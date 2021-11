Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Wenn Lea Eicker derzeit im Sinsheimer Krankenhaus arbeitet und sich auf der Intensivstation um schwerkranke Patienten kümmert, dann weiß sie, dass sie diesen Job nicht mehr lange machen wird. Nicht weil er ihr keine Freude bereitet, sondern weil sie sich mehr ihrem Herzensprojekt widmen wird. Kurz nach Weihnachten wird sie sich in ein Flugzeug setzen und ihre Reise nach Uganda antreten. Dann sieht sie die Früchte ihrer jahrelangen ehrenamtlichen Arbeit nicht nur bei Videokonferenzen und auf Fotos, sondern sie ist direkt vor Ort. Und das nicht nur für einige Wochen, sondern für rund zwei Jahre. So ist zumindest der Plan. Aber Eicker will sich noch nicht ganz festlegen. Vielleicht wird es auch länger.

Was Eicker in den vergangenen Jahren von Helmstadt-Bargen aus auf die Beine gestellt hat, ist sehr ungewöhnlich für eine 28-Jährige. Sie hat den Aufbau einer Schule, eines Kindergartens und eines Kinderheims organisiert. Das zweite Heim wird im Januar fertig. Dort sollen dann Jungen im Alter zwischen vier und acht Jahren einziehen. Gerade in dieser Lebensphase gebe es eine "große Not", erzählt Eicker. Viele Jungen würden in Cliquen auf der Straße leben, weil sie einen oder beide Elternteile verloren haben. Dann kommen sie eigentlich zu Verwandten. Doch nicht selten werden sie einfach weitergeschoben, keiner fühlt sich für sie zuständig. In diesen Cliquen hat jeder eine Funktion. Es gebe dort "unglaubliche existenzielle Angst". Deshalb will Eicker noch mehr helfen. Dass es nun bald dieses zweite Kinderheim gibt, soll der Sicherheit der Kinder dienen, die dann nach Geschlechtern getrennt wohnen.

Wenn Eicker von ihren Plänen erzählt, dann scheint das alles sehr durchdacht zu sein. Sie ist sich über die möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten im Klaren. Dann sagt sie Sätze wie: "Mir ist bewusst, dass ich Abstriche machen muss." Ihr sei klar, dass sie nicht ganz Uganda helfen kann. Doch sie sieht es als Segen und Privileg, wenigstens ein paar Menschen eine bessere Zukunft geben zu können. Ihr Beruf als Krankenschwester sei dabei hilfreich. "Da sehe ich auch Menschen, die leiden und sterben", sagt sie und fügt hinzu, dass das eine "gute Vorbereitung" sei und lacht dabei. Wenn sie an den neuen Lebensabschnitt denkt, dann sei da schon ein "Gefühls-Chaos". Sie sei aufgeregt, gleichzeitig sei das aber auch alles "spannend, herausfordernd und schön". Eicker sieht es als ihre Aufgabe, das Projekt in Uganda zu leiten. Eine Aufgabe, die ihr Gott gegeben habe.

Noch arbeitet Eicker in der GRN Klinik in Sinsheim auf der Intensivstation. Im Sommer 2022 kommt sie kurz dorthin zurück. Foto: privat

Angefangen hat alles, als sie im Teenager-Alter das erste Mal als Freiwillige nach Uganda reiste. "Ich bin damals als ,Volunteer‘ ganz naiv und nicht durchdacht da hingegangen", erzählte Eicker schon beim ersten Treffen mit der RNZ im Januar. Die Reise habe ihr Denken und ihr Weltbild total verändert. Trotzdem "war es nie mein Lebensziel", Entwicklungshelferin zu werden. Da sei sie reingewachsen. Zusammen mit einem Einheimischen hat sie damals erst privat Projekte unterstützt. 2016 gründete sie dann den Verein "God Remembers". Dadurch kann sie die Spendengelder besser verwalten. Seither geht es nur bergauf. Die Projekte und Eickers Aufgaben sind "viel mehr gewachsen, als wir jemals gedacht haben", sagt sie.

Während der Zeit, die sie nun in Uganda verbringen will, betreut sie auch noch weitere Projekte ihrer Hilfsorganisation. Da ist zum Beispiel die Schneiderei, die Kleider für die Kinder und die Schuluniformen für die eigene Schule näht und auch Aufträge von außen annimmt. In der Näherei werden junge Frauen aus der Umgebung ausgebildet. Allerdings nicht umsonst. Eicker achtet darauf, dass ihre Hilfsangebote Geld kosten. So müssen die Frauen für die Ausbildung bezahlen. Das sei wichtig, denn sonst würde sich niemand anstrengen. Überhaupt versucht Eicker den Menschen ihre Hilfe nicht überzustülpen, sondern sie in Verantwortung zu nehmen. "Wir müssen schauen, was die Menschen umsetzen können", erklärt sie. Die Menschen vor Ort hätten vielleicht kein Geld, dafür aber Kraft und Wissen. Es berühre sie, wenn sie sieht, wie man mit wenigen Mitteln etwas erreichen kann. "Wenn man gibt, wird man ganz arg beschenkt", ist sie überzeugt. Und auch die Dankbarkeit der Menschen motiviert sie. Sie erzählt von einem 16-jährigen Jungen, der ihr erzählt hat, dass er Arzt werden möchte. Seine Begründung: Er sehe, wie hart Eicker für das Projekt arbeiten würde, deshalb möchte er das auch.

Eicker weiß aber auch, dass die Zeit in dem afrikanischen Land nicht einfach für sie wird, vor allem als weiße Single-Frau. Sie weiß, dass sie ohne Begleitung ihr Wochenendhaus nicht verlassen kann, um einfach mal spazieren zu gehen. Aber: "Mir war es wichtig, einen Ort zu haben, an dem ich zur Ruhe kommen kann." Im Kinderheim, wo sie ein Zimmer mit Bad hat und dort die meiste Zeit leben wird, ist das nicht möglich. Trotzdem möchte sie dort wohnen, denn sie will nahbar für die Kinder sein. "Das liegt mir sehr am Herzen." Aus dem Miteinander schöpfe sie Kraft, und dann sagt sie: "Es lohnt sich, in Menschen zu investieren."

Info: Unter www.gr-ministries.com gibt es weitere Infos zum Verein und den Projekten von Eicker und ihrem Team sowie Spendenmöglichkeiten.