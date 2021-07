Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Viele Anwohner haben einfach Angst. Die Erinnerungen an die schlimmen Hochwasser in den Jahren 1993 und 1994 sind eben noch allzu frisch. Damals standen die Häuser, nicht nur in Helmstadt, meterhoch unter Wasser, ein Bankangestellter ertrank im Tresor. Auf der anderen Seite steht die Gemeinde, die im Gebiet "Äußere Krautgärten" ein Neubaugebiet schaffen möchte. Auch eine Infoveranstaltung konnte einige Anwohner nicht beruhigen, die weiterhin der Meinung sind: Unsere Häuser sind nicht mehr sicher, wenn das Areal bebaut wird.

So hat sich eine Interessensgemeinschaft aus Haus- und Grundstücksbesitzern gebildet. Vor Ort führen Ex-Gemeinderätin Renate Engelhardt und ihr Mann Wolfgang, die Anwohner Günter Bürklin und Bernhard Wolf sowie Christine Amasow, die ihren Sohn Michael Aberham vertritt, über die Wiese am Schwarzbach. Renate Engelhardt betont gleich zu Beginn: "Keiner ist gegen Baulanderschließung." Die rund 80 Bürgerinnen und Bürger sind aber gegen die Erschließung der "Äußeren Krautgärten". Sie haben auf einer Liste unterschrieben, weil sie das Gebiet für problematisch halten. Es ist von drei Seiten von Schwarzbach und Hambach umgeben. Zudem sei es ein Quellengebiet, sagt Wolf. Wenn es regnet, stünde das Wasser mehrere Zentimeter hoch: "Wir schüren keine Angst, wir gehen von den Fakten aus." Und Bürklin findet: "Ich kann doch nicht 165 Ar Retentionsfläche bebauen."

Gerold Werner, Geschäftsführer des Zweckverbands Hochwasserschutz, sieht das ähnlich: Man könne die Bebauung "aus Hochwasserschutz-Sicht" nicht vertreten. "Das sag’ ich regelmäßig." Die beiden Rückhaltebecken in Helmstadt seien allerdings ausreichend, weiß der Hochwasser-Experte. Sie bieten Sicherheit vor 100-jährigen Hochwassern, außerdem seien sie auch für künftige Unwetter gewappnet. Wenn das Becken aber mal überlaufen sollte, dann hätten die Anwohner ein großes Problem, sollten die "Äußeren Krautgärten" bebaut sein, sagt Werner – auch wenn das eine "sehr seltene Wahrscheinlichkeit" sei.

Rechtlich ist die Gemeinde laut Werner "im grünen Bereich": Das Wassergesetz besagt, dass die Fläche bebaut werden darf, da die Rückhaltebecken demnach ausreichen. Zu beachten ist, sagt Werner aber auch, dass sich die 100-jährigen Hochwasser mittlerweile "verschieben": Was vor einigen Jahren noch ein Hochwasser war, das nur alle 100 Jahre auftrat, wird mittlerweile als ein 50-jähriges Hochwasser kategorisiert. Einige der ersten Anlagen, die der Zweckverband gebaut hat, sind mittlerweile nur noch für 50-jährige Hochwasser ausgelegt – obwohl sie damals für 100-jährige errichtet wurden. Er kann die Gemeinde verstehen, die in guter Lage innerorts nachverdichten will. Was das Bauen in solchen Gebieten allgemein angeht, findet er: "Man macht sich eben von der Technik und der Statistik abhängig."

Ein weiterer Punkt, den die Anwohner kritisieren, ist nicht nur die Versiegelung der Fläche, sondern auch, dass das Neubaugebiet wohl aufgeschüttet werden müsste. Denn da der Boden nicht gut zu bebauen sei, müssten zwischen 30 bis 40 Zentimeter Erde aufgehäuft werden, was die neuen Häuser höher als die alten stellen würde: "Die bauen quasi eine Badewanne", findet Wolf. Er habe bei den damaligen Hochwassern schon zwei Mal Wasser im Keller gehabt: "Das reicht." Wolfgang Engelhardt hat sogar eigene Berechnungen mitgebracht, die beweisen sollen, dass der Schwarzbach bei Starkregen so viel zusätzliches Wasser von der versiegelten Fläche des Baugebiets gar nicht aufnehmen könnte. Das sei sogar "konservativ gerechnet".

Bürgermeister Wolfgang Jürriens verweist auf die Zahlen und die Gefahrenkarte: Das sei eben die Sachlage, die zeige "was machbar und nicht machbar ist".

Die Bedenken der Bürger "kann man fachlich sehr gut entkräften", sagt auch Simon Schuster vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt. Das Büro hat für die Gemeinde die notwendigen Berechnungen zum Hochwasserschutz erledigt, und Schuster war auch auf der Infoveranstaltung, auf der er mit allen Befürchtungen konfrontiert wurde. "Wir können Entwarnung geben, was das Hochwasser anbelangt", sagt er. Die Gemeinde sei durch die beiden Rückhaltebecken Heldenwiesen und Zeller Weg bestens vor 100-jährigen Hochwassern geschützt – und zwar mehr "als eigentlich notwendig". Denn bei beiden Becken sei der sogenannte Lastfall Klima mit einberechnet, der erhöhte Hochwasser- und Starkregengefahren einkalkuliert.

Außerdem: "Für uns ist es keine Retentionsfläche", sagt Schuster zu den "Äußeren Krautgärten". Das Gebiet sei in der Hochwasserkarte nicht als solche eingezeichnet. Zudem sei die relativ kleine Fläche im Vergleich "ein Tropfen in einem großes Fass". Die beiden Rückhaltebecken haben laut Schuster ein Fassungsvermögen von 157.000 (Heldenwiesen) beziehungsweise 70.000 Kubikmeter (Zeller Weg).

Der Schutz sei ausreichend, da der Abfluss des Heldenwiesen-Beckens automatisch geschlossen werde, wenn ein Sensor im Schwarzbach bei Überflutungsgefahr Alarm schlägt. Es fließe nur eine Wassermenge aus dem Becken, die der Bach verkraften könne. Aufgrund der zusätzlich geplanten Renaturierung des Schwarzbachs, bei der der Querschnitt des Bachbettes vergrößert werden soll, sinke die Gefahr zusätzlich. Es werde weiteres Retentionsvolumen geschaffen. "Die Berechnungen basieren auf Daten des Regierungspräsidiums", sagt Schuster. Den Zahlen sollten die Anwohner vertrauen, findet er. Der 100-jährige Schutz sei also auch von einer staatlichen Institution gewährleistet.

Zudem werde die Fläche nicht so stark versiegelt, wie befürchtet: "Wir bauen da ja keinen Logistikhof", sagt Schuster. Es sei eine "relativ lockere Bebauung" mit Gärten geplant. Was die Aufschüttungen angeht, kann er nur von den Straßen sprechen: Die würden sich am jetzigen Höhenniveau orientieren, die Erhöhung sei "sehr moderat". Außerdem könne die Gemeinde im Bebauungsplan festsetzen, was die Häuslebauer dann dürften.

Dass sich ein Hochwasser wie 1994 wiederholt, ist laut Schuster ausgeschlossen. Das Regierungspräsidium habe die damalige Katastrophe nachsimuliert: Hätte es die beiden Rückhaltebecken damals schon gegeben, wäre es zu keiner Überflutung gekommen.