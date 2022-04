Von Helmut Pitz

Ittlingen. "It’s a beautiful Day" – Es ist ein wunderschöner Tag. Treffender hätte der Festakt zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des Musik-Wandervereins "Edelweiß" nicht beginnen können. Nach mehr als zweijähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie war die Freude bei den Vereinsmitgliedern förmlich mit Händen zu greifen. Endlich wieder ein Konzert und eine Veranstaltung mit Publikum. Und es sollte ein grandioses Comeback werden, obwohl es wegen der Erkrankung von Kapellenmitgliedern zeitweise kurz vor der Absage gestanden hatte. Am Ende klappte aber alles.

Die Veranstaltung war im Stil eines Fernsehabends aufgezogen. Der Flyer war als Programmseite einer Fernsehzeitschrift gestaltet – einschließlich "Konkurrenzprogramm" von ARD und SWR. Auf der Bühne war eine Leinwand als Fernseher installiert, und Vereinsvorstand Peter Keitel nahm – mit einer gemütlichen Wollweste bekleidet – auf der Bühne in seinem Fernsehsessel Platz. Die gesamte Show wurde live gestreamt.

Bei "Edelweiß History" präsentierte "Doku-Sprecherin" Birgit Goos die 100-jährige Geschichte des Vereins, begleitet von Bildern und Musik aus den jeweiligen Epochen. Die launigen Kommentare des "Fernsehzuschauers" Keitel sorgten hier für die ersten Lacher. Ganz nach dem großen Vorbild Fernsehen folgte auf die Dokumentation der Vereinsgeschichte ein Nachrichtenblock. Stephan Goos führte als Nachrichtensprecher in den "MWV-Nachrichten" die ersten Redner des Abends ein: Albert Huber, Vizepräsident des Landesverbands Baden-Württemberg im Deutschen Volkssport-Verband, sowie die frühere CDU-Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Heilbronn ist. Beide lobten die Arbeit des "Edelweiß", sowohl für den Volkssport Wandern als auch für den Orchesterbereich.

Mit einem Quiz, der traditionellen "Schätzfrage", wurde zur Hitparade übergeleitet, bei der sich das Orchester in seiner Vielfalt präsentieren durfte: Nach einführenden Worten zu den Stücken und einem Überblick über die verschiedenen Bereiche des Orchester-Lebens durch Vanessa und Markus Uhler, wurde eine breite Auswahl an Musikstücken gespielt. Vom Rock von der Küste über "Songs for Children" aus den 1980er- und 90er-Jahren über New Age Rock, bekannten Hits der 80er-Jahre bis hin zu "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg. Mit einer "Gottschalkschen" Verspätung von bereits 40 Minuten übernahm Keitel die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Aufgrund der Pandemie waren hier die Ehrenurkunden von zwei Jahren zu vergeben, und es waren 19 Vereinsmitglieder, die für 25 beziehungsweise 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft eine Urkunde erhalten haben. Danach folgte die "Sendung mit der Wurst", welche die Zuschauer zur Stärkung direkt am Catering-Stand abholen konnten.

Nach der Pause ging es mit den "Edelweiß-Mode-Hits" munter weiter. Aufgrund der verschiedenen Sparten und Themen im Verein gab es in der Vergangenheit eine breite Palette an Vereins-Outfits, die von "Mode"-ratorin Susanne Odenthal beschrieben und in die Zeit- beziehungsweise in die Vereinssparten eingeordnet wurden. Die Outfits wurden dabei von den Vereinsmitgliedern live über den "Catwalk" getragen. Fazit: Früher war nicht alles besser, wie ein orangenes Hemd mit grüner Krawatte eindeutig bewies.

Im Anschluss folgten die MWV-Spätnachrichten. Nachrichtensprecher Stephan Goos führte die nächsten Redner des Abends ein: den Ittlinger Bürgermeister Kai Kohlenberger sowie dessen Vorgänger Achim Heck, der auch Ehrenbürger und Vorstand des TSV 1892 Ittlingen ist. Auch diese beiden Redner fanden überaus lobende Worte für die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder und den Stellenwert des Vereins in der Gemeinde. Zwischen den Rednern wurde die Auflösung der Schätzfrage verkündet. Mit 2318 Wochen lag der Altersdurchschnitt aller Mitglieder des Edelweiß am 1. Januar 2022 bei umgerechnet 44,57 Jahren. Bernd Schwab aus Ittlingen gewann den Preis mit der Schätzung 2323 Wochen.

Zum Schluss präsentierten die Wanderer noch ihre Sparte dem Publikum. Bereits beim Veranstaltungsbeginn gab es einen "Fühl-Pfad", um die verschiedenen Untergründe beim Wandern erlebbar zu machen. Das Programm sah nun noch die Live -Ausschilderung eines weiteren "Edelweiß"-Wanderwegs in der Halle vor. In einem kleinen Rollenspiel schilderte Karl Brenner mit passenden Kommentaren die Strecken für fünf, zehn und 20 Kilometer Wandern im Saal aus. Mehrere Wanderer folgten daraufhin der Beschilderung und setzten sich zum Abschluss zu einem Bier an den Biertisch auf der Bühne. Diesen Rahmen nutzte Keitel, um die Arbeit seines langjährigen Vorstandskollege und Kassiers Peter Vogel für den Verein zu würdigen.

Der Abend fand mit den Liedern "Auf der Vogelwiese" und "Hoch Badnerland" seinen verdienten Abschluss.