Von Christiane Barth

Reichartshausen. Bei der Anmeldung fürs schnelle Internet war er der Erste. Als die BBV im Oktober 2018 in der Reichartshausener Mehrzweckhalle für Glasfaseranschlüsse bis ins Haus warb, unterschrieb Manfred Kempe sofort. Jetzt allerdings ist der Diplom-Ingenieur und IT-Hobbyist enttäuscht von dem Unternehmen. Bislang ist er noch mit einem Router der Telekom, der Fritzbox 7590, am Netz. Künftig will er mit seiner neuen Fritzbox 5530 "fiber", die er extra gekauft hat, das schnelle Internet voll ausnutzen. Denn sie wurde speziell für Glasfaserdirektanschlüsse konzipiert. Doch sei ihm von Mitarbeitern der BBV bescheinigt worden, dass nur ältere Vorgängermodelle mit dem neuen Glasfaseranschluss kompatibel seien.

Mit seinem neuen, seit August 2021 auf dem Markt verfügbaren Router sei der Nutzer des Anschlusses nicht auffindbar, weil die IP-Adresse nicht identifizierbar sei, hieß es vor einigen Wochen noch bei der BBV. Diese arbeitet inzwischen an einer Lösung. Pressesprecher Thomas Fuchs teilt mit, dass die neue Fritzbox 5530 "fiber" durchaus mit dem neuen Glasfaseranschluss funktioniere, allerdings müsse sie vom Kunden vorher konfiguriert werden. Die Anleitung dazu sei auf der Internetseite der BBV zu finden. Kempe meint: "Ich habe Glasfaser – ein Rennpferd– bestellt, und die BBV liefert mir fast vier Jahre später einen Ackergaul, eine Kupferleitung."

Er wünscht sich einen Glasfaser-Direktanschluss. Seine Meinung ist: "Die BBV bietet veraltete Technologie an." Während das Unternehmen Breitbandversorgung Deutschland im Jahr 2018, als Kempe seinen Vertrag unterschrieben hat, mit der Technologie Glasfaser/Kupfer überzeugend gewesen sei, halte er es mittlerweile für eine "Frechheit, den Kunden überholte Technik aufzuschwatzen".

Bislang ist die BBV in Reichartshausen noch mit den Tiefbauarbeiten beschäftigt. Erst, wenn diese beendet sind, sollen die Leitungen aktiviert werden, heißt es beim Unternehmen. Derzeit geht Kempe noch über die Telekom ans Netz. Deren Verteilerkasten für die Glasfaserleitungen steht etwa 150 Meter von seinem Haus entfernt. "Ich habe jetzt nichts anderes als das, was mir die BBV verspricht: Glasfaser bis ins Haus und dann geht es weiter mit Kupfer, warum sollte ich dann zur BBV gehen?" fragt er sich nun.

Der Hausanschlusspunkt, APL genannt, befindet sich inzwischen im Haus und ist einsatzbereit. Im Modem wird das Lichtsignal der Glasfaserleitung in ein elektrisches Signal umgewandelt, bis es dann beim Router ankommt. Kempe wünscht sich aber die Abkürzung: Das Lichtsignal solle seiner Meinung nach sofort in der Fritzbox ankommen ohne den Umweg über die Kupferleitung. Technisch sei dies mit seiner Fritzbox 5530 "fiber" ohne weiteres möglich und werde von Telekom sowie Vodafone bereits so angewandt. "Nur die BBV kann das nicht anbieten", kritisiert Kempe, der sich bereits mit mehreren Mitarbeitern des Unternehmens auseinandergesetzt habe. Er fragt sich: "Warum bietet die BBV nicht die neuste Glasfasertechnik vom APL, also vom Hausverteiler, zum Router in Glasfaser ohne die Kupferleitung an?"

Die BBV antwortete in einer E-Mail an den Kunden auf diese Frage: "In der Tat herrscht in Deutschland Routerfreiheit. Sie können daher jeden Router am ONT (also am Hausanschluss) der BBV anschließen. Bitte beachten Sie jedoch, dass lediglich die Modelle 7490, 7590 und 7530 durch uns supportiert werden."

Ein Argument der BBV gegen die Wünsche des Kunden sei eine Schwierigkeit mit der Auffindung der IP-Adresse gewesen. "Die haben gesagt, dass sie die IP-Adresse der Fritzbox 5530 ,fiber‘ nicht in ihr System übernehmen können", erklärt der Diplom-Ingenieur für Feinmechanik-Optik, der sein Anliegen auch in der BBV-Geschäftsstelle in Waibstadt vorgebracht habe. "Dort kannte der anwesende Außendienstmitarbeiter die neue Fritzbox 5530 ,fiber‘ gar nicht", berichtet Kempe und fragt sich nun: "Will die BBV etwa ihre einst bestellten ,ONT Modem‘-Geräte vom Jahr 2018 unter den Neukunden verteilen, bevor neuste Technik angeboten wird?"

Fuchs sagt, Boxen der AVM-Modelle 7490, 7590 und 7530 seien an das Glasfasernetz der BBV anschließbar. "Und wir arbeiten an einer Lösung, um auch die Fritzbox 5530 ,fiber‘ in unser Netz zu integrieren. Diese sollte bis Ende April vorliegen." Dabei betont Fuchs: "Für diese Lösung benötigen wir allerdings zuvor auch eine Bestätigung durch den Hersteller AVM, dass diese Fritzbox grundsätzlich den Anforderungen unserer Schnittstellenbeschreibung entspricht." Die BBV vermiete oder verlease keine Router-Boxen, sondern gebe diese zu einem vergünstigten Preis an ihre Kunden ab. Doch der Hersteller AVM habe seit Beginn der Halbleiterkrise enorme Lieferprobleme. "Uns werden nur Bruchteile unserer Bestellmengen ausgeliefert. Wir können daher die Boxen auch nur in diesem begrenzten Umfang an die Kunden weitergeben", sagt Fuchs. Über dieses Lieferproblem seien die Kunden informiert worden. Was der Kunde nun tun kann? Sich eine Box auf dem freien Markt besorgen oder technische Alternativen, die die BBV anbietet, nutzen: Router der Hersteller ZTE und Genexis.

Die vertragliche Bindung, die Kempe vor vier Jahren mit der BBV eingegangen ist und mit der er nicht nur die Bauarbeiten für den Glasfaseranschluss in sein Haus beauftragte, sondern sich auch verpflichtete, zwei Jahre lang Internet und Telefonie über die BBV zu beziehen, sei inzwischen verjährt, meint er. Über die Telekom bezieht er derzeit eine Kapazität von 100 Mbit. Diese werde sogar noch überschritten. Kempe hat selbst gemessen, das Ergebnis bescheinigte ihm 116 Mbit. Die BBV verspricht 300 Mbit.