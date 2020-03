Ungewohnter Blick in die Ratsrunde in der Flinsbacher Mehrzweckhalle: Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat nicht im Rathaus getagt. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Es erinnerte mehr an eine Prüfungsklasse als an eine Gemeinderatssitzung. Das Gemeindeparlament traf sich in der Flinsbacher Mehrzweckhalle zur jüngsten Sitzung. Der Anblick war ungewohnt: Die Räte saßen weit auseinander und jeweils alleine an einem Tisch. So war es auch nicht verwunderlich, dass Bürgermeister Wolfgang Jürriens mit einem der derzeit am meist gebrauchten Sätze die Sitzung eröffnete: "Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen." Er bedankte sich auch dafür, dass die zwingend erforderliche Sitzung unter den aktuellen Einschränkungen und Gegebenheiten möglich wurde.

Die rasante Entwicklung der Coronaerkrankten zeigte er anhand der Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises . Zwischen dem 12. und 22. März habe sich die Zahl der registrierten Erkrankten verzehnfacht, erklärte der Bürgermeister. Er verband diese Information mit dem Dank an die Kreisverwaltung für deren umsichtiges und zielgerichtetes Handeln zur Eindämmung der Pandemie.

Die Verabschiedung des Haushalts war einer der Gründe für die Sitzung. Während andere Punkte im Umlaufverfahren oder zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden können, braucht es für die Beratung und den Beschluss des kommunalen Haushalts eine öffentliche Sitzung. Kämmerer Jochen Leinberger informierte die Gremiumsmitglieder über den erstmals doppisch erstellten Haushaltsplan. Produktorientiert werde der Verbrauch der Ressourcen dargestellt. Damit sollen bessere Steuerungsmöglichkeiten für den Gemeinderat bestehen. Die Refinanzierung der verbrauchten Ressourcen soll eine nachhaltigere Sicht auf die Entwicklung des Vermögens und der Infrastruktur ermöglichen. Allein im aktuellen Haushalt stünden deshalb rund 500.000 Euro als Abschreibungen im Plan, die allerdings nicht voll gegenfinanziert werden könnten, sagte der Rechnungsamtsleiter. Eine realistische Prognose für das laufende Jahr sei allerdings unter den aktuellen Umständen nicht möglich. Einbrechende Steuereinnahmen und hohe Ausgaben werden aufgrund der Corona-Krise erwartet. Der Plan sieht aber noch einen relativ ausgeglichenen Haushalt vor, der im Ergebnishaushalt lediglich mit einem Defizit von rund 200.000 Euro aufwartet.

Die vorgesehenen Bauausgaben von rund 2,9 Millionen Euro werden dabei die noch vorhandene Reserve der Gemeinde nahezu aufbrauchen. Und auch wenn die aktuellen Zinsen derzeit noch zur Aufnahme von Krediten locken, ist die Gemeinde mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1089 Euro im vergangenen Jahr eine der höchstverschuldetsten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Kredite seien deshalb derzeit nicht vorgesehen. Das erwartete recht gute Ergebnis aus 2019 macht dies unter anderem möglich. Der vollständige Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Mühlenaue" und die gute Steuerentwicklung im zurückliegenden Jahr führte Leinberger als wesentliche Faktoren dafür an.

Im Hinblick auf die Auswirkungen der wirtschaftlichen Einbußen in diesem Jahr hofft der kommunale Finanzexperte auf ein Zeichen des Bundes und des Landes zur Sicherung der Leistungskraft der Kommunen. Mit Erträgen von rund 8,3 Millionen Euro und Aufwendungen von 8,5 Millionen Euro wurden die Eckpunkte des Zahlenwerks vorgestellt. Dem Defizit des Ergebnishaushalts von 208.750 Euro steht ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Finanzhaushalt von 235.650 Euro gegenüber, sodass die Liquidität der Gemeinde nach dem Haushaltsplan nicht in Frage steht.

Während der Haushalt keine Kreditaufnahmen vorsieht, wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit rund 1,3 Millionen Euro für kurzfristige Bedarfe festgelegt. Die Grundsteuer A und B bleibt bei den Hebesätzen von 450 vom Hundert und die Gewerbesteuer der Gemeinde bei 340 vom Hundert. Einstimmig votierte der Gemeinderat für den Haushalt diesen Jahres, der nach der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht beim Rhein-Neckar-Kreis vollziehbar wird.