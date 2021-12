Sinsheim-Hoffenheim. (tk) Die Idee, die die Projektentwickler vor Augen haben, wurde auf den Namen "Cube Living" getauft – frei übersetzt "Würfelhäuser". Beim Großteil der am Hoffenheimer Ortsausgang entstehenden Wohnungen, die nach längerer Planung nun Form annehmen sollen, denkt man an junge Familien, insgesamt an Mehrgenerationenwohnen. Im Laufe des Lebens sei es hier machbar, dass Jüngere und Ältere Stockwerke tauschen. Möglich machen soll dies auch der Zuschnitt der modernen Gebäude, "der an Doppelhäuser erinnert". So schildern es Matthias Heitz und Armin Weller von der Volksbank-Wohnbausparte Kraichgau-Immobilien.

Geplant sind acht Wohneinheiten im Doppelhausstil mit vier Zimmern und rund 115 Quadratmetern Wohnfläche; vier Einheiten mit zwei Zimmern und etwa 55 Quadratmetern sowie fünf Penthousewohnungen mit bis zu 110 Quadratmetern. Der Preis einer Zweizimmerwohnung bewegt sich um die 245.000 Euro, ein Penthouse kostet rund 530.000 Euro. In die Vermarktung ging das Team um Verkaufsleiter Weller im September. Inzwischen sind zehn Einheiten verkauft, die Käufer stammten aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometern.

Ruhig war es zuletzt geworden um das Bauprojekt auf dem früheren Gärtnereigelände an der Elsenzaue – was auch direkt mit dem Gewässer zu tun hatte: Die Befestigung des Baugrunds war aufwendig – schließlich mussten laut Architekt Ahmed Akin bei einer Pfahlgründung erst 95 duktile Pfähle durch den feuchten Boden in den Stein gerammt werden. Auch das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren im Bereich des Gewässers zog sich hin, weiß der Neckarsulmer. Materialknappheit habe laut ihm eine untergeordnete Rolle gespielt, da man "früh reagiert" habe. Inzwischen könne man allerdings "etwas vorzeigen", sagt Geschäftsführer Heitz; er rechnet optimistisch damit, dass der Rohbau des ortseinwärts gelegenen Haus drei möglicherweise bis Jahresende fertig oder zumindest weit gediehen sein könnte.

Der Rohbau des aus drei Bauwerken bestehenden Gesamtkomplexes soll bis Februar so weit sein. Die kubischen Gebäudeteile des dreigeschossigen Gebäudes werden mit Vor- und Rücksprüngen und einer freundlichen Farbgebung aufgelockert. Mit der Fertigstellung der Anlage wird bis Jahresende 2022 gerechnet. Die Gebäude sollen ans Hoffenheimer Nahwärmenetz angeschlossen werden und entsprechen dem "KfW 55"-Energiestandard.