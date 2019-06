Von Christiane Barth

Epfenbach. 22 Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurden in den vergangenen vier Jahren abgeknapst und für Insekten in Blühwiesen umgewandelt. Karsten Emmerich als Sprecher der Imker und des Obst- und Gartenbauvereins ergriff das Wort während der Bürgerfragezeit in der jüngsten Gemeinderatsitzung: "Wir müssen etwas für die Insekten tun, und für die Tiere des Feldes und Waldes auch." Ein insektenfreundliches Epfenbach, das wolle man schaffen. Ideen, wie dies zu realisieren sei, habe man bereits gesammelt: So sollen die 22 Hektar Blühwiesenfläche auf 30 Hektar ausgedehnt werden. "Außerdem scheint es uns sehr wichtig, die ganze Bevölkerung mitzunehmen", sagt Emmerich. Denn keine Einzelaktion der Vereine solle es werden. Um diese Vision zu realisieren, wolle man "recht schnell ein Gremium bilden, um eine klare Richtung zu bekommen". Mit ins Boot sollen auch Vertreter der Gemeinde sowie der Jägergemeinschaft.

Ideen wurden zuhauf geäußert: Beim Verlängerungsweg des "Kreisentals" im Bereich "Innerer Frohnberg" und "Äußerer Frohnberg" könnte auf einer Seite ein Streifen für die Hunde bereitgehalten werden, unter der Voraussetzung, dass diese Wegfläche konstant kurzgehalten und regelmäßig gemäht werde. Dann ein Streifen mit Bäumen und Büschen schließlich die eigentliche Blühwiese von von fünf Metern Breite: So skizzierte Emmerich seine Vorstellungen und merkte an: "Natürlich muss man zuerst die Landwirte fragen, weil diese sich ja um die Pflanzungen herumplagen müssen." Eine weitere Idee sieht Inseln in der Gemarkung vor, die aus Bäumen, Büschen und Blühstreifen bestehen. Emmerich gab zu bedenken: "Wer bei uns mit offenen Augen durch die Gegend fährt, stellt fest: Es gibt eigentlich keine Hecken mehr." Im Zuge der Flurbereinigung seien diese nämlich den landwirtschaftlichen Flächen zum Opfer gefallen. "Darum wären die angedachten Streifen ideal", unterstrich Emmerich. "Wir stehen da aber erst am Anfang, es gibt noch keine festgelegten Pläne. Nur: Wir sollten nicht zu lange warten."

Nächstes Jahr wolle man mit dem Projekt starten und vorab unbedingt die Bevölkerung informieren. Eine weitere Idee Emmerichs war, Grundbesitzern den Erlass der Grundsteuer zu gewähren, wenn diese ihren Boden mit Blühmischungen oder Heckenstrukturen bepflanzten. Da hakte der Bürgermeister jedoch ein:

"Das dürfen wir nicht." Rechtlich sei dies nicht möglich. Emmerich forderte den kommunalen Bauhof dazu auf, mit dem Mähen der Gräser künftig etwas zuzuwarten bis zur vollendeten Reife, "damit das Gras Samen werfen kann und damit auch andere Pflanzen entstehen können." Mit gutem Beispiel gehe da Waibstadt voran, meinte Emmerich, etwa mit Blühmischungen in der Siemensstraße. Emmerich argumentierte auch mit "Ökopunkten", die die Gemeinde mit solcherlei Aktionen etwa im Gegenzug für die zu versiegelnden Flächen beim geplanten Neubaugebiet sammeln könnte.

Fritz Wittmann als Sprecher der Epfenbacher Imker resümierte die letzten Jahre: Zahlreiche Brachflächen in den "Krautgärten" - ein Areal zwischen Feuerwehrgerätehaus und Gewerbegebiet, das vor Jahrzehnten von den Bürgern noch rege bewirtschaftet wurde, heute jedoch vorwiegend verwaist ist - wurden zu mehr als einem Hektar Blühfläche umgewandelt. Das Areal am Ortsausgang von Epfenbach ist nicht bebaubar, da es nach der Hochwassergefahrenkarte zum potenziellen Überschwemmungsgebiet zählt.

Unterstützt wurde das Vorhaben auf Grundstücken, die teils der Gemeinde gehören, teils in privater Hand sind, von der Verwaltung und von den örtlichen Parteien, die die Sämereien zur Verfügung stellten. Die Blühfläche in den "Krautgärten" soll im kommenden Jahr auf 1,5 Hektar erweitert werden. "Bienen, Hummeln und Co haben dann wieder was Neues", meinte Wittmann.

Im Gespräch sei man auch mit dem Naturpark Neckar-Odenwald, der angeregt habe, sogenannte Blumenwiesen anzulegen, auf denen sich Blühendes und Gras die Waage halten. "Ökologisch anscheinend viel wertvoller als das, was jetzt gemacht wird", so Wittmann, der zu einer Gesamtkonzeption im Pakt mit der Gemeinde aufrief.

Zudem seine Anregung: Im Neubaugebiet "Betheläcker" sollten keine "Steinwüsten" vor den Häusern gestattet werden. Gunther Ambiel als Sprecher der Landwirte verwies auf die gewachsenen Dimensionen des Vorhabens: "Diese ganze Ideen können wir im bisherigen unbürokratischen Stil nicht mehr machen, weil nun auch Eigentumsrechte tangiert werden."