bürgerversammlungen und Bürgerworkshops. Dabei ist es wichtig, alle relevanten Gruppen im Prozess zu beteiligen, wie das Beratungsbüro herausstellt.

Auch eine Strategie zum Umgang mit dem demografischen Wandel, die Beachtung ökologischer Erfordernisse sowie Maßnahmen zur flächensparenden Siedlungsentwicklung sollen in das Zukunftsprojekt einfließen. Ebenso der finanzielle Horizont, den die Kommune bei der langfristigen Umsetzung stemmen kann. Das Ergebnis soll von Bürgerschaft, Politik und Verwaltung gemeinsam getragen werden.

Im weiteren Verlauf dient das Entwicklungskonzept als Grundlage für die Aufnahme in Förderprogramme. Das aktuell laufende Sanierungsprogramm läuft Ende des Monats aus. Selbst bei Bewilligung der bereits seit längerem beantragten Verlängerung der Maßnahme bis 2021 macht es für Bürgermeister Kai Kohlenberger Sinn, ein integriertes Stadtentwicklungsprogramm zu erarbeiten. Da sich der Planungsprozess auf die Jahre 2018 und 2019 erstrecken wird, können die damit einhergehenden Kosten auf zwei Jahre verteilt werden.