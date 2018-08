Helmstadt-Bargen. (cba) Störendes Gewerbe soll das Wohnen in der Rabanstraße im einmal sanierten Ortskern Helmstadts künftig nicht beeinträchtigen: Eine Prämisse, die sich der Gemeinderat für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Ortskern Helmstadt" bereits im Jahr 2012 auf die Fahnen geschrieben hatte. Eine Million Euro Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) wurden für die Gebietskulisse seinerzeit genehmigt.

Auch jetzt verließ der Gemeinderat seine festgesteckte Marschrichtung nicht, als ein "Antrag auf Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung" auf der Tagesordnung stand. Man zog es stringent durch: kein störendes Gewerbe. Anlass war ein landwirtschaftliches Gebäude in der Rabanstraße 30 und damit im festgelegten Sanierungsgebiet. Es soll verkauft und saniert werden.

Bereits in seiner September-Sitzung hatte der Gemeinderat den Antrag auf der Tagesordnung, eine Entscheidung jedoch verschoben, weil offenbar zu wenig Informationen vorlagen. Denn bekannt sei während der Sitzung geworden, dass der neue Eigentümer des Gebäudes, ein Holz verarbeitender Handwerksbetrieb aus Epfenbach, sich dort ansiedeln möchte.

Jetzt, nach Tagung des Technischen Ausschusses, habe man "lange überlegt", so Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Klar sei weiterhin, dass man störendes Gewerbe aus diesem Quartier künftig raushalten möchte. Vielmehr wolle man "mit viel Liebe sanieren, unterstützt von Landesgeldern". Dennoch sehe man es "sehr wohl positiv, dass ein Leerstand mit Leben gefüllt werden soll," so Jürriens.

Man wolle sich jedoch konsequent an die Definition eines "Allgemeinen Wohngebiets" halten. Damit wären neben Wohnbebauung auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie der Versorgung des Gebietes dienende Läden und Schank- und Speisewirtschaften zulässig. Und Handwerksbetriebe, die als nicht störend einzustufen seien und lediglich der Versorgung des Gebietes dienen. Also etwa Friseure, Bäckereien, Metzgereien (ohne Schlachtbetrieb), Konditoren, Schuhmacher oder Schneider. Industriell produzierende Betriebe, die über die Gebietsversorgung hinaus gehen, sind demnach nicht zulässig. Also etwa Schlossereien, Schreinereien oder Kfz-Betriebe. Die beiden bestehenden Kfz-Werkstätten in der Rabenstraße genießen Bestandsschutz.

In einem späteren Bebauungsplan für die Gebietskulisse "Ortskern Helmstadt", einem Areal vom Bahnhof bis zum Rathaus, vom Neubaugebiet "Wohnen in der Mühlenaue" bis zur Rabanstraße, sollte diese Zielsetzung, störendes Gewerbe nicht zuzulassen, festgehalten werden, hieß es. Alle Maßnahmen im Sanierungsgebiet bedürfen einer Genehmigung der Gemeinde. Einige private Sanierungen im Quartier Ortskern wurden inzwischen bereits mit LSP-Mitteln gefördert.