> Von unüblicher Art waren die Abläufe des Verkaufs: Ausschreibung, Makler-Alleinauftrag, Verkauf und nun auch die Planung der weiteren Überbauung: Alles lief und läuft über das Neckarsulmer Architekturbüro vogt.heller architekten GmbH und die SCG Projektsteuerungs- und Consulting GmbH, deren Geschäftsführung weitgehend personenidentisch ist: Alles in einer Hand und auch verwandt. Von den vier SCG-Gesellschaftern sind drei auch anderweitig in diese Vorgänge involviert: Robert An der Brügge, bis vor gut zwei Jahren Chef der "Stadtsiedlung", einer 100-Prozent-Tochter der Stadt Heilbronn, ist heute Geschäftsführer der SCG und bei vogt.heller architekten. Gleiches gilt für Helena Böhmer, Ehefrau des Leiters des Heilbronner Baurechtsamtes Christoph Böhmer, dem die Untere Denkmalschutzbehörde unterstellt ist. Vogt.heller baut seit vielen Jahren im Auftrag der "Stadtsiedlung" und für die Stadt Heilbronn große Prestigeobjekte. Böhmer ist Vorgesetzter von Dr. Joachim Hennze, er "ist" die Untere Denkmalschutzbehörde, seine Stellungnahmen waren ausschlaggebend für den Bauantrag. Auch zu diesem Komplex und der Zusammenarbeit mit dem LAD – also ob hier alles ordnungsgemäß vonstattenging – hat Höch nun Aufklärung bei der Stadt eingefordert. Die SCG hatte, jetzt aber nicht mehr, im Internet einen Auftritt. (bfk)