Gebhardt Motorsport bei der „Hockenheim Historic“: Fahrer Stanley Dickens (oberes Bild, rechts, im roten Overall) unterhält sich in einer Pause mit Teammitgliedern, im Hintergrund Fritz Gebhardt. Mechaniker Bill Harris (unten rechts) bei der Wartung in der Box. Fotos: Christian Beck

Von Christian Beck

Hockenheim/Kirchardt. Und plötzlich zerreißt infernalischer Lärm die Stille. Der V8-Motor ist so laut, dass bei Gasstößen der Boden selbst in mehreren Metern Entfernung noch vibriert. Doch niemand hält sich die Ohren zu. Stattdessen hört Mechaniker Bill Harris genau hin, sein Blick nach rechts oben sieht etwas entrückt aus. Kurze Zeit später ist es wieder still. Und Harris schüttelt den Kopf. "Passt noch nicht", sagt er mit britischem Akzent. "Das Getriebe ist zu laut."

Diese Szene in der Boxengasse am Hockenheimring, die für Außenstehende sonderbar anmutet, könnte sich so auch an jeder anderen Rennstrecke zutragen. Doch wer in die Box von Gebhardt Motorsport schaut, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Autos sind allesamt Einzelstücke, vor Jahrzehnten im beschaulichen Berwangen vom Sinsheimer Unternehmer Fritz Gebhardt und seinem Team selbst konstruiert. Die Fahrzeuge wären in jedem Automuseum ein Blickfang. Doch am Wochenende werden sie bei der "Hockenheim Historic" hart rangenommen, messen sich mit anderen Klassikern unter Rennsportbedingungen. Die rote Flunder, bei Gebhardt intern C 88 genannt, ist jenes Fahrzeug, das auf den Plakaten des Rennspektakels zu sehen ist.

Ein anderer Rennwagen wird von Stanley Dickens über die Strecke gejagt. Der Schwede, der ganz nebenbei ein Nachfahre des Autors Charles Dickens ist, gilt als Rennsportlegende. Zusammen mit Jochen Maas und Manuel Reuter hat er die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, mit dem JC 853 von Gebhardt gewann er in Monza und am Noris-Ring.

Das ist rund 25 Jahre her, und an diesem Sonntag wird Dickens 70. Wie es sich anfühlt, nach so langer Zeit wieder den Rennwagen zu fahren? "Merkwürdig, aber gut." Es sei sehr schön, hier zu sein, "es fühlt sich ein wenig wie ein zweites Zuhause an", sagt er.

Ähnlich geht es auch Harris. Der 76-Jährige aus Ittlingen läuft ein wenig unrund. Als er sich hinsetzt, meint er lachend: "Ich werde hierfür langsam zu alt." Doch die restlichen Mechaniker, manche etwas jünger, andere gerade mal 21, kommen zu ihm, wenn es bei den Autos aus den 1980er-Jahren etwas Kniffliges zu lösen gibt. "Es macht Spaß, etwas weiterzugeben, was ich früher gelernt habe", sagt Harris. Und Gebhardt fügt hinzu: "Seit er wieder an Autos schraubt, erzählt seine Frau, dass er richtig aufblüht."

Ende der 1980er-Jahre verkaufte Gebhardt dann seine Einzelstücke. Dass die alten Autos inzwischen wieder im Kraichgau sind, hat auch etwas mit Hermann Layher, dem Präsidenten des Sinsheimer Technik-Museums in Gebhardts Nachbarschaft, zu tun. Er verriet Gebhardt, dass ein Bolide zur Versteigerung angeboten wird. Gebhardt kontaktierte den Anbieter, schließlich einigten sie sich.

Mittlerweile haben noch zwei weitere historische Rennwagen den Weg zurück in den Kraichgau gefunden. Doch die zwischenzeitlichen Besitzer ließen die Autos herumstehen. Deshalb mussten sie komplett überholt werden. "Aber wir können 85 Prozent selbst machen", erzählt Fritz Gebhardt, Seniorchef bei Gebhardt-Fördertechnik.

Eigenkonstruktionen bei der „Hockenheim Classic“



































































Mittlerweile hat er sich zu größeren Teilen aus der Leitung der Firma zurückgezogen und hat Zeit, seine Autoleidenschaft wieder neu zu beleben. Sei es der Chef oder jeder aus dem Team: Sie eint das Benzin im Blut. Auch Hannes Stadler, 21, spricht mit leuchtenden Augen vom Kindheitstraum, an solchen Rennwagen herumzuschrauben. "Sie sind schnell, laut, chic", erzählt er mit breitem Grinsen. Ob es da nicht schmerze, nie damit fahren zu dürfen? "Doch, schon ein wenig", räumt er ein.

Info: Diesen Samstag findet auf dem Hockenheimring das Qualifying statt, am Sonntag werden die Rennen ausgetragen. Eintrittskarten gibt es unter Telefon 06205/950222 oder hier online.