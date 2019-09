Sorgt für Stimmung in der Arena: "Hoffi", das plüschige Maskottchen der TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Sie sind die größten Fans und bei den Heimspielen immer dabei: Die tierischen Maskottchen der 18 Bundesliga-Clubs sind Identifikationsfiguren ihrer Vereine. Bei den Bayern ist "Bernie der Bär" ganz vorne dabei und in Dortmund hat "Emma, die Biene" - benannt nach dem früheren Torjäger Lothar Emmerich - das Sagen. Die Kölner haben mit "Hennes" - getauft nach Hennes Weisweiler - sogar einen echten Ziegenbock am Start. Bereits seit Juli 2004 tritt bei den Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim stets ein Elch ins Rampenlicht: "Hoffi".

Der über zwei Meter große und rund 100 Kilogramm schwere, braune Plüschelch ist das bei Alt und Jung, bei Klein und Groß beliebte Maskottchen der Kraichgauer, die seit 2008 in der 1. Fußball-Bundesliga spielen. "Hoffi" zählt zu den größten Fans der TSG und hat den rasanten Aufstieg des früheren Dorfvereins hautnah miterlebt. "Hoffi" hat sogar eine eigene Pressesprecherin, Pia Regine, die im Verein zudem für Eventmanagement und Marketing im Jugend-Bereich zuständig ist.

Von ihr erfährt man erstaunliche Dinge. "Hoffi" sei ein echter Glücksbringer und Sympathieträger, der schon damals den Aufstieg der TSG in der Sinsheimer Messehalle mit Anhängern und Mannschaft mitgefeiert hat und stets mit großer Leidenschaft sein Team bei den Spielen in der Arena, an der Seitenlinie oder in der Fankurve anfeuert. Sein bislang schönstes Erlebnis? "Das letzte Heimspiel der Saison 2017/18 gegen den BVB und die damit verbundene Qualifikation für die Champions-League." Die Stimmung sei einfach Wahnsinn gewesen. Den Namen "Hoffi" erhielt er damals auch von den Fans, und er sei nach eigenem Bekunden "sehr zufrieden" damit. "Er ist kurz, fröhlich, positiv und unverwechselbar". Was viele Menschen in der Rhein-Neckar-Region nicht wussten: "Hoffi" kann selbst auch Fußball spielen, er liebt das Spiel mit dem runden Ball. Mit den Profis trainiert er in Zuzenhausen eher selten, "doch ich schaue immer zu, denn beim Zuschauen kann man ganz elchviel lernen, ohne dass man es merkt."

Richtig gut ist "Hoffi" jedoch als Elfmeterschütze. Da macht ihm keiner was vor. "Während des jährlichen Fußballcamps mit meinen Hoffi-Club-Kids im August zeige ich stets meine Kunst."

Was war los? "In diesem Jahr haben sich alle jungen Teilnehmer gleichzeitig ins Tor gestellt, um meinen Treffer abzuwehren." Dies sei ihnen zunächst auch geglückt, heißt es aus dem "Hoffi"-Lager, denn das runde Spielgerät prallte ab - um in der Folge durch 120 Beine hindurch ins Tor zu rollen. "Ich sag’s ja - ich bin eben ein echter Glücksbringer."

Natürlich ist das Maskottchen ein begehrtes Fotomotiv und wurde nach eigenem Bekunden "schon 1,899 Millionen Mal" um ein Bild mit Fans gebeten. Auch der neue Trainer Alfred Schreuder, ja sogar die ganze Mannschaft, ließ sich nicht lange bitten und stand geduldig in der Schlange. Wie "Hoffi" sein "Kampfgewicht" hält? Er esse, so berichtet die Presseabteilung, regelmäßig drei Mal am Tag und verzichte auf Zwischenmahlzeiten. Auf jeden Fall trinkt er mindestens zwei Liter Wasser täglich. "Zudem achte ich immer darauf, mich zu bewegen. Treppensteigen statt Aufzug. Zu Fuß, statt mit dem Auto". Zur Entspannung und nach einem heißen Sommertag ist dann Elch-Yoga angesagt. Ob er schon einmal an einen Vereinswechsel dachte? "Für mich gibt es nur die TSG."