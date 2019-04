Sinsheim. (of) Der Sport, insbesondere der Fußball, schreibt oftmals unglaubliche Geschichten. So kam es nach dem Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen die Hertha aus Berlin in der Sinsheimer "Pre-Zero"-Arena zu einem ungewöhnlichen Trikottausch.

Nach dem Schlusspfiff der Partie, die bekanntlich mit einem 2:0-Erfolg der TSG endete, lief Hoffenheims junger Profi Nadiem Amiri schnurstracks in Richtung Fankurve und überreichte einem Mädchen lachend sein Trikot. Die 14-jährige Marlien Mildenberger aus Neckargemünd - Schülerin am Heidelberger Gymnasium und selbst Fußballerin - hatte zuvor zusammen mit ihrer Mutter Helga-Petra ein großes Pappschild mit der Aufschrift "Nadiem" und der aufgemalten Trikotnummer 18 hochgehalten. Solche Dinge sind eigentlich nichts außergewöhnliches, denn nach siegreichen Begegnungen verschenkt der eine oder andere Spieler schon mal sein verschwitztes Leibchen. Doch diese Übergabe hatte eine nicht alltägliche Vorgeschichte.

"Als Nadiem vor eineinhalb Jahren unseren Fanclub besuchte, bat ich ihn, er möge doch ein blaues Trikot mit der Nummer 34, das mir meine Tochter Marlien mitgegeben hatte, signieren", erzählt Michael "Charly" Mildenberger, Vorsitzender des "Integrativen 1899 Hoffenheim Fanclubs". Als der prominente Gast jedoch sah, dass es sich in diesem Fall um das Trikot aus seiner ersten Profi-Saison beim Kraichgauclub handelte, wollte er es unbedingt zurück haben und meinte zum verdutzten Charly: "Das fehlt mir als Einziges in meiner Sammlung."

Er bat ausdrücklich darum und versprach im Gegenzug, dass die Tochter bei nächster Gelegenheit ein aktuelles Trikot bekommen würde. Marlien gab ihr Okay, und so kam es lustigerweise zu einer umgekehrten Trikotübergabe "vom Fan zum Profi". Amiri hatte seinerzeit die Ansage mit auf den Weg bekommen, beim nächsten Spiel gegen Leipzig doch endlich mal wieder ein Tor zu erzielen und die Roten Bullen aus der Arena zu schießen. Hatte geklappt. Amiri markierte den Führungstreffer, und die TSG Hoffenheim gewann deutlich mit 4:0.

"Der Zufall wollte es, dass das lange versprochene Trikot mit der Nummer 18 am Sonntag endlich seinen Besitzer wechselte und Amiri in seinem 100. Bundesligaspiel für die TSG wieder das 1:0 erzielte", sagt Mildenberger und lacht. Beim gläubigen, 22 Jahre alten Nadiem Amiri, dessen Eltern in den 1980er Jahren von Afghanistan nach Deutschland geflüchtet waren, schlagen stets zwei Herzen in der Brust. Nach seinem Tor hob er die Hände zum Himmel und bedankte sich bei höheren Mächten. Eine unglaubliche Geschichte also, die der Fußball da schrieb.