Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen.Die Delikatesse der vergangenen Wochen war lang und schlank, die der kommenden ist klein und rund. Die Spargelsaison endet wie immer am Johannistag, also an diesem Mittwoch. Doch die Ernte der neuen Leckerei läuft schon auf Hochtouren: Erbsen satt. Achim Mattern baut die kleine Vitaminbombe als einziger Landwirt noch für den Direktvertrieb an: Abnehmer sind nicht Großkunden, die die Hülsenfrucht industriell verarbeiten und eindosen, sondern die Hausfrau und auch der -mann von nebenan. Und davon gibt es reichlich.

Jeden Morgen und Abend bilden sich Schlangen vor der Scheune im Hofgut Wasserschloss, wo die vorbestellten Erbsen ausgegeben werden. Denn geliefert wird nur nach telefonischer Anmeldung. Nach der georderten Gesamtmenge richtet sich nämlich die Fläche, die der Landwirt auf dem Acker mit der altertümlichen Dreschmaschine abfährt. Die Erbse muss nämlich zügig weiterverarbeitet – oder eingefroren werden. Zwar werden die kleinen Früchtchen gut gereinigt und müssen vor dem Kochen kaum mehr gewaschen werden, doch in rohem Zustand sind sie nicht lagerfähig.

Mattern, auf dem Gut Wasserschloss Nachbar von Landwirt Heiko Junker, der in Helmstadt unter anderem die Spargel- und Erdbeerflächen bewirtschaftet, gibt den Erbsenanbau trotz der ausschließlichen Bedienung von Privatkunden nicht auf. Das hat Tradition im Hause Mattern: Schon der Vater bediente die inzwischen historische Dreschmaschine, um die Erbse in die Haushalte des Kraichgaus zu bringen.

Einschränkungen wegen Corona hat der Landwirt nicht hinnehmen müssen: "Im Anbau hat uns das nicht tangiert und in unserem Hof sind wir gut abgeschirmt." Beim Verkauf allerdings werde selbstverständlich auf die Abstandsregeln geachtet. Außerdem trennt eine Plexiglasscheibe Frau und Kinder, die alle beim Absatz der grünen Perle aus der länglichen Schote eingebunden sind, von den Kunden. Auch der Vater, einst langjähriges Gemeinderatsmitglied und auch Träger des Bundesverdienstkreuzes, ist immer noch dabei.

Etwas verwundert sei er allerdings, meint Mattern, dass das unter Corona enorm gesteigerte Bedürfnis der Menschen, ihre Vorräte auf Vordermann zu bringen, nicht auch auf die Erbsen übergegriffen habe. "Wir haben nicht mehr Bestellungen als in den Vorjahren", wundert er sich. Nicht nur die Pandemie, auch die unter der Trockenheit stark gelittene Vorjahressaison, die kurz und etwas mager ausfiel, hätten ihn eigentlich anderes vermuten lassen. Doch offenbar zählt die grüne Vitaminbombe nicht zu den Produkten, die unter Corona einen wahren Boom erleben – wie etwa Toilettenpapier, Mehl und Hefe. 400 bis 500 Kilo drischt er zurzeit täglich. "Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir regelrecht überrannt werden."

Die Saison wird auch in diesem Jahr kurz, aber dafür ziemlich saftig sein. Der starke Regen der vergangenen Tage hat der Frucht gut getan, die derzeitigen sommerlichen Temperaturen werden die Ernte außerdem beschleunigen: "Jetzt geht’s relativ schnell. Das Hauptgeschäft wird in dieser Woche laufen", vermutet der Landwirt. Eine spätere Sorte werde in der nächsten Woche ausgereift sein. Allerdings schon im Juli ist die Ernte beendet, erklärt Mattern.

Die Menge, die er bisher mit seiner alten Maschine geerntet hat, übertrifft die des Vorjahres bei weitem. Und die Qualität? Kernig, gehaltvoll und geschmacklich intensiv. Und mit einer Frische gesegnet, mit der die Erbse aus der Dose nicht mithalten kann.

Info: Wer Erbsen bestellen möchte, kann dies bei Achim Mattern und seiner Familie unter Telefon 07263 / 5874 tun.