Investitionen

In Adelshofen sind vor allem der 350.000 Euro teure Umbau der Dreschhalle, Vorbereitungen für das Baugebiet "Wolfer" und die turnusmäßige Straßensanierung geplant. Insgesamt sollen 790.000 Euro investiert werden. In Elsenz werden 2,4 Millionen Euro in das Baugebiet "Wolfsgasse" fließen. Außerdem sind Investitionen in einen WC-Container am See und das Straßenbauprogramm geplant.

Die größte Maßnahme in Kleingartach ist im kommenden Jahr der weitere Ausbau des Kindergartens, der insgesamt fast 1,6 Millionen Euro kosten soll. Insgesamt sollen in den Stadtteil 2,4 Millionen Euro investiert werden.

In Mühlbach stehen die Erweiterung des Gewerbegebiets "Sulzfelder Straße" mit 1,7 Millionen Euro und ein neues Feuerwehrfahrzeug im Mittelpunkt der Ausgaben.

In Richen sind 1,2 Millionen Euro Investitionen vorgesehen, hauptsächlich in den Grunderwerb und die weitere Verkehrsberuhigung.

Für den Stadtteil Rohrbach will die Verwaltung 1,7 Millionen Euro reservieren. Mit dem Geld soll unter anderem das Gewerbegebiet "Wiesental" erweitert und das "Haus Karg" zu einem Museum umgestaltet werden. (guz)