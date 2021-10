Sinsheim-Hoffenheim. (zg) Die Umgestaltung von Teilbereichen der Elsenz auf der Hoffenheimer Gemarkung aus Gründen des Hochwasserschutzes ist Thema einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 11. Oktober, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Der Zweckverband Hochwasserschutz möchte mithilfe des Treffens die Bürger Hoffenheims in die Planungen einbeziehen. Der Zusammenschluss der Elsenz- und Schwarzbachgemeinden mit Sitz in Waibstadt kündigt den Abend als "eine erste Infoveranstaltung" über die komplexen Maßnahmen an, über die mehrfach berichtet wurde.

Bei den Hochwasserereignissen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte kam es in Hoffenheim immer wieder zu Problemen mit Überschwemmungen. Hiergegen sieht das Hochwasserschutzkonzept eine Kombination aus Wasserrückhalt und Gewässerausbau vor. Beim Wasserrückhalt wurden bereits viele Maßnahmen realisiert, darunter der Wiesentalpolder in Sinsheim. Für den Gewässerausbau in Hoffenheim werden derzeit die Planungsunterlagen erstellt.

Die Leistungsfähigkeit der Elsenz soll durch eine Verbreiterung des Bachbetts auch innerorts und weitere Maßnahmen in der Elsenzaue am Ortsausgang erhöht werden. Auch die Verlegung und Umlenkung von Teilbereichen des Bachbetts wird erwogen. Bei einer Vorstellung des Projekts im Gemeinderat von Sinsheim wurde von Kosten in Höhe von elf Millionen Euro gesprochen. Bei der öffentlichen Bürgerinformation gilt die "3G"-Regel. In der Halle gelten eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot.