Von Tim Kegel

Sinsheim. Der dritte Verhandlungstag im Beleidigungsprozess gegen drei Fans von Borussia Dortmund vor dem Sinsheimer Amtsgericht war offenbar trotz verhängter Urteile nicht der letzte: Nach einer weiteren über achtstündigen Verhandlungsschlacht gaben sowohl das Verteidiger-Trio Andreas Hüttl, Stefan Witte und Thomas Bratke als auch die Oberstaatsanwältin Revision an.

Zuvor waren die Angeklagten, die TSG-Mäzen Dietmar Hopp als "Sohn einer Hure" tituliert hatten zu Geldstrafen in Höhe ihres jeweiligen Monatsgehalts verurteilt worden. Sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft sahen den Beleidigungsvorwurf als erwiesen an.

Bis zuletzt hatten die Verteidiger versucht, die Schmähgesänge als Teil der Fankultur darzustellen, von "Folklore" war unter anderem die Rede. Vorwürfe gingen an Gericht, Polizei und Staatsanwaltschaft, Formfehler seien gemacht worden; die Ablehnung sämtlicher Beweisanträge habe eine "angemessene Verteidigung" und die "Wahrheitsfundung" aus Verteidigungssicht "unmöglich gemacht".

Anstoß genommen wurde an einem in der Sinsheimer Arena befindlichen Richtmikrofon, welches "über dem Block" hänge und dessen Installations-Auftraggeber ungeklärt geblieben sei. Während des Verfahrens hatten die Verteidiger immer wieder auch unkonventionell gearbeitet: Am Sonntag hatten Hüttl, Witte und Bratke den TSG-Mäzen nach eigenen Angaben im St. Leoner Golfclub überrascht und mit ihm sprechen können.

Zum angestrebten Wiedersehen im Zeugenstand kam es jedoch nicht. Ein Termin einer etwaigen Revisionsverhandlung steht noch nicht fest.